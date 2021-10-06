https://tr.sputniknews.com/20211006/ahmet-nur-cebi-ocak-ayi-transferini-acikladi-1049591708.html

Ahmet Nur Çebi ocak ayı transferini açıkladı

Ahmet Nur Çebi ocak ayı transferini açıkladı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Cenk Tosun'a verdiği bir sözü olduğunu belirterek, "Cenk Tosun'a benim sözüm var. Çok da severim, katkı vereceğini de... 06.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-06T22:51+0300

2021-10-06T22:51+0300

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spor

beşiktaş

transfer

ahmet nur çebi

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TRT Spor'a konuk oldu. Başkan Çebi, siyah-beyazlı kulüpte merak edilenler ve son dönemde tartışma konusu olan hakem kararlarıyla ilgili de açıklamalarda bulundu.Çebi, VAR konuşmalarının açıklanması gerektiğini vurgulayarak, "VAR konuşmalarını açıklamıyorlar ama bence açıklanabilir. Gizli saklı bir şey değil ki. VAR'da konuşulanların açıklanmamasının sebebi ne olabilir? VAR konuşmalarını açıklamak zorundalar. Açıklansa, kamuoyu rahatlayacak" dedi.Merkez Haken Kurulu Başkanı'nın 'yalnız bırakıldığı'nı belirten Çebi, "Bu zamana kadar bir çözüm olmaması bunu düşündürtüyor. VAR çıkınca ben çok sevinmiştim çünkü hakemler de insan. Birçoğu hatalı maç yönettikten sonra üzülüyor. Her geçen gün VAR, daha az fayda sağlamaya başladı. VAR'a başvuran hakemin puanının silinmesini anlayamıyorum" ifadesini kullandı.Güçlü kadrolarının olduğunu ancak sakatlıklar sebebiyle sıkıntılar yaşadıklarını aktaran Başkan Çebi, "Beşiktaş sakatlıkların haricinde oldukça güçlü bir kadrosu olduğunu gösterdi. Ben ümitliyim. Şampiyonlar Ligi'nde çok güçlü rakiplerle oynuyoruz. Sakatlıklarımız olmasa Ajax maçından da iyi bir sonuçla dönebilirdik. Olan sakatlıkların çokluğu durumu olağanüstü yapıyor. Darbeye ağlı sakatlıklarımızın yüzde 70'ini oluşturduğunu söylemeliyim. Darbeye bağlı sakatlıklara sarı kart verenler nerede? Bu sakatlıkları zemine bağlamak doğru değil" diye konuştu.Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

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beşiktaş, transfer, ahmet nur çebi