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https://tr.sputniknews.com/20211005/tutuklanan-orkestrasindan-bulent-ersoya-utanmadan-bir-de-servetimi-harcayacagim-diyor-1049533945.html
Tutuklanan orkestrasından Bülent Ersoy'a: Utanmadan bir de 'servetimi harcayacağım' diyor
Tutuklanan orkestrasından Bülent Ersoy'a: Utanmadan bir de 'servetimi harcayacağım' diyor
Konser için gittikleri Kuzey Kıbrıs'ta sahte PCR testi verdikleri için tutuklanan Bülent Ersoy'un orkestra ekibi, 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Başına gelen... 05.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-05T12:41+0300
2021-10-05T12:40+0300
yaşam
orkestra
kuzey kıbrıs
bülent ersoy
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Bülent Ersoy'un 21 kişilik orkestrası, konser için gittikleri Kuzey Kıbrıs'ta (KKTC) koronavirüs ile ilgili düzenlenen belgelerinin sahte çıkması nedeniyle geçtiğimiz ay kaldıkları otelde gözetim altına alınmış ve sahte PCR testi yapmaktan yargılanan müzisyenler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.Gündem Kıbrıs'ın haberine göre, bir ay hapis cezasına çarptırılan ekip polis eşliğinde elleri kelepçeli şekilde götürülürken objektiflere takıldı.'Herkesi işinden gücünden etti'Başına gelen durumdan Bülent Ersoy'u suçlayan bir orkestra üyesi, "Bülent Ersoy utanmadan bir de 'servetimi harcayacağım' diyor. Herkesi işinden gücünden etti. Devlet memurluğundan etti. Biz sahte bir şey almadık evrak olduğunu dahi bilmiyoruz. Bize sadece 'bu evraklarla içeri gireceksiniz' dediler. Biz ne yaptıklarını nereden bilelim" dedi.'21 kişinin hayatıyla oynadınız'Orkestranın diğer bir üyesi ise "Bu kadar aileyi perişan ettiniz. Bunun ahı çıkacak. 21 kişinin hayatıyla oynadınız. Bize resmen düşman muamelesi yapıyorlar" ifadelerini kullandı.Bülent Ersoy ne demişti?Ekibinin tutuklanmasının ardından Instagram hesabından yazılı bir açıklama yapan Bülent Ersoy, "Elimin erdiği gücümün yettiğince arkadaşlarımın hep yanlarında oldum ve olacağım da. Türkiye'nin en iyi en büyük avukatlarını görevlendirdim. O adı geçen otelin genel müdürü sayın Süleyman Beyefendi, o hastanenin doktoru ve o koskoca hastanenin yargılanmaları için gereken hukuki savaşı tüm servetim pahasına vereceğim. Ayrıca bu savaşım sadece Türkiye hudutları ve KKTC hudutlar içerisinde kalmayacak. Avrupa insan hakları yüce mahkemelerinde de bu hakkımı ve haklarımızı da son nefesime kadar mücadelesini vereceğim" ifadelerini kullanmıştı.
kuzey kıbrıs
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orkestra, kuzey kıbrıs, bülent ersoy, pcr

Tutuklanan orkestrasından Bülent Ersoy'a: Utanmadan bir de 'servetimi harcayacağım' diyor

12:41 05.10.2021
© DHABülent Ersoy
Bülent Ersoy - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2021
© DHA
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Konser için gittikleri Kuzey Kıbrıs'ta sahte PCR testi verdikleri için tutuklanan Bülent Ersoy'un orkestra ekibi, 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Başına gelen durumdan Bülent Ersoy'u suçlayan bir orkestra üyesi, "Bülent Ersoy utanmadan bir de 'servetimi harcayacağım' diyor. Herkesi işinden gücünden etti" dedi.
Bülent Ersoy'un 21 kişilik orkestrası, konser için gittikleri Kuzey Kıbrıs'ta (KKTC) koronavirüs ile ilgili düzenlenen belgelerinin sahte çıkması nedeniyle geçtiğimiz ay kaldıkları otelde gözetim altına alınmış ve sahte PCR testi yapmaktan yargılanan müzisyenler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gündem Kıbrıs'ın haberine göre, bir ay hapis cezasına çarptırılan ekip polis eşliğinde elleri kelepçeli şekilde götürülürken objektiflere takıldı.

'Herkesi işinden gücünden etti'

Başına gelen durumdan Bülent Ersoy'u suçlayan bir orkestra üyesi, "Bülent Ersoy utanmadan bir de 'servetimi harcayacağım' diyor. Herkesi işinden gücünden etti. Devlet memurluğundan etti. Biz sahte bir şey almadık evrak olduğunu dahi bilmiyoruz. Bize sadece 'bu evraklarla içeri gireceksiniz' dediler. Biz ne yaptıklarını nereden bilelim" dedi.

'21 kişinin hayatıyla oynadınız'

Orkestranın diğer bir üyesi ise "Bu kadar aileyi perişan ettiniz. Bunun ahı çıkacak. 21 kişinin hayatıyla oynadınız. Bize resmen düşman muamelesi yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

Bülent Ersoy ne demişti?

Ekibinin tutuklanmasının ardından Instagram hesabından yazılı bir açıklama yapan Bülent Ersoy, "Elimin erdiği gücümün yettiğince arkadaşlarımın hep yanlarında oldum ve olacağım da. Türkiye'nin en iyi en büyük avukatlarını görevlendirdim. O adı geçen otelin genel müdürü sayın Süleyman Beyefendi, o hastanenin doktoru ve o koskoca hastanenin yargılanmaları için gereken hukuki savaşı tüm servetim pahasına vereceğim. Ayrıca bu savaşım sadece Türkiye hudutları ve KKTC hudutlar içerisinde kalmayacak. Avrupa insan hakları yüce mahkemelerinde de bu hakkımı ve haklarımızı da son nefesime kadar mücadelesini vereceğim" ifadelerini kullanmıştı.
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