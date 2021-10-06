Abdulkadir Selvi: AK Partililer Facebook tercih ediyor, CHP'liler Twitter'cı

"İYİ Parti’de daha önce sosyal medya kullanımı daha yüksekti. Hatta bir ölçümde sosyal medya partisi tespitinde bulunmuştuk. Ama bu kez biraz gerilemiş gibi. İYİ Partililerin birinci tercihi yüzde 14.1’le Twitter. Instagram ise yüzde 9.7’yle ikinci sırada gelirken, onu yüzde 8.7’yle Facebook takip ediyor. YouTube yüzde 4.3’le son sırada yer alıyor. Sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanan HDP’lilerin birinci tercihi yüzde 14.6’yla Instagram. Twitter ise yüzde 13’le ikinci sırada geliyor. YouTube yüzde 10.1’le üçüncü sırada yer alırken, Facebook yüzde 4.5’le son sırada geliyor."