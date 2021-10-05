https://tr.sputniknews.com/20211005/vedomosti-facebook-rusyanin-silinmesini-istedigi-icerikleri-kaldirdi-para-cezasi-riski-suruyor-1049544932.html

Vedomosti: Facebook, Rusya'nın silinmesini istediği içerikleri kaldırdı, para cezası riski sürüyor

Vedomosti: Facebook, Rusya'nın silinmesini istediği içerikleri kaldırdı, para cezası riski sürüyor

Vedomosti gazetesi, Facebook’un Roskomnadzor’un talebi üzerine Rusya'da yasal olmayan içerikleri kısmen sildiğini yazdı. Fakat Facebook’un söz konusu... 05.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-05T17:03+0300

2021-10-05T17:03+0300

2021-10-05T17:03+0300

dünya

rusya

facebook

para cezası

rusya federal bilgi teknolojileri ve kitle iletişim denetleme kurumu (roskomnadzor)

yasaklı içerik

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Rus Vedomosti gazetesi Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'ndan (Roskomnadzor) bir yetkiliye atıfla, Facebook’un Rusya yasalarına göre yasak olan içeriklerin bir kısmını sildiğini yazdı.Roskomnadzor, çocuk istismarı, çocukların uyuşturucuya özendirilmesini ve çocuk yaştaki kişilere hükümet karşıtı gösterilere katılma çağrısı yapılmasını içeren paylaşımların silinmesi için haftalardır Facebook’a çağrı yapıyordu.Cirosunun bir kısmını kaybedebilirRoskomnadzor, geçen hafta da yasaklı içerikleri silmemesi hâlinde Facebook’un Rusya operasyonunun senelik cirosunun yüzde 10’una denk gelen bir para cezasıyla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunmuştu.Vedomosti'nin haberine göre, şirketin Rusya operasyonlarından elde ettiği senelik cironun 165 ila 538 milyon dolar arasında değiştiği tahmin ediliyor.Silmekte geciktiBunun yanında, Facebook’un, Instagram'dakiler de dahil olmak üzere yasaklı içerikleri sonunda kısmen silmiş olmasının, bu para cezalarını ödemek zorunda kalmayacağı anlamına gelmediği belirtiliyor. Zira Rusya yasalarına göre sosyal medya şirketinin, söz konusu içerikleri resmi uyarıyı izleyen birkaç gün içinde silmesi gerekiyordu.Nitekim Roskomnadzor yetkilileri, Facebook’un, silinmesi talep edilen içeriklerin hepsini silmediğini de vurguluyor. Silinmeleri istenmesine karşın Facebook'ta 1043, Instagram'da ise 973 yasaklı içeriğe hâlâ ulaşılabildiği belirtiliyor.Roskomnadzor’un şikayeti üstüne yerel mahkemelerde görülen davalarda Facebook şimdiye dek 70 milyon rubleye yakın para cezasına çarptırıldı. Fakat söz konusu mahkeme kararlarının hiçbirinin temyiz süreci sonuçlanmış değil.

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rusya, facebook, para cezası, rusya federal bilgi teknolojileri ve kitle iletişim denetleme kurumu (roskomnadzor), yasaklı içerik