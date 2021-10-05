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Taksilerde yeni dönem: BiTaksi ile temassız ödeme başlıyor
Taksilerde yeni dönem: BiTaksi ile temassız ödeme başlıyor
İstanbul ve Ankara'da başlayacak olan yeni uygulama, taksilerde ödeme kolaylığı sağlayacak. BiTaksi ile Mastercard'ın ortak hayata geçirilen uygulamada... 05.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-05T22:10+0300
2021-10-05T22:10+0300
türkiye
ankara
istanbul
temassız ödeme
bitaksi
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Taksilerde, müşteriye ve taksiye ödeme kolaylığı sağlayacak 'Mobil devrim' olarak nitelendirilen yenilik İstanbul ve Ankara'da kullanıma sunuluyor. Buna göre cep telefonları artık POS cihazı gibi çalışarak ödeme kabul edecek. Sabah'tan Barış Ergin'in haberine göre, koronavirüs döneminde her alanda artan temassız ödeme sistemi taksi kullanıcılarına da geldi. 'Mobil devrim' olarak nitelendirilen yenilikle cep telefonları artık POS cihazı gibi çalışarak ödeme alabilecek. Proje ilk olarak İstanbul ve Ankara'da hayata geçirilecek.Takside bir süredir kullanılan POS çözümlerinde mobil bir devrim yaşanıyor. Taksicilerin cep telefonları POS cihazı gibi temassız ödeme kabul edecek. 20 bin aktif sürücünün kullanıldığı BiTaksi ile Mastercard'ın ortak hayata geçirdiği proje kapsamında herhangi başka bir uygulama yüklemeden BiTaksi üzerinden girilecek tutar müşterinin kartından 3 saniye içinde para çekme işlemini gerçekleştirecek. Halihazırda BiTaksi üzerinden yapılan yolculukların yüzde 35'i online olarak ödeniyor. Yüzde 65 hala nakit olarak ödeniyor. Taksicinin telefonunun android işletim sistemine sahip olması gerekiyor. Ancak zaten halihazırda taksiciler arasında android işletim sistemi en yaygın olanı.Ankara ve İstanbul'da geçerli olacakHiç duyurmadan 10 günde 500 sürücüyü geçtiklerini belirten BiTaksi CEO'su Kaan Sancaklı, "Mastercard ile 1 senede 10 bin cihaza ulaşmayı hedefliyoruz. Şu anda Ankara ve İstanbul'da geçerli olacak. Yakında İstanbul ve Ankara dışında da olacağız. Henüz BiTaksi hizmeti olmayan şehirlerde BiTaksiPOS kullanılabilecek" değerlendirmesinde bulundu. Sürücüleri bozuk para taşıma, yolcuları nakit taşıma veya ATM'ye uğrama derdinden kurtardıklarını belirten Sancaklı, "Ayrıca sürücüleri tablet, pos cihazı gibi araçtaki kalabalıktan kurtarıyoruz" dedi.Müşteriden 20 TL'ye kadar 50 kuruş alınacakAncak bu hizmet için müşteriden komisyon alınacak. 20 TL'ye kadar 50 kuruş, 21-30 TL arası 1.90 TL alınacak olan komisyon 100 TL üzeri için 6.90 TL olacak. En yüksek ödeme tutarı ise 300 TL olarak belirlendi. BiTaksiPOS uygulamasıyla gerçekleşen işlemlerin geliri, sürücülerin hesabına günde 2 kez yatırılacak. Fiş almak için ise yolcu sürücülerin uygulamasında bulunan QR kodu kendi telefonlarına okutarak alabiliyor.Temassız işlem ortalaması 54 TLMASTERCARD İş Geliştirme ve Siber Güvenlik Başkan Yardımcısı Hakan Tatlıcı da 2020'de toplam 1.73 milyar adet temassız ödeme gerçekleşirken, 2021'in sadece ilk 6 ayında neredeyse geçen yılın toplamına ulaşıldığını söyledi. Tatlıcı, "Mastercard Tap on Phone çözümü, android işletim sistemine ve temassız arayüze sahip mobil cihazlarda işletmelerin kredi ya da banka kartı ile ödeme tahsilatı yapabileceği bir teknoloji. Temassız kartlar ile yapılan ödemelerde 350 TL'ye kadar ödenen tutarlar için kullanıcıların PIN girmesine gerek kalmıyor. Türkiye'de de temassız işlem tutarı ortalama 54 TL. Özellikle çoklu kurye yapısı ile çalışan işletmelerin her bir kuryeye POS cihazı vermesi oldukça zorlanmalarına sebep oldu. Kalabalık ve sıra olan işletmelerde bu tip ödeme çözümlerine talep artmaya başladı" dedi.
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ankara, istanbul, temassız ödeme, bitaksi

Taksilerde yeni dönem: BiTaksi ile temassız ödeme başlıyor

22:10 05.10.2021
© Sputnik / Onur ÖzovalıTaksi, taksici
Taksi, taksici - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2021
© Sputnik / Onur Özovalı
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İstanbul ve Ankara'da başlayacak olan yeni uygulama, taksilerde ödeme kolaylığı sağlayacak. BiTaksi ile Mastercard'ın ortak hayata geçirilen uygulamada, taksicilerin cep telefonları POS cihazı gibi temassız ödeme kabul edecek. 3 saniye içinde para çekme işlemini gerçekleştirecek bu hizmet için müşteriden komisyon alınacak.
Taksilerde, müşteriye ve taksiye ödeme kolaylığı sağlayacak 'Mobil devrim' olarak nitelendirilen yenilik İstanbul ve Ankara'da kullanıma sunuluyor. Buna göre cep telefonları artık POS cihazı gibi çalışarak ödeme kabul edecek.
Sabah'tan Barış Ergin'in haberine göre, koronavirüs döneminde her alanda artan temassız ödeme sistemi taksi kullanıcılarına da geldi. 'Mobil devrim' olarak nitelendirilen yenilikle cep telefonları artık POS cihazı gibi çalışarak ödeme alabilecek. Proje ilk olarak İstanbul ve Ankara'da hayata geçirilecek.
Takside bir süredir kullanılan POS çözümlerinde mobil bir devrim yaşanıyor. Taksicilerin cep telefonları POS cihazı gibi temassız ödeme kabul edecek. 20 bin aktif sürücünün kullanıldığı BiTaksi ile Mastercard'ın ortak hayata geçirdiği proje kapsamında herhangi başka bir uygulama yüklemeden BiTaksi üzerinden girilecek tutar müşterinin kartından 3 saniye içinde para çekme işlemini gerçekleştirecek. Halihazırda BiTaksi üzerinden yapılan yolculukların yüzde 35'i online olarak ödeniyor. Yüzde 65 hala nakit olarak ödeniyor. Taksicinin telefonunun android işletim sistemine sahip olması gerekiyor. Ancak zaten halihazırda taksiciler arasında android işletim sistemi en yaygın olanı.

Ankara ve İstanbul'da geçerli olacak

Hiç duyurmadan 10 günde 500 sürücüyü geçtiklerini belirten BiTaksi CEO'su Kaan Sancaklı, "Mastercard ile 1 senede 10 bin cihaza ulaşmayı hedefliyoruz. Şu anda Ankara ve İstanbul'da geçerli olacak. Yakında İstanbul ve Ankara dışında da olacağız. Henüz BiTaksi hizmeti olmayan şehirlerde BiTaksiPOS kullanılabilecek" değerlendirmesinde bulundu. Sürücüleri bozuk para taşıma, yolcuları nakit taşıma veya ATM'ye uğrama derdinden kurtardıklarını belirten Sancaklı, "Ayrıca sürücüleri tablet, pos cihazı gibi araçtaki kalabalıktan kurtarıyoruz" dedi.

Müşteriden 20 TL'ye kadar 50 kuruş alınacak

Ancak bu hizmet için müşteriden komisyon alınacak. 20 TL'ye kadar 50 kuruş, 21-30 TL arası 1.90 TL alınacak olan komisyon 100 TL üzeri için 6.90 TL olacak. En yüksek ödeme tutarı ise 300 TL olarak belirlendi. BiTaksiPOS uygulamasıyla gerçekleşen işlemlerin geliri, sürücülerin hesabına günde 2 kez yatırılacak. Fiş almak için ise yolcu sürücülerin uygulamasında bulunan QR kodu kendi telefonlarına okutarak alabiliyor.

Temassız işlem ortalaması 54 TL

MASTERCARD İş Geliştirme ve Siber Güvenlik Başkan Yardımcısı Hakan Tatlıcı da 2020'de toplam 1.73 milyar adet temassız ödeme gerçekleşirken, 2021'in sadece ilk 6 ayında neredeyse geçen yılın toplamına ulaşıldığını söyledi. Tatlıcı, "Mastercard Tap on Phone çözümü, android işletim sistemine ve temassız arayüze sahip mobil cihazlarda işletmelerin kredi ya da banka kartı ile ödeme tahsilatı yapabileceği bir teknoloji. Temassız kartlar ile yapılan ödemelerde 350 TL'ye kadar ödenen tutarlar için kullanıcıların PIN girmesine gerek kalmıyor. Türkiye'de de temassız işlem tutarı ortalama 54 TL. Özellikle çoklu kurye yapısı ile çalışan işletmelerin her bir kuryeye POS cihazı vermesi oldukça zorlanmalarına sebep oldu. Kalabalık ve sıra olan işletmelerde bu tip ödeme çözümlerine talep artmaya başladı" dedi.
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