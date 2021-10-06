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82 yaşında sandalıyla koy koy dolaşıyor, denizde satış yapıyor
82 yaşında sandalıyla koy koy dolaşıyor, denizde satış yapıyor
Antalya'da yaşayan 82 yaşındaki Yüksel Korucu, doğadan topladığı doğal ürünleri kayığına yükleyip her gün kilometrelerce kürek çektiği denizde, yat turuna... 06.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-06T12:31+0300
2021-10-06T12:33+0300
türkiye
sandal
deniz
satış
gelir
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Demre ilçesine bağlı Kekova'nın merkezi konumundaki Üçağız Mahallesi'nde yaşamını sürdüren Yüksel Korucu, doğadan kekik, adaçayı, nane ve keçiboynuzunu toplayıp evinde paketliyor, paketleri de türüne göre 4 çuvala yerleştiriyor. Ardından ürünlerini 3 metrelik sandalına yükleyen Korucu, Akvaryum Koyu ile Üçağız Mahallesi arasındaki 3.5 kilometrede kürek çekiyor. Yüzme molası veren yatlar arasında gezerek satış yapan Korucu, nane, kekik ve adaçayının paketini 15 liradan, keçiboynuzunun paketini 20 liradan satıyor. Günde ortalama 10 kilometre kürek çekiyorYat kaptanları, yolcularına tanıttığı Yüksel Korucu'ya öğle yemeği de ikram ediyor. Yüksel Korucu bir yatta satışını bitirince kürekleri başka bir yata doğru çekiyor. Korucu eve döndüğünde, bir gün sonrasının hazırlıklarına başlıyor. Eşini bir süre önce kaybeden, 5 çocuk annesi Yüksel Korucu, günde ortalama 10 kilometre kürek çekerek elde ettiği gelirle geçinmeye çalışıyor.'Parmaklarım kırık'Yüksel Korucu, "Her sene gelmem. Birkaç senedir geliyorum. Geçen yıl gelmedim. O da ellerim kırıktı da gelmedim. Parmaklarım kırık. Geldiğime bakma, hareket etsin diye geliyorum. Şöyle şöyle kürekleri buruyorum ya avcuma, top kullan dediler kullandım, yumulmadı" diye konuştu.
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sandal, deniz, satış, gelir

82 yaşında sandalıyla koy koy dolaşıyor, denizde satış yapıyor

12:31 06.10.2021 (güncellendi: 12:33 06.10.2021)
© DHA82 yaşındaki Yüksel Korucu
82 yaşındaki Yüksel Korucu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2021
© DHA
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Antalya'da yaşayan 82 yaşındaki Yüksel Korucu, doğadan topladığı doğal ürünleri kayığına yükleyip her gün kilometrelerce kürek çektiği denizde, yat turuna çıkan tatilcilere satıyor. Koy koy dolaşan Korucu, ekmek parasını denizden ve doğadan çıkarıyor.
Demre ilçesine bağlı Kekova'nın merkezi konumundaki Üçağız Mahallesi'nde yaşamını sürdüren Yüksel Korucu, doğadan kekik, adaçayı, nane ve keçiboynuzunu toplayıp evinde paketliyor, paketleri de türüne göre 4 çuvala yerleştiriyor.
Ardından ürünlerini 3 metrelik sandalına yükleyen Korucu, Akvaryum Koyu ile Üçağız Mahallesi arasındaki 3.5 kilometrede kürek çekiyor. Yüzme molası veren yatlar arasında gezerek satış yapan Korucu, nane, kekik ve adaçayının paketini 15 liradan, keçiboynuzunun paketini 20 liradan satıyor.
© DHAKağıt para getirenlere "Gidin bozuk para getirin, bozuk para bana lazım oluyor" diyerek geri gönderen Yüksel Korucu'nun ürünlerine mavi yolculuk tutkunları ilgi gösteriyor.
Kağıt para getirenlere Gidin bozuk para getirin, bozuk para bana lazım oluyor diyerek geri gönderen Yüksel Korucu'nun ürünlerine mavi yolculuk tutkunları ilgi gösteriyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2021
Kağıt para getirenlere "Gidin bozuk para getirin, bozuk para bana lazım oluyor" diyerek geri gönderen Yüksel Korucu'nun ürünlerine mavi yolculuk tutkunları ilgi gösteriyor.
© DHA

Günde ortalama 10 kilometre kürek çekiyor

Yat kaptanları, yolcularına tanıttığı Yüksel Korucu'ya öğle yemeği de ikram ediyor. Yüksel Korucu bir yatta satışını bitirince kürekleri başka bir yata doğru çekiyor.
© DHAAkvaryum Koyu'nda satışı tamamlayınca da rotasını Tersane Koyu'na doğru çeviren Korucu, saat 15.00-16.00 arası satışı tamamlayarak, Üçağız Mahallesi'ne dönüyor.
Akvaryum Koyu'nda satışı tamamlayınca da rotasını Tersane Koyu'na doğru çeviren Korucu, saat 15.00-16.00 arası satışı tamamlayarak, Üçağız Mahallesi'ne dönüyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2021
Akvaryum Koyu'nda satışı tamamlayınca da rotasını Tersane Koyu'na doğru çeviren Korucu, saat 15.00-16.00 arası satışı tamamlayarak, Üçağız Mahallesi'ne dönüyor.
© DHA
Korucu eve döndüğünde, bir gün sonrasının hazırlıklarına başlıyor. Eşini bir süre önce kaybeden, 5 çocuk annesi Yüksel Korucu, günde ortalama 10 kilometre kürek çekerek elde ettiği gelirle geçinmeye çalışıyor.

'Parmaklarım kırık'

Yüksel Korucu, "Her sene gelmem. Birkaç senedir geliyorum. Geçen yıl gelmedim. O da ellerim kırıktı da gelmedim. Parmaklarım kırık. Geldiğime bakma, hareket etsin diye geliyorum. Şöyle şöyle kürekleri buruyorum ya avcuma, top kullan dediler kullandım, yumulmadı" diye konuştu.
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