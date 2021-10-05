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Telgram’ın kurucusu Durov: Facebook’taki sorun bize 70 milyon yeni abone kazandırdı
Telgram’ın kurucusu Durov: Facebook’taki sorun bize 70 milyon yeni abone kazandırdı
Telegram’ın kurucusu Pavel Durov, Facebook servislerinde yaşanan büyük kesinti bağlamında, bir gün içinde 70 milyondan fazla yeni kullanıcının Telagram’da... 05.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-05T22:32+0300
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Durov, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Dün Telegram’da, kullanıcı kaydı ve kullanıcı etkinliğinde rekor artış görüldü. Bir günde diğer platformlardan 70 milyondan fazla firariyi sıcak bir şekilde karşıladık” diye yazdı.Facebook, WhatsApp ve Instagram'a dün yaklaşık 7 saat boyunca dünya genelinde erişim sorunu yaşanmıştı. Sorunun, ön incelemelere göre yazılım güncellemesindeki hatalardan kaynaklandığı açıklanmıştı.
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facebook, pavel durov, telegram

Telgram’ın kurucusu Durov: Facebook’taki sorun bize 70 milyon yeni abone kazandırdı

22:32 05.10.2021
© AATelegram
Telegram - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2021
© AA
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Telegram’ın kurucusu Pavel Durov, Facebook servislerinde yaşanan büyük kesinti bağlamında, bir gün içinde 70 milyondan fazla yeni kullanıcının Telagram’da hesap açtığını belirtti.
Durov, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Dün Telegram’da, kullanıcı kaydı ve kullanıcı etkinliğinde rekor artış görüldü. Bir günde diğer platformlardan 70 milyondan fazla firariyi sıcak bir şekilde karşıladık” diye yazdı.
Facebook, WhatsApp ve Instagram'a dün yaklaşık 7 saat boyunca dünya genelinde erişim sorunu yaşanmıştı. Sorunun, ön incelemelere göre yazılım güncellemesindeki hatalardan kaynaklandığı açıklanmıştı.
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