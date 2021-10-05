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https://tr.sputniknews.com/20211005/vedomosti-facebook-rusyanin-silinmesini-istedigi-icerikleri-kaldirdi-para-cezasi-riski-suruyor-1049544932.html
Vedomosti: Facebook, Rusya'nın silinmesini istediği içerikleri kaldırdı, para cezası riski sürüyor
Vedomosti: Facebook, Rusya'nın silinmesini istediği içerikleri kaldırdı, para cezası riski sürüyor
Vedomosti gazetesi, Facebook’un Roskomnadzor’un talebi üzerine Rusya'da yasal olmayan içerikleri kısmen sildiğini yazdı. Fakat Facebook’un söz konusu... 05.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-05T17:03+0300
2021-10-05T17:03+0300
dünya
rusya
facebook
para cezası
rusya federal bilgi teknolojileri ve kitle iletişim denetleme kurumu (roskomnadzor)
yasaklı içerik
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Rus Vedomosti gazetesi Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'ndan (Roskomnadzor) bir yetkiliye atıfla, Facebook’un Rusya yasalarına göre yasak olan içeriklerin bir kısmını sildiğini yazdı.Roskomnadzor, çocuk istismarı, çocukların uyuşturucuya özendirilmesini ve çocuk yaştaki kişilere hükümet karşıtı gösterilere katılma çağrısı yapılmasını içeren paylaşımların silinmesi için haftalardır Facebook’a çağrı yapıyordu.Cirosunun bir kısmını kaybedebilirRoskomnadzor, geçen hafta da yasaklı içerikleri silmemesi hâlinde Facebook’un Rusya operasyonunun senelik cirosunun yüzde 10’una denk gelen bir para cezasıyla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunmuştu.Vedomosti'nin haberine göre, şirketin Rusya operasyonlarından elde ettiği senelik cironun 165 ila 538 milyon dolar arasında değiştiği tahmin ediliyor.Silmekte geciktiBunun yanında, Facebook’un, Instagram'dakiler de dahil olmak üzere yasaklı içerikleri sonunda kısmen silmiş olmasının, bu para cezalarını ödemek zorunda kalmayacağı anlamına gelmediği belirtiliyor. Zira Rusya yasalarına göre sosyal medya şirketinin, söz konusu içerikleri resmi uyarıyı izleyen birkaç gün içinde silmesi gerekiyordu.Nitekim Roskomnadzor yetkilileri, Facebook’un, silinmesi talep edilen içeriklerin hepsini silmediğini de vurguluyor. Silinmeleri istenmesine karşın Facebook'ta 1043, Instagram'da ise 973 yasaklı içeriğe hâlâ ulaşılabildiği belirtiliyor.Roskomnadzor’un şikayeti üstüne yerel mahkemelerde görülen davalarda Facebook şimdiye dek 70 milyon rubleye yakın para cezasına çarptırıldı. Fakat söz konusu mahkeme kararlarının hiçbirinin temyiz süreci sonuçlanmış değil.
https://tr.sputniknews.com/20211005/facebook-6-saatlik-kesintiden-sonra-kullanici-bilgilerinin-guvende-oldugunu-duyurdu-1049526823.html
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rusya, facebook, para cezası, rusya federal bilgi teknolojileri ve kitle iletişim denetleme kurumu (roskomnadzor), yasaklı içerik

Vedomosti: Facebook, Rusya'nın silinmesini istediği içerikleri kaldırdı, para cezası riski sürüyor

17:03 05.10.2021
© REUTERS / Dado RuvicFacebook - logo
Facebook - logo - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2021
© REUTERS / Dado Ruvic
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Vedomosti gazetesi, Facebook’un Roskomnadzor’un talebi üzerine Rusya'da yasal olmayan içerikleri kısmen sildiğini yazdı. Fakat Facebook’un söz konusu içerikleri silmesi, sosyal medya şirketine şimdiye dek verilen para cezalarının iptal edileceği anlamına gelmiyor.
Rus Vedomosti gazetesi Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'ndan (Roskomnadzor) bir yetkiliye atıfla, Facebook’un Rusya yasalarına göre yasak olan içeriklerin bir kısmını sildiğini yazdı.
Roskomnadzor, çocuk istismarı, çocukların uyuşturucuya özendirilmesini ve çocuk yaştaki kişilere hükümet karşıtı gösterilere katılma çağrısı yapılmasını içeren paylaşımların silinmesi için haftalardır Facebook’a çağrı yapıyordu.

Cirosunun bir kısmını kaybedebilir

Roskomnadzor, geçen hafta da yasaklı içerikleri silmemesi hâlinde Facebook’un Rusya operasyonunun senelik cirosunun yüzde 10’una denk gelen bir para cezasıyla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunmuştu.
Vedomosti'nin haberine göre, şirketin Rusya operasyonlarından elde ettiği senelik cironun 165 ila 538 milyon dolar arasında değiştiği tahmin ediliyor.

Silmekte gecikti

Bunun yanında, Facebook’un, Instagram'dakiler de dahil olmak üzere yasaklı içerikleri sonunda kısmen silmiş olmasının, bu para cezalarını ödemek zorunda kalmayacağı anlamına gelmediği belirtiliyor. Zira Rusya yasalarına göre sosyal medya şirketinin, söz konusu içerikleri resmi uyarıyı izleyen birkaç gün içinde silmesi gerekiyordu.
Nitekim Roskomnadzor yetkilileri, Facebook’un, silinmesi talep edilen içeriklerin hepsini silmediğini de vurguluyor. Silinmeleri istenmesine karşın Facebook'ta 1043, Instagram'da ise 973 yasaklı içeriğe hâlâ ulaşılabildiği belirtiliyor.
Roskomnadzor’un şikayeti üstüne yerel mahkemelerde görülen davalarda Facebook şimdiye dek 70 milyon rubleye yakın para cezasına çarptırıldı. Fakat söz konusu mahkeme kararlarının hiçbirinin temyiz süreci sonuçlanmış değil.
Facebook - logo - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2021
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