TBMM kadına şiddet tatbikatı yapacak

"Kadının şiddete uğramasından sonra, uğradığı andan itibaren, rehabilitasyon aşamasının sonuna kadar; kolluk kuvvetlerimiz, kolluk kuvvetlerimiz, adli sürecmiz, Aile Baknalığımız, ŞÖNİM ve sonunda failin rehabilitasyonu, mağdurun rehabilitasyonu dahil olmak üzere tüm sürec planlayarak yerinde inceleyelim istiyoruz. Bu vesilesiyle 12 Ekim'de Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele büro amirlikleri tarafından yapılan iş ve işlemlere ilişkin bir tatbikat gerçekleştireceğiz. Bu tatbikatı ilk düğmeye basarak, kimi KADES uygulaması ile, kimi telefon ile, kimi dli makamlara şikayetlerini iletmesi ile başlatıp, tatbikatı son rehabilitasyon sürecine kadar takip edelim istiyoruz"