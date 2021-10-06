https://tr.sputniknews.com/20211006/82-yasinda-sandaliyla-koy-koy-dolasiyor-denizde-satis-yapiyor-1049569614.html

82 yaşında sandalıyla koy koy dolaşıyor, denizde satış yapıyor

82 yaşında sandalıyla koy koy dolaşıyor, denizde satış yapıyor

Antalya'da yaşayan 82 yaşındaki Yüksel Korucu, doğadan topladığı doğal ürünleri kayığına yükleyip her gün kilometrelerce kürek çektiği denizde, yat turuna... 06.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-06T12:31+0300

2021-10-06T12:31+0300

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türkiye

sandal

deniz

satış

gelir

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Demre ilçesine bağlı Kekova'nın merkezi konumundaki Üçağız Mahallesi'nde yaşamını sürdüren Yüksel Korucu, doğadan kekik, adaçayı, nane ve keçiboynuzunu toplayıp evinde paketliyor, paketleri de türüne göre 4 çuvala yerleştiriyor. Ardından ürünlerini 3 metrelik sandalına yükleyen Korucu, Akvaryum Koyu ile Üçağız Mahallesi arasındaki 3.5 kilometrede kürek çekiyor. Yüzme molası veren yatlar arasında gezerek satış yapan Korucu, nane, kekik ve adaçayının paketini 15 liradan, keçiboynuzunun paketini 20 liradan satıyor. Günde ortalama 10 kilometre kürek çekiyorYat kaptanları, yolcularına tanıttığı Yüksel Korucu'ya öğle yemeği de ikram ediyor. Yüksel Korucu bir yatta satışını bitirince kürekleri başka bir yata doğru çekiyor. Korucu eve döndüğünde, bir gün sonrasının hazırlıklarına başlıyor. Eşini bir süre önce kaybeden, 5 çocuk annesi Yüksel Korucu, günde ortalama 10 kilometre kürek çekerek elde ettiği gelirle geçinmeye çalışıyor.'Parmaklarım kırık'Yüksel Korucu, "Her sene gelmem. Birkaç senedir geliyorum. Geçen yıl gelmedim. O da ellerim kırıktı da gelmedim. Parmaklarım kırık. Geldiğime bakma, hareket etsin diye geliyorum. Şöyle şöyle kürekleri buruyorum ya avcuma, top kullan dediler kullandım, yumulmadı" diye konuştu.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sandal, deniz, satış, gelir