Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20211006/abdulkadir-selvi-ak-partililer-facebook-tercih-ediyor-chpliler-twitterci-1049564085.html
Abdulkadir Selvi: AK Partililer Facebook tercih ediyor, CHP'liler Twitter'cı
Abdulkadir Selvi: AK Partililer Facebook tercih ediyor, CHP'liler Twitter'cı
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, partilerin sosyal medya kullanım tercihlerini yazdı. Selvi, AK Partililer'in Facebook'u, CHP'liler'in ise Twitter'ı tercih... 06.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-06T09:39+0300
2021-10-06T09:39+0300
politika
ak parti
chp
hdp
mhp
sosyal medya
facebook
instagram
abdulkadir selvi
iyi parti
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102292/51/1022925182_0:0:1117:628_1920x0_80_0_0_11ba9da07834c7343e7d761cc5b6ed5f.jpg
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında, pazartesi günü sosyal medya sitelerinde oluşan arızaya ilişkin bir yazı kaleme aldı.Partilerin de sosyal medya mecralarını kullanım konusunda farklı tercihleri olduğuna dikkat çeken Selvi, AK Parti'nin daha çok Facebook uygulamasını tercih ettiğini söyledi:'CHP'liler Twitter tercih ediyor'"MHP de Facebook kullanıyor"İYİ Parti Twitter, HDP Instagram tercih ediyor
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102292/51/1022925182_113:0:950:628_1920x0_80_0_0_d1b4f15f7219f79555f6ed9b94a146d7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ak parti, chp, hdp, mhp, sosyal medya, facebook, instagram, abdulkadir selvi, iyi parti, twitter

Abdulkadir Selvi: AK Partililer Facebook tercih ediyor, CHP'liler Twitter'cı

09:39 06.10.2021
© Fotoğraf : YouTubeAbdülkadir Selvi
Abdülkadir Selvi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2021
© Fotoğraf : YouTube
Abone ol
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, partilerin sosyal medya kullanım tercihlerini yazdı. Selvi, AK Partililer'in Facebook'u, CHP'liler'in ise Twitter'ı tercih ettiğini ileri sürdü.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında, pazartesi günü sosyal medya sitelerinde oluşan arızaya ilişkin bir yazı kaleme aldı.
Partilerin de sosyal medya mecralarını kullanım konusunda farklı tercihleri olduğuna dikkat çeken Selvi, AK Parti'nin daha çok Facebook uygulamasını tercih ettiğini söyledi:
"AK Partililer ezici bir çoğunlukla Facebook tercih ediyorlar. Yüzde 50.5’le Facebook diyorlar. İkinci sırada ise yüzde 36.2’yle YouTube geliyor. Belli ki AK Partililerin müzik dinleme eğilimleri yüksek. Twitter kullanımı yüzde 23.3’le üçüncü sırada gelirken, ilginç bir şekilde Instagram yüzde 18.6’yla son sırada yer alıyor."

'CHP'liler Twitter tercih ediyor'

"CHP’liler ise tüm sosyal medya platformlarına eşit bir şekilde dağılmış durumdalar. Ama CHP’liler ağırlıklı olarak Twittercı. Yüzde 31.7’yle Twitter ilk sırada gelirken onu yüzde 28.1’le Instagram takip ediyor. Yüzde 27.5’le YouTube üçüncü sırada yer alırken, Facebook yüzde 13.2’yle son sırada geliyor. AK Partililerle CHP’liler sadece siyasette ters düşmüyorlar. Sosyal medya tercihlerinde de taban tabana zıtlar."

"MHP de Facebook kullanıyor"

"MHP’liler yüzde 15.2’yle ilk sırada Facebook’u tercih ediyorlar. Facebook kullanımında Cumhur İttifakı oluşmuş durumda. Onu ikinci sırada yüzde 9.2’yle Instagram takip ediyor. Son iki sırada ise yüzde 8.7’yle YouTube ve yüzde 1.9’la Twitter geliyor."

İYİ Parti Twitter, HDP Instagram tercih ediyor

"İYİ Parti’de daha önce sosyal medya kullanımı daha yüksekti. Hatta bir ölçümde sosyal medya partisi tespitinde bulunmuştuk. Ama bu kez biraz gerilemiş gibi. İYİ Partililerin birinci tercihi yüzde 14.1’le Twitter. Instagram ise yüzde 9.7’yle ikinci sırada gelirken, onu yüzde 8.7’yle Facebook takip ediyor. YouTube yüzde 4.3’le son sırada yer alıyor. Sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanan HDP’lilerin birinci tercihi yüzde 14.6’yla Instagram. Twitter ise yüzde 13’le ikinci sırada geliyor. YouTube yüzde 10.1’le üçüncü sırada yer alırken, Facebook yüzde 4.5’le son sırada geliyor."
101000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
10:27Morgan Stanley, Türkiye'yi '3 riskli' arasında gösterdi
10:25Iraklı kayıp Sally soruşturması: Şüphelinin farklı konteynerlere çöp attığı tespit edildi
10:23Yargıtay’dan ‘hesap kapatma ücreti’ kararı
10:03Zuckerberg, ifşaatçı Haugen'in iddialarına yanıt verdi: Hiçbir anlam ifade etmiyorlar
09:58ABD'de 200 bine yakın koronavirüs test kiti geri çağrıldı
09:53Facebook, Instagram ve Whatsapp gibi sosyal medya tekelleşmesi de çöker mi?
09:49Ekim ayı burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı
09:44HaberTürk yazarı: Son iki haftadaki tartışmalarda muhalefetin belirlediği gündemin peşinden gidildi
09:39Abdulkadir Selvi: AK Partililer Facebook tercih ediyor, CHP'liler Twitter'cı
09:31ABD, 4 yıl sonra ilk kez elindeki nükleer başlıkların sayısını açıkladı
09:31Papa, Fransa'da 216 bin çocuğun cinsel istismar mağduru olması nedeniyle üzgün
09:14Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
08:31Boğaziçi Üniversitesi'nde 10 kişi gözaltına alındı
07:57Serdar Ortaç, öldüğü yönündeki haberleri yalanladı
07:39Türkiye'nin gölleri alarm veriyor: 'Korumazsak kuraklık kaçınılmaz'
06:56İzzet Yıldızhan: Ben Bülent Ersoy'a 4 hafta dayanabilmiştim
06:49Yılın ilk karı düştü
06:41Trans birey, 5. kattan düşerek hayatını kaybetti
06:35İstanbul'da kağıt toplayıcılarına eş zamanlı operasyon
06:30Çin'in Mars keşif araçları 'güneş kesintisi' nedeniyle faaliyetlerine ara verdi