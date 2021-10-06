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AK Partili Turan: Parlamenter sistem çalışması siyasi irtica faaliyeti
AK Partili Turan: Parlamenter sistem çalışması siyasi irtica faaliyeti
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 6 siyasi partinin 'güçlendirilmiş parlamenter sistem' çalışmalarına ilişkin "Millet başkanlık sistemine 'evet' diyerek... 06.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-06T18:07+0300
2021-10-06T18:07+0300
politika
ak parti
bülent turan
güçlendirilmiş parlamenter sistem
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AK Parti Grup Başkanvekili Turan, 6 siyasi partinin TBMM'de 'güçlendirilmiş parlamenter sistem' çalışması kapsamında yaptıkları toplantıları değerlendirdi. Turan, siyasi partilerin bir araya gelmesinden mutlu olacaklarını belirterek, "Keşke tüm siyasi partiler bir araya gelse; ancak dünkü mesele tam bir siyasi irtica faaliyetidir. Millet sistem değişikliği yaparak, büyük oranda başkanlık sistemine 'evet' diyerek büyük bir destan yazdı. Sorunsuz sıkıntısız bir sistem değişikliğini hayata geçirdi. Dünyada bunun çok az örneği var. Çok siyasal çalkantılar olur, karışıklıklar olur ama böyle bir şey olmadan bu millet parlamenter sistemdeki ekonomik sorunlardan, siyasi krizlerden, yüzde 15 turlu cumhurbaşkanlığı seçimlerinden, 2-3 ayda bir değişen hükumetlerden, sık sık seçim olması görüntüsünden bıktığından dolayı, 'artık bunlar olmasın' dedi. '5 yılda bir seçim olsun, başkan seçilsin, 5 yılda bir hesap soralım' dedi. Ve sistemi değiştirdi. Onun için halkın aldığı yetkiyi vermeyeceğinden dolayı yapılan bu çalışmalar siyasi bir irtica faaliyeti. Dünkü toplantı boş bir toplantı" dedi.'Şu anda değişen bakanlarımız olduğunda siyasi kriz oluyor mu?'Parlamenter sistemde eski yıllara bakıldığında çok sık değişen hükumetlerin olduğunu, arkada yapılan siyasi kavgalar olduğunu ifade eden Turan, "Şu anda değişen bakanlarımız olduğunda siyasi kriz oluyor mu? Şu an seçim ihtimali var mı? Onun için biz bu yüzden başkanlık tercih ettik. '5 yıl yetki verelim sonra değerlendirelim' dedik. 1 yılda bir değişen partilerden bıktığımız için biz bu sistemi getirdik. Halkın tekrar aldığı bir yetkiyi vermeyeceğinden dolayı bu toplantı faaliyeti, bir siyasi irtica faaliyeti. Yoksa partilerin bir araya gelmesinden mutlu oluruz. Gelinen yerde artık hiçbir araya gelme ihtimali olmayan partilerin, Saadet Partisi gibi, CHP gibi çok uç partilerin bir araya gelmesi bizi mutlu eden tavırlar. Kaldı ki 50+1, CHP'yi bir vesayet sözcüsü olmaktan öte bir parti haline getirdi. Esasında 50+1, CHP'yi parti yaptı. Artık selam vermediği, kavga ettiği bütün yapılarla ortak iş yapıyor CHP, bunu bir kazanım olarak görüyoruz" dedi.'Bu tür toplantılara beyhude bakıyoruz'Turan, geçmişte CHP'nin grup toplantılarında laiklik, başörtüsü gibi kavgalar yaşandığına dikkat çekerek, "Artık CHP, bu ülkede farklı insanların olduğunu, farklı gruplarda insanlar olduğunu anladı. Ve bunlarla bir araya gelmek istiyor. 50+1 isteyen kim varsa milletin değerleriyle kavga etmemesi lazım, kim varsa vesayetçilerle, darbecilerle bir araya gelmemesi lazım. O yüzden 50+1 başlı başına bir adımdır, bir kazanımdır. Bu tarz yaklaşımlar beyhudedir. Çünkü sistemin adı vardır. Çok güçlendirilmiş, az güçlendirilmiş parlamenter sistem olmaz. Şimdi siz toplantı yaptınız, karar aldınız; çok zayıf bir cumhurbaşkanı adayı göstereceksiniz, sonra halk buna oy verecek, sonra başbakanlık tercih edeceksiniz. Böyle bir mevzuat yok, böyle bir ihtimal yok, onun için bu tür toplantılara beyhude bakıyoruz" diye konuştu.
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ak parti, bülent turan, güçlendirilmiş parlamenter sistem

AK Partili Turan: Parlamenter sistem çalışması siyasi irtica faaliyeti

18:07 06.10.2021
© DHAAK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2021
© DHA
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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 6 siyasi partinin 'güçlendirilmiş parlamenter sistem' çalışmalarına ilişkin "Millet başkanlık sistemine 'evet' diyerek büyük bir destan yazdı. Halkın aldığı yetkiyi vermeyeceğinden dolayı bu çalışmalar siyasi irtica faaliyeti. Bu tür toplantılara beyhude bakıyoruz" dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Turan, 6 siyasi partinin TBMM'de 'güçlendirilmiş parlamenter sistem' çalışması kapsamında yaptıkları toplantıları değerlendirdi.
Turan, siyasi partilerin bir araya gelmesinden mutlu olacaklarını belirterek, "Keşke tüm siyasi partiler bir araya gelse; ancak dünkü mesele tam bir siyasi irtica faaliyetidir. Millet sistem değişikliği yaparak, büyük oranda başkanlık sistemine 'evet' diyerek büyük bir destan yazdı. Sorunsuz sıkıntısız bir sistem değişikliğini hayata geçirdi. Dünyada bunun çok az örneği var. Çok siyasal çalkantılar olur, karışıklıklar olur ama böyle bir şey olmadan bu millet parlamenter sistemdeki ekonomik sorunlardan, siyasi krizlerden, yüzde 15 turlu cumhurbaşkanlığı seçimlerinden, 2-3 ayda bir değişen hükumetlerden, sık sık seçim olması görüntüsünden bıktığından dolayı, 'artık bunlar olmasın' dedi. '5 yılda bir seçim olsun, başkan seçilsin, 5 yılda bir hesap soralım' dedi. Ve sistemi değiştirdi. Onun için halkın aldığı yetkiyi vermeyeceğinden dolayı yapılan bu çalışmalar siyasi bir irtica faaliyeti. Dünkü toplantı boş bir toplantı" dedi.

'Şu anda değişen bakanlarımız olduğunda siyasi kriz oluyor mu?'

Parlamenter sistemde eski yıllara bakıldığında çok sık değişen hükumetlerin olduğunu, arkada yapılan siyasi kavgalar olduğunu ifade eden Turan, "Şu anda değişen bakanlarımız olduğunda siyasi kriz oluyor mu? Şu an seçim ihtimali var mı? Onun için biz bu yüzden başkanlık tercih ettik. '5 yıl yetki verelim sonra değerlendirelim' dedik. 1 yılda bir değişen partilerden bıktığımız için biz bu sistemi getirdik. Halkın tekrar aldığı bir yetkiyi vermeyeceğinden dolayı bu toplantı faaliyeti, bir siyasi irtica faaliyeti. Yoksa partilerin bir araya gelmesinden mutlu oluruz. Gelinen yerde artık hiçbir araya gelme ihtimali olmayan partilerin, Saadet Partisi gibi, CHP gibi çok uç partilerin bir araya gelmesi bizi mutlu eden tavırlar. Kaldı ki 50+1, CHP'yi bir vesayet sözcüsü olmaktan öte bir parti haline getirdi. Esasında 50+1, CHP'yi parti yaptı. Artık selam vermediği, kavga ettiği bütün yapılarla ortak iş yapıyor CHP, bunu bir kazanım olarak görüyoruz" dedi.

'Bu tür toplantılara beyhude bakıyoruz'

Turan, geçmişte CHP'nin grup toplantılarında laiklik, başörtüsü gibi kavgalar yaşandığına dikkat çekerek, "Artık CHP, bu ülkede farklı insanların olduğunu, farklı gruplarda insanlar olduğunu anladı. Ve bunlarla bir araya gelmek istiyor. 50+1 isteyen kim varsa milletin değerleriyle kavga etmemesi lazım, kim varsa vesayetçilerle, darbecilerle bir araya gelmemesi lazım. O yüzden 50+1 başlı başına bir adımdır, bir kazanımdır. Bu tarz yaklaşımlar beyhudedir. Çünkü sistemin adı vardır. Çok güçlendirilmiş, az güçlendirilmiş parlamenter sistem olmaz. Şimdi siz toplantı yaptınız, karar aldınız; çok zayıf bir cumhurbaşkanı adayı göstereceksiniz, sonra halk buna oy verecek, sonra başbakanlık tercih edeceksiniz. Böyle bir mevzuat yok, böyle bir ihtimal yok, onun için bu tür toplantılara beyhude bakıyoruz" diye konuştu.
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