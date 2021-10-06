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Ahmet Nur Çebi ocak ayı transferini açıkladı
Ahmet Nur Çebi ocak ayı transferini açıkladı
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Cenk Tosun'a verdiği bir sözü olduğunu belirterek, "Cenk Tosun'a benim sözüm var. Çok da severim, katkı vereceğini de... 06.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-06T22:51+0300
2021-10-06T23:06+0300
spor
beşiktaş
transfer
ahmet nur çebi
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TRT Spor'a konuk oldu. Başkan Çebi, siyah-beyazlı kulüpte merak edilenler ve son dönemde tartışma konusu olan hakem kararlarıyla ilgili de açıklamalarda bulundu.Çebi, VAR konuşmalarının açıklanması gerektiğini vurgulayarak, "VAR konuşmalarını açıklamıyorlar ama bence açıklanabilir. Gizli saklı bir şey değil ki. VAR'da konuşulanların açıklanmamasının sebebi ne olabilir? VAR konuşmalarını açıklamak zorundalar. Açıklansa, kamuoyu rahatlayacak" dedi.Merkez Haken Kurulu Başkanı'nın 'yalnız bırakıldığı'nı belirten Çebi, "Bu zamana kadar bir çözüm olmaması bunu düşündürtüyor. VAR çıkınca ben çok sevinmiştim çünkü hakemler de insan. Birçoğu hatalı maç yönettikten sonra üzülüyor. Her geçen gün VAR, daha az fayda sağlamaya başladı. VAR'a başvuran hakemin puanının silinmesini anlayamıyorum" ifadesini kullandı.Güçlü kadrolarının olduğunu ancak sakatlıklar sebebiyle sıkıntılar yaşadıklarını aktaran Başkan Çebi, "Beşiktaş sakatlıkların haricinde oldukça güçlü bir kadrosu olduğunu gösterdi. Ben ümitliyim. Şampiyonlar Ligi'nde çok güçlü rakiplerle oynuyoruz. Sakatlıklarımız olmasa Ajax maçından da iyi bir sonuçla dönebilirdik. Olan sakatlıkların çokluğu durumu olağanüstü yapıyor. Darbeye ağlı sakatlıklarımızın yüzde 70'ini oluşturduğunu söylemeliyim. Darbeye bağlı sakatlıklara sarı kart verenler nerede? Bu sakatlıkları zemine bağlamak doğru değil" diye konuştu.Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:
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beşiktaş, transfer, ahmet nur çebi

Ahmet Nur Çebi ocak ayı transferini açıkladı

22:51 06.10.2021 (güncellendi: 23:06 06.10.2021)
© İHAAhmet Nur Çebi
Ahmet Nur Çebi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2021
© İHA
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Cenk Tosun'a verdiği bir sözü olduğunu belirterek, "Cenk Tosun'a benim sözüm var. Çok da severim, katkı vereceğini de düşünüyorum. Ona sözümüz var, o isterse Beşiktaş'ta kapımız ona açık. Ocak ayında Kaan Ayhan ve Cenk Tosun transferleri için çalışacağız" dedi.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TRT Spor'a konuk oldu.
Başkan Çebi, siyah-beyazlı kulüpte merak edilenler ve son dönemde tartışma konusu olan hakem kararlarıyla ilgili de açıklamalarda bulundu.
Çebi, VAR konuşmalarının açıklanması gerektiğini vurgulayarak, "VAR konuşmalarını açıklamıyorlar ama bence açıklanabilir. Gizli saklı bir şey değil ki. VAR'da konuşulanların açıklanmamasının sebebi ne olabilir? VAR konuşmalarını açıklamak zorundalar. Açıklansa, kamuoyu rahatlayacak" dedi.
Merkez Haken Kurulu Başkanı'nın 'yalnız bırakıldığı'nı belirten Çebi, "Bu zamana kadar bir çözüm olmaması bunu düşündürtüyor. VAR çıkınca ben çok sevinmiştim çünkü hakemler de insan. Birçoğu hatalı maç yönettikten sonra üzülüyor. Her geçen gün VAR, daha az fayda sağlamaya başladı. VAR'a başvuran hakemin puanının silinmesini anlayamıyorum" ifadesini kullandı.
Güçlü kadrolarının olduğunu ancak sakatlıklar sebebiyle sıkıntılar yaşadıklarını aktaran Başkan Çebi, "Beşiktaş sakatlıkların haricinde oldukça güçlü bir kadrosu olduğunu gösterdi. Ben ümitliyim. Şampiyonlar Ligi'nde çok güçlü rakiplerle oynuyoruz. Sakatlıklarımız olmasa Ajax maçından da iyi bir sonuçla dönebilirdik. Olan sakatlıkların çokluğu durumu olağanüstü yapıyor. Darbeye ağlı sakatlıklarımızın yüzde 70'ini oluşturduğunu söylemeliyim. Darbeye bağlı sakatlıklara sarı kart verenler nerede? Bu sakatlıkları zemine bağlamak doğru değil" diye konuştu.

Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:
Ali Palabıyık'a maç verilmeme kararı geç bile kalınmış. Bizim canımız yandıktan sonra bir başkasının canının yanmasına gerek yoktu. Algı yaratılmaktan bahsediliyor. Galatasaray'ın hakem performansı incelemesi algının ta kendisi oluyor. Bunu federasyon yapıyorken bir kulübün yapmasını doğru bulmuyorum. Hakemlerle ilgili olarak maç maç konuşulmasını doğru bulmuyorum.
Operasyonu sessiz yaptık. Galatasaray'la bu sezon transferde elbette kasıt olmayan, doğal olan tatlı bir rekabet yaşadık. Gedson'u hocamız da çok istiyordu. Görüşmeler devam ederken şarkıdaki 'Ansızın' sözleri gibi 'Ansızın Pjanic çıktı' ortaya. Pjanic'i aldık. Ghezzal ve Rosier bizim futbolcularımızdı. Galatasaray'a 'talip olmayın' diyemezsiniz. Bizi yoruyor bu işler haliyle. Başka oyuncularda da bu oldu. Ancak çok şükür aldık.
Ocak ayına gelmeden Vida'nın yeni sözleşmesini gündemimize almayı düşünüyoruz. Larin konusundaki bilgiler doğru. Ücretiyle ilgili konuşuyoruz, bana göre istedikleri yüksek. Kabul ettiği takdirde el ele, kol kola devam edeceğiz. Olmuyorsa yolu açık olsun, Dorukhan'da olduğu gibi.
Cenk Tosun'a benim sözüm var. Çok da severim, katkı vereceğini de düşünüyorum. Ona sözümüz var, o isterse Beşiktaş'ta kapımız ona açık. Ocak ayında Kaan Ayhan ve Cenk Tosun transferleri için çalışacağız. Kaan Ayhan için bıkmadan, usanmadan kapıyı çalacağız. Şimdi birileri de devreye girebilir. Beşiktaş'a gelmek istiyor, biz de istiyoruz.
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