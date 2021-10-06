EKONOMİ
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ABD'de petrol fiyatları son 7 yılın zirvesinde
© REUTERS / Angus MordantABD'nin Teksas eyaletinde ham petrol çıkaran bir pompa
© REUTERS / Angus Mordant
Petrol fiyatları son 5 gündür yükselişini sürdürürken, 79 doların üzerine çıkan ABD ham petrolü ve Kasım 2014'ten bu yana gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı.
ABD hafif ham petrolü erken işlemlerde varil başına 79.18 dolara yükselerek 10 Kasım 2014'ten bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaşmasının ardından yüzde 0,15 artıda 79.05 dolardan
işlem gördü.
Dünya Gazetesi'nin haberine göre, Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı dünkü seansta üç yılın en yüksek seviyesine çıkmasının ardından bugün yüzde 0,15 artışla 82,68 dolara yükseldi. Brent petrolde 86 doların aşılması durumunda fiyatlar 7 yılın zirvesini görmüş olacak.
OPEC+ Pazartesi günkü toplantısında, üretimi Nisan 2022'ye kadar her ay 400,000 varil/gün
düzeyinde artırmak üzere Temmuz ayında yaptığı anlaşmada değişiklik yapmamıştı. OPEC'in
kademeli üretim artışlarıyla var olan 5.8 milyon varillik kesintileri azalmış
olacak.
işlem gördü.
Dünya Gazetesi'nin haberine göre, Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı dünkü seansta üç yılın en yüksek seviyesine çıkmasının ardından bugün yüzde 0,15 artışla 82,68 dolara yükseldi. Brent petrolde 86 doların aşılması durumunda fiyatlar 7 yılın zirvesini görmüş olacak.
OPEC+ Pazartesi günkü toplantısında, üretimi Nisan 2022'ye kadar her ay 400,000 varil/gün
düzeyinde artırmak üzere Temmuz ayında yaptığı anlaşmada değişiklik yapmamıştı. OPEC'in
kademeli üretim artışlarıyla var olan 5.8 milyon varillik kesintileri azalmış
olacak.