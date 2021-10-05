https://tr.sputniknews.com/20211005/telgramin-kurucusu-durov-facebooktaki-sorun-bize-70-milyon-yeni-abone-kazandirdi-1049554665.html

Telgram’ın kurucusu Durov: Facebook’taki sorun bize 70 milyon yeni abone kazandırdı

Telgram’ın kurucusu Durov: Facebook’taki sorun bize 70 milyon yeni abone kazandırdı

Telegram’ın kurucusu Pavel Durov, Facebook servislerinde yaşanan büyük kesinti bağlamında, bir gün içinde 70 milyondan fazla yeni kullanıcının Telagram’da... 05.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-05T22:32+0300

2021-10-05T22:32+0300

2021-10-05T22:32+0300

dünya

facebook

pavel durov

telegram

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/13/1045003357_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_292abe3e231e0b2c0396ad263f871b4d.jpg

Durov, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Dün Telegram’da, kullanıcı kaydı ve kullanıcı etkinliğinde rekor artış görüldü. Bir günde diğer platformlardan 70 milyondan fazla firariyi sıcak bir şekilde karşıladık” diye yazdı.Facebook, WhatsApp ve Instagram'a dün yaklaşık 7 saat boyunca dünya genelinde erişim sorunu yaşanmıştı. Sorunun, ön incelemelere göre yazılım güncellemesindeki hatalardan kaynaklandığı açıklanmıştı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

facebook, pavel durov, telegram