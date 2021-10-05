Turkcell'den 'BİP' açıklaması: Kullanıcı sayısı arttı

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, saatler içerisinde kullanıcı sayısı hızla artan BiP üstün özellikleriyle kullanıcılarına eşsiz bir deneyim sunuyor.Türk mühendislerinin geliştirdiği BiP dünyanın 192 ülkesinde hizmet veriyor.BİP'ten WhatsApp'a göndermeWhatsApp'ın çökmesinin ardından Twitter'dan paylaşım yapan BİP ayrıca, "En can alıcı yerinde çöken sohbetler istemiyorsan sen de BiP’e gel, kafan rahat olsun" ifadelerini kullandı.
Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın çökmesinin ardından Turkcell, Türkiye'nin yerli iletişim platformu BiP ile ilgili açıklama yaptı. Turkcell, saatler içerisinde BİP'in kullanıcı sayısının hızla arttığını bildirdi.
Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, saatler içerisinde kullanıcı sayısı hızla artan BiP üstün özellikleriyle kullanıcılarına eşsiz bir deneyim sunuyor.
Türk mühendislerinin geliştirdiği BiP dünyanın 192 ülkesinde hizmet veriyor.
BİP'ten WhatsApp'a gönderme
WhatsApp'ın çökmesinin ardından Twitter'dan paylaşım yapan BİP ayrıca, "En can alıcı yerinde çöken sohbetler istemiyorsan sen de BiP’e gel, kafan rahat olsun" ifadelerini kullandı.