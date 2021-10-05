https://tr.sputniknews.com/20211005/turkiyede-koronavirusten-228-can-kaybi-29-bin-802-yeni-vaka--1049551646.html

Türkiye'de koronavirüsten 228 can kaybı, 29 bin 802 yeni vaka

Türkiye'de koronavirüsten 228 can kaybı, 29 bin 802 yeni vaka

Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 564 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 802 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi. 05.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-05T20:18+0300

2021-10-05T20:18+0300

2021-10-05T20:36+0300

koronavirüs

koronavirüs

ölü sayısı

fahrettin koca

vaka sayısı

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Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni koronavirüs tablosu açıklandı. 5 Ekim’de açıklanan 24 saatlik verilere göre, 29 bin 802 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 228 oldu. Bir günde toplam 355 bin 564 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 32 bin 269 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşısını olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 73,23 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 87,34 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 10 milyon 586 bin 681’e yükseldi.Aşılamada ilk sırada Kırklareli varVerilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 79,4 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Kırklareli’ni Muğla, Ordu, Amasya, Eskişehir, Çanakkale, Edirne, Osmaniye, Balıkesir ve Burdur takip etti.En düşük aşılama Şanlıurfa'daBakanlığın tablosuna göre yüzde 47,5 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı, Batman, Diyarbakır, Muş, Mardin Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Bayburt takip etti.Sağlık Bakanı Koca: Henüz toplum bağışıklığı aşamasında değilizSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Yarın, ister dışarıda ister kapalı mekanda yolunuz kalabalık bir yere düşerse çevrenize bakın. Kaçımız maskemizi takmış, kaçımız takmamışız? Sosyal mesafe kuralına uyum çabası var mı? Henüz toplum bağışıklığı aşamasında değiliz. Aşılarımızı olmalı ve kurallara uymalıyız” dedi.

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koronavirüs, ölü sayısı, fahrettin koca, vaka sayısı