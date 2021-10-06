https://tr.sputniknews.com/20211006/16-metrekare-ev-42-bin-tl-1049567691.html

Japonya'da 16 metrekare ve 42 bin TL değerinde ofis tasarlandı

Japonya'da 16 metrekare ve 42 bin TL değerinde ofis tasarlandı

Japonya'da bir müteahhit, evden çalışmanın yayılmasıyla birlikte evlerin yanına konumlandırılacak 91 santimetre genişliğinde, 1.8 metre uzunluğunda bir ofis... 06.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-06T11:48+0300

2021-10-06T11:48+0300

2021-10-06T11:49+0300

yaşam

japonya

ev

ofis

evden çalışma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/06/1049567641_0:171:1200:846_1920x0_80_0_0_9d90d40e279a885d814ee0aa1533aa95.jpg

Oldukça küçük evlerde yaşayan Japonlar, kendilerine alternatif ofis seçenekleri bulmaya yöneldiler.Önde gelen Japon bir müteahhit, çalışanların yaşadıkları zorlukları göz önünde bulundurarak, 91 santimetre genişliğinde, 1.8 metre uzunluğunda bir ofis tasarladı.Milliyet'in aktardığına göre, 1.6 metrekarelik bu küçük evler, kalabalık aile ortamında çalışamayan gençler için bir alternatif yarattı. Tasarımcı, güzel günlerde sadece 2 günde inşa edilen bu küçük ofisleri, insanların hemen evlerinin yanına konumlandırıyor.İnsanlar ofise gitmek için evde hazırlanıp bahçelerindeki, bu minik çalışma alanlarına geçebiliyorlar. Yapının çok az şeyle donatıldığı öne çıkıyor.Sadece elektrik prizleri ve bir çalışma masası varYapılarda sadece elektrik prizleri ve bir çalışma masası bulunuyor. İlk başlarda bir depolama alanı olarak düşünülen bu yapıların, pandemiyle birlikte artan ofis ihtiyacı sonrası, ofise dönüştürülmeye karar verildiği belirtiliyor.Popüler bir emlak ofisi, sıkışık evlerde çalışmakta zorlananlar arasında bir pazar bulma umuduyla eylül ayında, ilk siparişlerini almaya başladı.Nüfusun yüzde 70'i apartmanlardaYetkililer, bu küçük ofislerin, ev içinde çalışırken aileleriyle karşılaşmak istemeyen insanlar için tasarlandığının altını çiziyor. Tokyo nüfusunun yüzde 70’i apartman dairelerinde yaşıyor.Bu insanların Hanare Zen ismindeki bu küçük ofisleri kullanacağı düşünülmüyor. İnsanların kendilerine özel bir bahçeleri olmadığı için, ofisleri konumlandırma konusunda sorunlar yaşayacağı ifade ediliyor.Bu 1.6 metrekarelik ofisleri bahçelerine koymak isteyen kişilerin yaklaşık 42 bin TL ödemesi gerekiyor.Japonya'da uzaktan çalışmayla birlikte evlerinden çıkıp arabalarında çalışan pek çok insanla karşılaşılabiliyor.Direksiyon simidine takılan bilgisayarlar için stantlar, katlanır masalar, mini fanlar, taşınabilir piller ve dikkat dağıtan pencereleri engelleyen ekranlar da dahil olmak üzere araç içi çalışmayı destekleyecek bir dizi aksesuara talep her geçen gün yayılıyor.Tokyo'nun güneyindeki Kawasaki bölgesinde bulunan Tokyu demiryolu şirketi, eski tren vagonlarını yenileyerek, yaklaşık 15 TL'ye ofis olarak kiralamaya başladı. İnsanlar, bir iş gününü de bu eski vagonlarda geçirebilecekler. Şirket bununla da sınırlı kalmadı.Aynı zamanda istasyonlardaki bazı bilet gişelerini, ortak ofis alanı olarak kiralamaya başladı. İnsanlar bir taraftan ofislere bağlı kalmadan çalışırken bir taraftan da trafikte geçirdikleri süreyi de en aza indirilmiş oluyor.Uzaktan çalışmak isteyenlerin sayısı fazlaJaponya’nın köklü gazetelerinin yaptığı araştırmaya göre, uzaktan çalışmak isteyenlerin sayısı bir hayli fazla.Pandemi kontrol altına alındıktan sonra bile, Japonya’nın ünlü firmalarından yüzde 90’ı uzaktan çalışmayı sürdüreceklerini açıkladı.Japonya, pandemi döneminde şimdiye dek tam kapanma yaşanmamıştı. Sadece belli yerlerde karantinalar uygulanmıştı. Fakat yine de hükümet, uzaktan çalışmayı destekledi ve imkanı olan mesleklerin evden çalışmalarını, toplu taşımayı kullanmamalarını ve ofislere giderek enfeksiyonu yaymamalarını istemişti.Sıkışık yaşam alanlarına ek olarak, dijital alt yapı eksikliği sebebiyle, bir mühür, imza ya da evrak için ofislere gitmek zorunda olan insanlar da vardı. Japonya, eylül ayı itibariyle hem hükümet hem de şirketlerle ortak bir çalışma başlattı. Dijital Ajans adında yeni bir oluşum sayesinde, çalışanların bu tarz işlemler için de ofise gitmesine gerek kalmayacak.

japonya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

japonya, ev, ofis, evden çalışma