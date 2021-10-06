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Akrabalarını yanına çağırdı, tüfekle intihar etti
Akrabalarını yanına çağırdı, tüfekle intihar etti
Samsun'da eşinden boşanma aşamasında olan bir kişi yakınlarını telefonla arayarak yanına çağırdı, daha sonra da tüfekle kendini vurdu. 06.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-06T15:50+0300
2021-10-06T15:50+0300
2021-10-06T15:50+0300
intihar
türkiye
samsun
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Samsun’da iddiaya göre, eşiyle boşanma aşamasında olan 36 yaşındaki Baki Aygün, yakınlarını telefonla arayarak bulunduğu yeri tarif etti.Aygün, 'yaşaması için bir sebep olmadığını, kendisini öldüreceğini' söyledi. Aygün'ün yakınları durumu jandarmaya bildirdi.Bir yakını olay yerine giderek Baki Aygün'ü ikna etmeye çalışırken, olay yerine jandarma ekipleri de sevk edildi.Jandarma olay yerine vardığında Baki Aygün, yakınının gözü önünde tüfeği sol göğsüne dayayarak tetiği çekti.Aygün hayatını kaybederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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intihar, samsun
Akrabalarını yanına çağırdı, tüfekle intihar etti
Samsun'da eşinden boşanma aşamasında olan bir kişi yakınlarını telefonla arayarak yanına çağırdı, daha sonra da tüfekle kendini vurdu.
Samsun’da iddiaya göre,
eşiyle boşanma aşamasında olan 36 yaşındaki Baki Aygün, yakınlarını telefonla arayarak bulunduğu yeri tarif etti.
Aygün,
'yaşaması için bir sebep olmadığını, kendisini öldüreceğini' söyledi. Aygün'ün yakınları durumu jandarmaya bildirdi.
Bir yakını olay yerine giderek Baki Aygün'ü ikna etmeye çalışırken, olay yerine jandarma ekipleri de sevk edildi.
Jandarma olay yerine vardığında Baki Aygün, yakınının gözü önünde tüfeği sol göğsüne dayayarak tetiği çekti.
Aygün hayatını kaybederken, olayla ilgili
soruşturma başlatıldı.