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Ardahan'a mevsimin ilk karı yağdı
Ardahan'a mevsimin ilk karı yağdı
Ardahan'da mevsimin ilk karı düştü, sokaklar beyaza büründü. 06.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-06T03:21+0300
2021-10-06T03:21+0300
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türkiye
kar yağışı
ardahan
kar
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фото, kar yağışı, ardahan, kar
Ardahan'a mevsimin ilk karı yağdı
03:21 06.10.2021 (güncellendi: 03:24 06.10.2021)
Ardahan'da mevsimin ilk karı düştü, sokaklar beyaza büründü.
© İHA / OLGUN YILDIZ
Kar yağışı, Göle ilçe merkezinde de etkili oldu.
Kar yağışı, Göle ilçe merkezinde de etkili oldu.
© İHA / OLGUN YILDIZ
Ardahan kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı.
Ardahan kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı.
© İHA / OLGUN YILDIZ
Akşam saatlerinde başlayan sağanak gecenin ilerleyen saatlerinde yerini karla karışık yağmur ve kara bıraktı.
Akşam saatlerinde başlayan sağanak gecenin ilerleyen saatlerinde yerini karla karışık yağmur ve kara bıraktı.
© İHA / OLGUN YILDIZ
Cadde ve sokaklarda park halindeki araçların üstü karla kaplandı.
Cadde ve sokaklarda park halindeki araçların üstü karla kaplandı.
© İHA / OLGUN YILDIZ
Kar yağışıyla birlikte kent beyaza büründü.
Kar yağışıyla birlikte kent beyaza büründü.