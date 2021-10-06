https://tr.sputniknews.com/20211006/abd-4-yil-sonra-ilk-kez-nukleer-baslik-sayisini-acikladi-1049563775.html

ABD, 4 yıl sonra ilk kez elindeki nükleer başlıkların sayısını açıkladı

ABD, 4 yıl sonra ilk kez elindeki nükleer başlıkların sayısını açıkladı

ABD Dışişleri Bakanlığı, eski Başkan Donald Trump'ın verileri karartma kararının ardından 4 yıl sonra ilk defa elindeki nükleer başlık sayısını açıkladı. 06.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-06T09:31+0300

2021-10-06T09:31+0300

2021-10-06T09:34+0300

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ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'un elindeki nükleer silah stoğuna ilişkin verileri paylaştı.Buna göre, 30 Eylül 2020 itibarıyla Amerikan ordusu bir önceki yıla göre 55 ve 2017'ye göre 72 azalışla 3 bin 750 aktif ve aktif olmayan nükleer başlık bulunduruyor.Ayrıca sayı, Soğuk Savaş'ın zirvesi olan ve ABD'nin nükleer silah stoğunun toplamda 31 bin 255 başlığı içerdiği 1967 yılından bu yana en düşük seviyeye gerilediğini gösterdi.Öte yandan ABD Dışişleri, Başkan Joe Biden yönetiminin silah kontrol müzakerelerine dönme konusundaki niyetini belirtti.Açıklamada, "Devletlerin nükleer stoklarının şeffaflığının artırılması, nükleer silahların yayılmasını önleme ve silahsızlanma çabaları için önem taşımaktadır" ifadelerine yer verildi.Eski ABD Başkanı Donald Trump, önce İran nükleer anlaşmasından, sonra ise Rusya ile imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) tek taraflı olarak çekilmişti.Bununla beraber Trump, geçen yıl geçen yıl 5 Şubat'taki bitiş tarihinden önce bir başka önemli anlaşma olan Yeni Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması'nın (START-3) da rafa kaldırmıştı.Eski Başkan, kararının gerekçesini Çin'i içeren yeni bir anlaşma istemesiyle açıklamıştı.Öte yandan Biden'ın göreve gelmesiyle Washington ile Moskova arasındaki Yeni START Anlaşması uzatılmıştı. Anlaşma, ABD ile Rusya'nın elinde bulundurduğu nükleer başlık sayısını 1550 ile sınırlıyor.Stokholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) bu yılın ocak ayında yaptığı ve ABD Dışişleri Bakanlığı'nın rakamlarına dahil edilmeyen miyadı dolmuş nükleer silahları da içeren bir çeteleye göre, halihazırda Rusya'nın 6 bin 255, Çin'in 350, İngiltere'nin 225, Fransa'nın 290 ve ABD'nin 5 bin 550 nükleer başlığı bulunuyor.

https://tr.sputniknews.com/20211006/lavrov-kapsamli-nukleer-deneme-yasagi-antlasmasinin-alternatifi-yok-1049558200.html

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abd, rusya, donald trump, nükleer başlık