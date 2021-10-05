https://tr.sputniknews.com/20211005/universite-kampusundeki-insaat-cukurunda-olen-ogrenciyle-ilgili-aciklama-1049527988.html

Üniversite kampüsündeki inşaat çukurunda ölen öğrenciyle ilgili açıklama

Üniversite kampüsündeki inşaat çukurunda ölen öğrenciyle ilgili açıklama

Süleyman Demirel Üniversitesi yönetimi, Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi Ali Sinan Cirit’in inşaat çukuruna düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili adli ve... 05.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-05T09:31+0300

2021-10-05T09:31+0300

2021-10-05T09:31+0300

türkiye

inşaat

öğrenci

kaza

çukur

süleyman demirel üniversitesi

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Yemekhane inşaatının yanından kaldığı yurda doğru yürüyen Ali Sinan Cirit, bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 8 metre yükseklikten inşaat için kazılan çukura düştü. 30 Eylül sabahı bir inşaat işçisi tarafından hareketsiz halde bulunan Cirit'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cirit'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından 1 Ekim'de memleketi Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde toprağa verildi.Soruşturma sürüyorSüleyman Demirel üniversitesi (SDÜ) yönetimi, bugün sosyal medya hesabından olayla ilgili açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, “Öğrencimiz Ali Sinan Cirit'in vefatıyla ilgili adli ve idari inceleme, soruşturma süreçleri başlamış bulunmaktadır. Üniversitemiz güvenlik kamera sisteminden elde edilen tüm kamera görüntüleri adli ve idari mercilerle paylaşılmıştır. Süreç üniversitemiz tarafından hassasiyetle ve dikkatle takip edilmektedir” denildi.

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inşaat, öğrenci, kaza, çukur, süleyman demirel üniversitesi