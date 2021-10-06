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Ardahan'a mevsimin ilk karı yağdı
Ardahan'a mevsimin ilk karı yağdı
Ardahan'da mevsimin ilk karı düştü, sokaklar beyaza büründü. 06.10.2021, Sputnik Türkiye
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фото, kar yağışı, ardahan, kar

Ardahan'a mevsimin ilk karı yağdı

03:21 06.10.2021 (güncellendi: 03:24 06.10.2021)
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Ardahan'da mevsimin ilk karı düştü, sokaklar beyaza büründü.
© İHA / OLGUN YILDIZ

Kar yağışı, Göle ilçe merkezinde de etkili oldu.

Kar yağışı, Göle ilçe merkezinde de etkili oldu. - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA / OLGUN YILDIZ

Kar yağışı, Göle ilçe merkezinde de etkili oldu.

© İHA / OLGUN YILDIZ

Ardahan kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı.

Ardahan kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı. - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA / OLGUN YILDIZ

Ardahan kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı.

© İHA / OLGUN YILDIZ

Akşam saatlerinde başlayan sağanak gecenin ilerleyen saatlerinde yerini karla karışık yağmur ve kara bıraktı.

Akşam saatlerinde başlayan sağanak gecenin ilerleyen saatlerinde yerini karla karışık yağmur ve kara bıraktı. - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA / OLGUN YILDIZ

Akşam saatlerinde başlayan sağanak gecenin ilerleyen saatlerinde yerini karla karışık yağmur ve kara bıraktı.

© İHA / OLGUN YILDIZ

Cadde ve sokaklarda park halindeki araçların üstü karla kaplandı.

Cadde ve sokaklarda park halindeki araçların üstü karla kaplandı. - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA / OLGUN YILDIZ

Cadde ve sokaklarda park halindeki araçların üstü karla kaplandı.

© İHA / OLGUN YILDIZ

Kar yağışıyla birlikte kent beyaza büründü.

Kar yağışıyla birlikte kent beyaza büründü. - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA / OLGUN YILDIZ

Kar yağışıyla birlikte kent beyaza büründü.

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