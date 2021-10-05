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Uber Türkiye'nin ABD'li yetkilisine 2 yıla kadar hapis cezası istendi
Uber Türkiye'nin ABD'li yetkilisine 2 yıla kadar hapis cezası istendi
Haksız rekabet oluştuğu gerekçesiyle faaliyetlerinin durdurulmasına karar verilen Uber Türkiye'nin ABD'li yetkilisi hakkında 2 yıla kadar hapis cezası... 05.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-05T12:54+0300
2021-10-05T12:54+0300
türkiye
iddianame
uber
hapis istemi
haksız rekabet
francois pascal chadwick
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Fikri ve Sınai Haklar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, SS Yeni Nesil Taksiciler Taşıma ve İşletme Kooperatifi 'müşteki', Uber Türkiye yetkilisi ABD vatandaşı Francois Pascal Chadwick da 'şüpheli' olarak yer aldı.İddianamede, Uber Türkiye'nin 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, Karayolları Trafik Yönetmeliği, Ticari Taksi ve Taksi Dolmuş Yönergesi'nin ilgili maddelerinde belirtilen şartlara aykırı hareket ederek, mobil cihaz uygulaması aracılığıyla tarifeli yolcu taşımacılığı yaptığı ve buna aracılık ettiği iddiasına ilişkin şikayetler üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.Şikayet dilekçesinde, Uber Turkey Yazılım ve Teknoloji Hizmetleri Zorlu Şubesi ve Uber Turkey Yazılım ve Teknoloji Şirketinin İstanbul'da 'Uber XL' adı verilen araçlarla yaptığı taksicilik tarifeli yolcu taşımacılığının haksız rekabet suçunu oluşturduğuna yer verildiği aktarılan iddianamede, soruşturmada, Uber Turkey Yazılım ve Teknoloji Hizmetleri Zorlu Şubesi'nin yetkilisi ve müdürü olarak görev yapan kişinin Barış İ. olduğunun anlaşıldığı kaydedildi.Uber yetkilisi suçlamaları kabul etmediİddianamede, Uber Turkey Yazılım ve Teknoloji Şirketinin suç tarihi itibarıyla yetkilisinin ABD'de yaşayan ve Türkiye'ye hiç gelmediği tespit edilen Francois Pascal Chadwick olduğu aktarıldı.Şüpheli François Pascal Chadwick'in şikayetle ilgili savunmasını yazılı olarak ABD'deki noter aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği belirtilen iddianamede, şüphelinin savunmasında 'haksız rekabet' kapsamında herhangi bir eylemlerinin olmadığını öne sürerek suçlamaları kabul etmediği bilgisine yer verildi.Bilirkişi 'Haksız rekabet suçu var' dediSoruşturma kapsamında 12 Mart 2020'de bilirkişi raporu hazırlandığı belirtilen iddianamede, raporda 'Uber Türkiye'nin yasal olarak aldığı D2 Yetki Belgesi'ni, amaç ve kapsamı dışında tarifeli taşımacılıkta kullanarak haksız rekabet suçunu işlediği' görüşünün yer aldığı kaydedildi.İddianamede, daha önce İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesinin, haksız rekabet oluştuğu gerekçesiyle Uber faaliyetlerinin durdurulmasına karar verildiğine dikkati çekildi.Şüpheli Francois Pascal Chadwick'in yetkilisi ve sorumlusu olduğu şirket tarafından Türkiye/İstanbul'da Uber adı verilen araçlarla yapılan tüm taksicilik tarifeli yolcu taşımacılığının haksız rekabet suçu kapsamında kaldığı belirtilen iddianamede, şüpheli Chadwick'in yurt dışında olması nedeniyle Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 253/6. maddesi uyarınca uzlaştırma yoluna gidilemediğinden hakkında bu iddianamenin hazırlandığı anlatıldı.2 yıla kadar hapis istemiİddianamede, soruşturma kapsamında elde edilen deliller kapsamında şüpheli Francois Pascal Chadwick'in 'haksız rekabet' suçunu işlediğine kanaat getirildiği anlatılarak, bu nedenle şüphelinin Türk Ticaret Kanunu'nun 62/1. maddesi uyarınca 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.İddianamede ayrıca, 'haksız rekabet' suçundan Barış İ. hakkındaki soruşturma evrakının ise bu dosyadan ayrılarak uzlaştırma bürosuna gönderildiği kaydedildi.Ne olmuştu?İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi, 16 Ekim 2019'daki duruşmada, Uber'in hizmetlerinin haksız rekabet oluşturduğu gerekçesiyle durdurulmasına, Uber hizmetlerinin sunulduğu 'www.uber.com' ile Uber mobil uygulamaları ve Uber XL isimli hizmete erişimin engellenmesine karar vermişti.Bu kararla Türkiye'de hizmet veren ve taksicilerin itiraz ettiği Uber'in faaliyetleri de durdurulmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20210830/istanbulda-neden-taksi-bulunamiyor-1048455140.html
https://tr.sputniknews.com/20210903/taksi-kitligini-diger-ulkeler-nasil-cozdu-1048575110.html
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iddianame, uber, hapis istemi, haksız rekabet, francois pascal chadwick

Uber Türkiye'nin ABD'li yetkilisine 2 yıla kadar hapis cezası istendi

12:54 05.10.2021
© REUTERS / Mike BlakeUber - logo
Uber - logo - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2021
© REUTERS / Mike Blake
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Haksız rekabet oluştuğu gerekçesiyle faaliyetlerinin durdurulmasına karar verilen Uber Türkiye'nin ABD'li yetkilisi hakkında 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Fikri ve Sınai Haklar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, SS Yeni Nesil Taksiciler Taşıma ve İşletme Kooperatifi 'müşteki', Uber Türkiye yetkilisi ABD vatandaşı Francois Pascal Chadwick da 'şüpheli' olarak yer aldı.
İddianamede, Uber Türkiye'nin 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, Karayolları Trafik Yönetmeliği, Ticari Taksi ve Taksi Dolmuş Yönergesi'nin ilgili maddelerinde belirtilen şartlara aykırı hareket ederek, mobil cihaz uygulaması aracılığıyla tarifeli yolcu taşımacılığı yaptığı ve buna aracılık ettiği iddiasına ilişkin şikayetler üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Şikayet dilekçesinde, Uber Turkey Yazılım ve Teknoloji Hizmetleri Zorlu Şubesi ve Uber Turkey Yazılım ve Teknoloji Şirketinin İstanbul'da 'Uber XL' adı verilen araçlarla yaptığı taksicilik tarifeli yolcu taşımacılığının haksız rekabet suçunu oluşturduğuna yer verildiği aktarılan iddianamede, soruşturmada, Uber Turkey Yazılım ve Teknoloji Hizmetleri Zorlu Şubesi'nin yetkilisi ve müdürü olarak görev yapan kişinin Barış İ. olduğunun anlaşıldığı kaydedildi.

Uber yetkilisi suçlamaları kabul etmedi

İddianamede, Uber Turkey Yazılım ve Teknoloji Şirketinin suç tarihi itibarıyla yetkilisinin ABD'de yaşayan ve Türkiye'ye hiç gelmediği tespit edilen Francois Pascal Chadwick olduğu aktarıldı.
Şüpheli François Pascal Chadwick'in şikayetle ilgili savunmasını yazılı olarak ABD'deki noter aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği belirtilen iddianamede, şüphelinin savunmasında 'haksız rekabet' kapsamında herhangi bir eylemlerinin olmadığını öne sürerek suçlamaları kabul etmediği bilgisine yer verildi.
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Bilirkişi 'Haksız rekabet suçu var' dedi

Soruşturma kapsamında 12 Mart 2020'de bilirkişi raporu hazırlandığı belirtilen iddianamede, raporda 'Uber Türkiye'nin yasal olarak aldığı D2 Yetki Belgesi'ni, amaç ve kapsamı dışında tarifeli taşımacılıkta kullanarak haksız rekabet suçunu işlediği' görüşünün yer aldığı kaydedildi.
İddianamede, daha önce İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesinin, haksız rekabet oluştuğu gerekçesiyle Uber faaliyetlerinin durdurulmasına karar verildiğine dikkati çekildi.
Şüpheli Francois Pascal Chadwick'in yetkilisi ve sorumlusu olduğu şirket tarafından Türkiye/İstanbul'da Uber adı verilen araçlarla yapılan tüm taksicilik tarifeli yolcu taşımacılığının haksız rekabet suçu kapsamında kaldığı belirtilen iddianamede, şüpheli Chadwick'in yurt dışında olması nedeniyle Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 253/6. maddesi uyarınca uzlaştırma yoluna gidilemediğinden hakkında bu iddianamenin hazırlandığı anlatıldı.

2 yıla kadar hapis istemi

İddianamede, soruşturma kapsamında elde edilen deliller kapsamında şüpheli Francois Pascal Chadwick'in 'haksız rekabet' suçunu işlediğine kanaat getirildiği anlatılarak, bu nedenle şüphelinin Türk Ticaret Kanunu'nun 62/1. maddesi uyarınca 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
İddianamede ayrıca, 'haksız rekabet' suçundan Barış İ. hakkındaki soruşturma evrakının ise bu dosyadan ayrılarak uzlaştırma bürosuna gönderildiği kaydedildi.

Ne olmuştu?

İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi, 16 Ekim 2019'daki duruşmada, Uber'in hizmetlerinin haksız rekabet oluşturduğu gerekçesiyle durdurulmasına, Uber hizmetlerinin sunulduğu 'www.uber.com' ile Uber mobil uygulamaları ve Uber XL isimli hizmete erişimin engellenmesine karar vermişti.
Bu kararla Türkiye'de hizmet veren ve taksicilerin itiraz ettiği Uber'in faaliyetleri de durdurulmuştu.
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