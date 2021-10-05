https://tr.sputniknews.com/20211005/tsk-envanterindeki-bir-amerikan-sistemi-daha-yerlilestiriliyor-1049543376.html
TSK envanterindeki bir Amerikan sistemi daha yerlileştiriliyor
TSK envanterindeki bir Amerikan sistemi daha yerlileştiriliyor
Savunma sanayisinde dışa bağımlılığını azaltmaya çalışan Türkiye, bu konuda yeni bir adım daha atıyor. Deniz Kuvvetleri’ne ait gemilerde kullanılan ABD... 05.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-05T16:09+0300
2021-10-05T16:09+0300
2021-10-05T16:09+0300
savunma
abd
türkiye
türk silahlı kuvvetleri
silah
makine kimya endüstrisi kurumu (mke)
türk deniz kuvvetleri
savunma sanayi
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https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/05/1049543099_0:0:2731:1537_1920x0_80_0_0_cf099a20ceb65d4f9131cba6623fd4ac.jpg
Türk Deniz Kuvvetleri, uzun süredir deniz platformlarının yakın hava savunması amacıyla ABD menşeili Phalanx sistemini kullanıyordu. Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE A.Ş.), Phalanx muadili bir yakın hava savunma sistemini milli imkanlarla geliştirmek için başlattığı çalışmalarda önemli bir aşama kaydetti. Sistemin gösterim prototipi, Ankara’da düzenlenen Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi’nde sergilendi.MKE A.Ş. yetkililerinin Sputnik’e verdiği bilgilere göre sistem, gemileri; güdümlü mermiler, havadan karaya füzeler, seyir füzeleri, insansız hava araçları, uçaklar ve helikopterlere karşı koruyabiliyor. Sistemin üzerindeki elektro-optik sistemde; soğutmalı termal kamera, gündüz kamerası ve lazer mesafe ölçer bulunuyor. Dakikada 4.000 mermi atış kapasitesine ve 2.000 metre etkili menzile sahip sistemde, 20 mm döner namlulu silah sistemi kullanılacak. Atım hızı 3000-4000 atım/dk olan sistem, 3.500 kilogram ağırlığa ve 1.500 adetlik mühimmat kapasitesine sahip olacak. Sistemin karadaki kritik üs ve tesisleri koruması için bir versiyonunun geliştirildiği de öğrenildi.Firma yetkilileri, yakın zamanda sistem testlerinin başlayacağını ve 2022 sonunda sistemin kullanıma hazır hale getirilmesinin planlandığını kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20211005/yeni-gelistirilen-insansiz-kara-araci-sinir-guvenliginde-rol-almaya-hazirlaniyor-1049539427.html
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Turan Salcı
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MIA „Rosiya Segodnya“
Turan Salcı
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg
abd, türkiye, türk silahlı kuvvetleri, silah, makine kimya endüstrisi kurumu (mke), türk deniz kuvvetleri, savunma sanayi
TSK envanterindeki bir Amerikan sistemi daha yerlileştiriliyor
Özel
Savunma sanayisinde dışa bağımlılığını azaltmaya çalışan Türkiye, bu konuda yeni bir adım daha atıyor. Deniz Kuvvetleri’ne ait gemilerde kullanılan ABD menşeili Phalanx Yakın Hava Savunma Sistemi’nin yerini artık Türk savunma sanayisinin imkanları ile üretilen yeni sistem alacak.
Türk Deniz Kuvvetleri, uzun süredir deniz platformlarının yakın hava savunması amacıyla ABD menşeili Phalanx sistemini kullanıyordu. Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE A.Ş.), Phalanx muadili bir yakın hava savunma sistemini milli imkanlarla geliştirmek için başlattığı çalışmalarda önemli bir aşama kaydetti. Sistemin gösterim prototipi, Ankara’da düzenlenen Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi’nde sergilendi.
MKE A.Ş. yetkililerinin Sputnik’e verdiği bilgilere göre sistem, gemileri; güdümlü mermiler, havadan karaya füzeler, seyir füzeleri, insansız hava araçları, uçaklar ve helikopterlere karşı koruyabiliyor. Sistemin üzerindeki elektro-optik sistemde; soğutmalı termal kamera, gündüz kamerası ve lazer mesafe ölçer bulunuyor. Dakikada 4.000 mermi atış kapasitesine ve 2.000 metre etkili menzile sahip sistemde, 20 mm döner namlulu silah sistemi kullanılacak. Atım hızı 3000-4000 atım/dk olan sistem, 3.500 kilogram ağırlığa ve 1.500 adetlik mühimmat kapasitesine sahip olacak. Sistemin karadaki kritik üs ve tesisleri koruması için bir versiyonunun geliştirildiği de öğrenildi.
Firma yetkilileri, yakın zamanda sistem testlerinin başlayacağını ve 2022 sonunda sistemin kullanıma hazır hale getirilmesinin planlandığını kaydetti.