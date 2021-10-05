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https://tr.sputniknews.com/20211005/turkiyenin-paris-iklim-anlasmasina-taraf-olmasi-icin-hazirlanan-kanun-teklifi-kabul-edildi-1049539887.html
Paris İklim Anlaşması TBMM Çevre Komisyonu'nda kabul edildi
Paris İklim Anlaşması TBMM Çevre Komisyonu'nda kabul edildi
Paris İklim Anlaşması'nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi, TBMM Çevre Komisyonu'nda görüşüldü. 05.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-05T14:54+0300
2021-10-05T15:16+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
türkiye
tbmm
paris iklim değişikliği anlaşması
tbmm çevre komisyonu
paris iklim anlaşması
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BM 76. Genel Kurulu'na hitabında, Paris İklim Anlaşması'nın Meclis'in onayına sunulacağını açıklamıştı. Meclis'in açılışı ile birlikte süreç başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'na taraf olduğuna dair belgeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderdi. Kanun teklifinin görüşmelerine Meclis Çevre Komisyonu'nda başlandı. Anlaşmaya ilişkin müzakere süreci Çevre Komisyonu'nda oy birliği ile tamamlandı. Teklif Dışişleri Komisyonu'nun gündemine gelecek.
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recep tayyip erdoğan, türkiye, tbmm, paris iklim değişikliği anlaşması, tbmm çevre komisyonu, paris iklim anlaşması

Paris İklim Anlaşması TBMM Çevre Komisyonu'nda kabul edildi

14:54 05.10.2021 (güncellendi: 15:16 05.10.2021)
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TBMM - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2021
© AA
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Osman Nuri Cerit
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Paris İklim Anlaşması'nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi, TBMM Çevre Komisyonu'nda görüşüldü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BM 76. Genel Kurulu'na hitabında, Paris İklim Anlaşması'nın Meclis'in onayına sunulacağını açıklamıştı.
Meclis'in açılışı ile birlikte süreç başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'na taraf olduğuna dair belgeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderdi. Kanun teklifinin görüşmelerine Meclis Çevre Komisyonu'nda başlandı.
Anlaşmaya ilişkin müzakere süreci Çevre Komisyonu'nda oy birliği ile tamamlandı. Teklif Dışişleri Komisyonu'nun gündemine gelecek.
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