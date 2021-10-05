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https://tr.sputniknews.com/20211005/yeni-gelistirilen-insansiz-kara-araci-sinir-guvenliginde-rol-almaya-hazirlaniyor-1049539427.html
Yeni geliştirilen insansız kara aracı sınır güvenliğinde rol almaya hazırlanıyor
Yeni geliştirilen insansız kara aracı sınır güvenliğinde rol almaya hazırlanıyor
Son günlerde Türkiye’nin en önemli sorunlarından biri haline gelen düzensiz göç akını ve sınırlardan silahlı grupların geçişinin engellenmesine yönelik savunma... 05.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-05T14:36+0300
2021-10-05T14:36+0300
savunma
göç
kaçak göç
insansız kara araçları
meteksan savunma
savunma sanayi
düzensiz göç
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Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi, Ankara’da başladı. Burada sergilenen silahlı insansız kara aracı, sınır güvenliği alanına yeni bir konsept kazandıracak. İnsansız kara araçları, insan hayatını riske atmadan, tehlikeli noktalarda sürekli keşif gözetleme yaparak, “Mobil Uç Karakol” görevi icra edebilme avantajıyla öne çıkıyor.Sistemin geliştirilmesinde Türk özel şirketleri Best Grup ve Meteksan Savunma rol aldı. İnsansız silahlı kara aracına entegre edilen Retinar PTR-X Çevre Gözetleme Radarı halihazırda Avrupa’da ve Asya’da sınır güvenliği, kritik tesis güvenliği gibi alanlarda kullanılıyor. Sistem insanları yaklaşık 5 kilometre, araçları ise yaklaşık 12 kilometre mesafeden tespit edebiliyor.‘Sınırlarda mobil uç güvenlik noktaları yaratmak istiyoruz’Retinar PTR-X Çevre Gözetleme Radarı ilk kez bir insansız kara aracına entegre edildi. Sputnik’e açıklamalarda bulunan Meteksan Savunma’nın Uluslararası Satış, Pazarlama ve Kurumsal İtibar Direktörü Burak Akbaş, “Bu sistemle sınırlarda mobil uç güvenlik noktaları yaratmak istiyoruz. İnsanların girmesi ve uzun süre kalmasının zor olduğu yerlerde uzaktan kontrol edilen insansız kara araçları o bölgeye girebilir ve oralarda hareketlilik varsa onun tespitini gerçekleştirebilirler. Geldiğimiz aşamada, radarımızın entegrasyonu tamamlandı, testleri yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Tabii sadece silahlı bir sistem olması şart değil insansız kara aracı üzerine farklı faydalı yükler de entegre edebiliyoruz” dedi.İnsansız kara aracı saatte 10 km/sa hızla ilerleyebiliyor. Ağırlığı 1.200 kilogram olan araç yaklaşık 2,5 kilometre menzilde uzaktan kontrol edilebiliyor. Aracın üzerinde halihazırda 12.7 mm’lik Koralp uzaktan kumandalı silah sistemi bulunuyor.
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göç, kaçak göç, insansız kara araçları, meteksan savunma, savunma sanayi, düzensiz göç

Yeni geliştirilen insansız kara aracı sınır güvenliğinde rol almaya hazırlanıyor

14:36 05.10.2021
© Sputnik / Turan SalcıSilahlı İnsansız Kara Aracı
Silahlı İnsansız Kara Aracı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2021
© Sputnik / Turan Salcı
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Turan Salcı - Sputnik Türkiye
Turan Salcı
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Özel
Son günlerde Türkiye’nin en önemli sorunlarından biri haline gelen düzensiz göç akını ve sınırlardan silahlı grupların geçişinin engellenmesine yönelik savunma sanayisinde yeni ürünler geliştirilmeye devam ediyor. Sınır güvenliği alanında faaliyet gösterecek üzerine radar entegreli silahlı insansız kara aracı ilk kez sergilendi.
Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi, Ankara’da başladı. Burada sergilenen silahlı insansız kara aracı, sınır güvenliği alanına yeni bir konsept kazandıracak. İnsansız kara araçları, insan hayatını riske atmadan, tehlikeli noktalarda sürekli keşif gözetleme yaparak, “Mobil Uç Karakol” görevi icra edebilme avantajıyla öne çıkıyor.
Sistemin geliştirilmesinde Türk özel şirketleri Best Grup ve Meteksan Savunma rol aldı. İnsansız silahlı kara aracına entegre edilen Retinar PTR-X Çevre Gözetleme Radarı halihazırda Avrupa’da ve Asya’da sınır güvenliği, kritik tesis güvenliği gibi alanlarda kullanılıyor. Sistem insanları yaklaşık 5 kilometre, araçları ise yaklaşık 12 kilometre mesafeden tespit edebiliyor.

‘Sınırlarda mobil uç güvenlik noktaları yaratmak istiyoruz’

Retinar PTR-X Çevre Gözetleme Radarı ilk kez bir insansız kara aracına entegre edildi. Sputnik’e açıklamalarda bulunan Meteksan Savunma’nın Uluslararası Satış, Pazarlama ve Kurumsal İtibar Direktörü Burak Akbaş, “Bu sistemle sınırlarda mobil uç güvenlik noktaları yaratmak istiyoruz. İnsanların girmesi ve uzun süre kalmasının zor olduğu yerlerde uzaktan kontrol edilen insansız kara araçları o bölgeye girebilir ve oralarda hareketlilik varsa onun tespitini gerçekleştirebilirler. Geldiğimiz aşamada, radarımızın entegrasyonu tamamlandı, testleri yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Tabii sadece silahlı bir sistem olması şart değil insansız kara aracı üzerine farklı faydalı yükler de entegre edebiliyoruz” dedi.
İnsansız kara aracı saatte 10 km/sa hızla ilerleyebiliyor. Ağırlığı 1.200 kilogram olan araç yaklaşık 2,5 kilometre menzilde uzaktan kontrol edilebiliyor. Aracın üzerinde halihazırda 12.7 mm’lik Koralp uzaktan kumandalı silah sistemi bulunuyor.
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