https://tr.sputniknews.com/20211006/abdde-petrol-fiyatlari-son-7-yilin-zirvesinde-1049582144.html

ABD'de petrol fiyatları son 7 yılın zirvesinde

ABD'de petrol fiyatları son 7 yılın zirvesinde

Petrol fiyatları son 5 gündür yükselişini sürdürürken, 79 doların üzerine çıkan ABD ham petrolü ve Kasım 2014'ten bu yana gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. 06.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-06T17:48+0300

2021-10-06T17:48+0300

2021-10-06T17:48+0300

ekonomi

abd

petrol

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ABD hafif ham petrolü erken işlemlerde varil başına 79.18 dolara yükselerek 10 Kasım 2014'ten bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaşmasının ardından yüzde 0,15 artıda 79.05 dolardanişlem gördü.Dünya Gazetesi'nin haberine göre, Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı dünkü seansta üç yılın en yüksek seviyesine çıkmasının ardından bugün yüzde 0,15 artışla 82,68 dolara yükseldi. Brent petrolde 86 doların aşılması durumunda fiyatlar 7 yılın zirvesini görmüş olacak.OPEC+ Pazartesi günkü toplantısında, üretimi Nisan 2022'ye kadar her ay 400,000 varil/gündüzeyinde artırmak üzere Temmuz ayında yaptığı anlaşmada değişiklik yapmamıştı. OPEC'inkademeli üretim artışlarıyla var olan 5.8 milyon varillik kesintileri azalmışolacak.

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abd, petrol