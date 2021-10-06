2021 Nobel Kimya Ödülü'nün kazananları açıklandı

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısında, List ve MacMillan'ın molekül inşasında yeni ve mahir bir araç olan 'organokatalizi' geliştirmelerinden ötürü Nobel Kimya Ödülü'ne layık görüldükleri açıklandı. İki bilim insanının geliştirdiği bu aracın, farmasötik araştırmalarında büyük etki yarattığına ve kimyayı daha 'çevre dostu' hale getirdiğine işaret edildi.2020 Nobel Kimya Ödülü, kadın adaylar arasında paylaşılan ilk örnek olmuştu.1901'den bu yana her yıl kimya alanında insanlığa önemli katkı sunan kişilere verilen Nobel Kimya Ödülü'nü 2015'te Türk bilim insanı Aziz Sancar kazanmıştı. Sancar, 'Nobel Ödülü kazanan ilk Türk bilim insanı' olmuştu.
2021 Nobel Kimya Ödülü'nü iki bilim insanı Benjamin List ve David W.C. MacMillan kazandı.
İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısında, List ve MacMillan'ın molekül inşasında yeni ve mahir bir araç olan 'organokatalizi' geliştirmelerinden ötürü Nobel Kimya Ödülü'ne layık görüldükleri açıklandı.
İki bilim insanının geliştirdiği bu aracın, farmasötik araştırmalarında büyük etki yarattığına ve kimyayı daha 'çevre dostu' hale getirdiğine işaret edildi.
BREAKING NEWS: The 2021 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to Benjamin List and David W.C. MacMillan “for the development of asymmetric organocatalysis.” pic.twitter.com/SzTJ2Chtge
2020 Nobel Kimya Ödülü, kadın adaylar arasında paylaşılan ilk örnek olmuştu.
1901'den bu yana her yıl kimya alanında insanlığa önemli katkı sunan kişilere verilen Nobel Kimya Ödülü'nü 2015'te Türk bilim insanı Aziz Sancar kazanmıştı. Sancar, 'Nobel Ödülü kazanan ilk Türk bilim insanı' olmuştu.