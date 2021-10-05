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TBMM kadına şiddet tatbikatı yapacak
TBMM kadına şiddet tatbikatı yapacak
Kadına yönelik şiddetin nedenlerini araştırmak için kurulan komisyon sahaya inecek. 12 Ekim'de düzenlenecek tatbikatla şiddete uğrayan kadınların, mağduriyet... 05.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-05T18:28+0300
2021-10-05T18:28+0300
politika
tbmm
tatbikat
kadına yönelik şiddet
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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan Kadına Şiddetin Araştırılması Komiyonu yeni yasama döneminde çalışma takvimini belirledi. Komisyonun çalışmaları hakkında bilgi veren komisyon başkanı Öznur Çalık saha çalışmalarına başlayacaklarını duyurdu. Mecliste toplanan komisyonda bilgi veren Çalık cuma gününden itibaren İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı ve Aile Bakanlığı yetkililerin hazırladığı bir saha çalışması yapacaklarını belirtti. Çalık bir tatbikat düzenlemesini belirterek şu ifadeleri kullandı:
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tbmm, tatbikat, kadına yönelik şiddet

TBMM kadına şiddet tatbikatı yapacak

18:28 05.10.2021
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TBMM - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2021
© AA
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Özel
Kadına yönelik şiddetin nedenlerini araştırmak için kurulan komisyon sahaya inecek. 12 Ekim'de düzenlenecek tatbikatla şiddete uğrayan kadınların, mağduriyet sonrasında yaşadıkları değerlendirilecek.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan Kadına Şiddetin Araştırılması Komiyonu yeni yasama döneminde çalışma takvimini belirledi.
Komisyonun çalışmaları hakkında bilgi veren komisyon başkanı Öznur Çalık saha çalışmalarına başlayacaklarını duyurdu.
Mecliste toplanan komisyonda bilgi veren Çalık cuma gününden itibaren İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı ve Aile Bakanlığı yetkililerin hazırladığı bir saha çalışması yapacaklarını belirtti.
Çalık bir tatbikat düzenlemesini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Kadının şiddete uğramasından sonra, uğradığı andan itibaren, rehabilitasyon aşamasının sonuna kadar; kolluk kuvvetlerimiz, kolluk kuvvetlerimiz, adli sürecmiz, Aile Baknalığımız, ŞÖNİM ve sonunda failin rehabilitasyonu, mağdurun rehabilitasyonu dahil olmak üzere tüm sürec planlayarak yerinde inceleyelim istiyoruz. Bu vesilesiyle 12 Ekim'de Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele büro amirlikleri tarafından yapılan iş ve işlemlere ilişkin bir tatbikat gerçekleştireceğiz. Bu tatbikatı ilk düğmeye basarak, kimi KADES uygulaması ile, kimi telefon ile, kimi dli makamlara şikayetlerini iletmesi ile başlatıp, tatbikatı son rehabilitasyon sürecine kadar takip edelim istiyoruz"
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