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https://tr.sputniknews.com/20211006/abdde-petrol-fiyatlari-son-7-yilin-zirvesinde-1049582144.html
ABD'de petrol fiyatları son 7 yılın zirvesinde
ABD'de petrol fiyatları son 7 yılın zirvesinde
Petrol fiyatları son 5 gündür yükselişini sürdürürken, 79 doların üzerine çıkan ABD ham petrolü ve Kasım 2014'ten bu yana gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. 06.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-06T17:48+0300
2021-10-06T17:48+0300
ekonomi
abd
petrol
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ABD hafif ham petrolü erken işlemlerde varil başına 79.18 dolara yükselerek 10 Kasım 2014'ten bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaşmasının ardından yüzde 0,15 artıda 79.05 dolardanişlem gördü.Dünya Gazetesi'nin haberine göre, Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı dünkü seansta üç yılın en yüksek seviyesine çıkmasının ardından bugün yüzde 0,15 artışla 82,68 dolara yükseldi. Brent petrolde 86 doların aşılması durumunda fiyatlar 7 yılın zirvesini görmüş olacak.OPEC+ Pazartesi günkü toplantısında, üretimi Nisan 2022'ye kadar her ay 400,000 varil/gündüzeyinde artırmak üzere Temmuz ayında yaptığı anlaşmada değişiklik yapmamıştı. OPEC'inkademeli üretim artışlarıyla var olan 5.8 milyon varillik kesintileri azalmışolacak.
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abd, petrol

ABD'de petrol fiyatları son 7 yılın zirvesinde

17:48 06.10.2021
© REUTERS / Angus MordantABD'nin Teksas eyaletinde ham petrol çıkaran bir pompa
ABD'nin Teksas eyaletinde ham petrol çıkaran bir pompa - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2021
© REUTERS / Angus Mordant
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Petrol fiyatları son 5 gündür yükselişini sürdürürken, 79 doların üzerine çıkan ABD ham petrolü ve Kasım 2014'ten bu yana gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı.
ABD hafif ham petrolü erken işlemlerde varil başına 79.18 dolara yükselerek 10 Kasım 2014'ten bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaşmasının ardından yüzde 0,15 artıda 79.05 dolardan
işlem gördü.

Dünya Gazetesi'nin haberine göre, Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı dünkü seansta üç yılın en yüksek seviyesine çıkmasının ardından bugün yüzde 0,15 artışla 82,68 dolara yükseldi. Brent petrolde 86 doların aşılması durumunda fiyatlar 7 yılın zirvesini görmüş olacak.

OPEC+ Pazartesi günkü toplantısında, üretimi Nisan 2022'ye kadar her ay 400,000 varil/gün
düzeyinde artırmak üzere Temmuz ayında yaptığı anlaşmada değişiklik yapmamıştı. OPEC'in
kademeli üretim artışlarıyla var olan 5.8 milyon varillik kesintileri azalmış
olacak.
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