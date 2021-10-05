https://tr.sputniknews.com/20211005/turkcellden-bip-aciklamasi-kullanici-sayisi-artti-1049526712.html

Turkcell'den 'BİP' açıklaması: Kullanıcı sayısı arttı

Turkcell'den 'BİP' açıklaması: Kullanıcı sayısı arttı

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın çökmesinin ardından Turkcell, Türkiye'nin yerli iletişim platformu BiP ile ilgili açıklama yaptı. Turkcell, saatler... 05.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-05T07:18+0300

2021-10-05T07:18+0300

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Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, saatler içerisinde kullanıcı sayısı hızla artan BiP üstün özellikleriyle kullanıcılarına eşsiz bir deneyim sunuyor.Türk mühendislerinin geliştirdiği BiP dünyanın 192 ülkesinde hizmet veriyor.BİP'ten WhatsApp'a göndermeWhatsApp'ın çökmesinin ardından Twitter'dan paylaşım yapan BİP ayrıca, "En can alıcı yerinde çöken sohbetler istemiyorsan sen de BiP’e gel, kafan rahat olsun" ifadelerini kullandı.

türkiye

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2021

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kesinti, whatsapp, açıklama, bip