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Üniversite kampüsündeki inşaat çukurunda ölen öğrenciyle ilgili açıklama
Üniversite kampüsündeki inşaat çukurunda ölen öğrenciyle ilgili açıklama
Süleyman Demirel Üniversitesi yönetimi, Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi Ali Sinan Cirit’in inşaat çukuruna düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili adli ve... 05.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-05T09:31+0300
2021-10-05T09:31+0300
türkiye
inşaat
öğrenci
kaza
çukur
süleyman demirel üniversitesi
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Yemekhane inşaatının yanından kaldığı yurda doğru yürüyen Ali Sinan Cirit, bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 8 metre yükseklikten inşaat için kazılan çukura düştü. 30 Eylül sabahı bir inşaat işçisi tarafından hareketsiz halde bulunan Cirit'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cirit'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından 1 Ekim'de memleketi Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde toprağa verildi.Soruşturma sürüyorSüleyman Demirel üniversitesi (SDÜ) yönetimi, bugün sosyal medya hesabından olayla ilgili açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, “Öğrencimiz Ali Sinan Cirit'in vefatıyla ilgili adli ve idari inceleme, soruşturma süreçleri başlamış bulunmaktadır. Üniversitemiz güvenlik kamera sisteminden elde edilen tüm kamera görüntüleri adli ve idari mercilerle paylaşılmıştır. Süreç üniversitemiz tarafından hassasiyetle ve dikkatle takip edilmektedir” denildi.
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inşaat, öğrenci, kaza, çukur, süleyman demirel üniversitesi

Üniversite kampüsündeki inşaat çukurunda ölen öğrenciyle ilgili açıklama

09:31 05.10.2021
© MUHAMMED ENES YAPALIKANSDÜ'den üniversite kampüsündeki inşaat çukurunda ölen öğrenciyle ilgili açıklama
SDÜ'den üniversite kampüsündeki inşaat çukurunda ölen öğrenciyle ilgili açıklama - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2021
© MUHAMMED ENES YAPALIKAN
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Süleyman Demirel Üniversitesi yönetimi, Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi Ali Sinan Cirit’in inşaat çukuruna düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Yemekhane inşaatının yanından kaldığı yurda doğru yürüyen Ali Sinan Cirit, bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 8 metre yükseklikten inşaat için kazılan çukura düştü. 30 Eylül sabahı bir inşaat işçisi tarafından hareketsiz halde bulunan Cirit'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cirit'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından 1 Ekim'de memleketi Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde toprağa verildi.

Soruşturma sürüyor

Süleyman Demirel üniversitesi (SDÜ) yönetimi, bugün sosyal medya hesabından olayla ilgili açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, “Öğrencimiz Ali Sinan Cirit'in vefatıyla ilgili adli ve idari inceleme, soruşturma süreçleri başlamış bulunmaktadır. Üniversitemiz güvenlik kamera sisteminden elde edilen tüm kamera görüntüleri adli ve idari mercilerle paylaşılmıştır. Süreç üniversitemiz tarafından hassasiyetle ve dikkatle takip edilmektedir” denildi.
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