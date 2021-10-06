https://tr.sputniknews.com/20211006/2021-nobel-kimya-odulunun-kazananlari-aciklandi-1049571204.html

2021 Nobel Kimya Ödülü'nün kazananları açıklandı

2021 Nobel Kimya Ödülü'nün kazananları açıklandı

2021 Nobel Kimya Ödülü'nü iki bilim insanı Benjamin List ve David W.C. MacMillan kazandı. 06.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-06T12:57+0300

2021-10-06T12:57+0300

2021-10-06T13:25+0300

nobel kimya ödülü

aziz sancar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/06/1049571638_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_144717e8de50e68b76f59dfe78652750.jpg

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısında, List ve MacMillan'ın molekül inşasında yeni ve mahir bir araç olan 'organokatalizi' geliştirmelerinden ötürü Nobel Kimya Ödülü'ne layık görüldükleri açıklandı. İki bilim insanının geliştirdiği bu aracın, farmasötik araştırmalarında büyük etki yarattığına ve kimyayı daha 'çevre dostu' hale getirdiğine işaret edildi.2020 Nobel Kimya Ödülü, kadın adaylar arasında paylaşılan ilk örnek olmuştu.1901'den bu yana her yıl kimya alanında insanlığa önemli katkı sunan kişilere verilen Nobel Kimya Ödülü'nü 2015'te Türk bilim insanı Aziz Sancar kazanmıştı. Sancar, 'Nobel Ödülü kazanan ilk Türk bilim insanı' olmuştu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nobel kimya ödülü, aziz sancar