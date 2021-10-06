https://tr.sputniknews.com/20211006/100-bin-tllik-kablo-calan-hirsiz-yakalandi--1049594105.html

100 bin TL'lik kablo çalan hırsız yakalandı

100 bin TL'lik kablo çalan hırsız yakalandı

Kayseri’de 100 bin TL’lik kablo çalan hırsız, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. 06.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-06T23:58+0300

2021-10-06T23:58+0300

2021-10-07T00:02+0300

türkiye

kablo

kayseri

hırsız

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 100 bin TL’lik kablo çalan zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüphelinin 30 yaşındaki R.S. olduğu belirlendi. Ekipler, Melikgazi ilçesinde düzenledikleri operasyonla R.S.'yi saklandığı yerde yakalayarak gözaltına aldı. Aramalarda ise suçta kullanılan satır, nacak, makas gibi aletler ve kablo ele geçirildi. Yapılan incelemelerde R.S.'nin 7 farklı dosyanın şüphelisi olduğu ve 100 bin TL'lik kablo çaldığı tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan R.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

türkiye

kayseri

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kablo, kayseri, hırsız