https://tr.sputniknews.com/20211006/akrabalarini-yanina-cagirdi-tufekle-intihar-etti-1049578092.html

Akrabalarını yanına çağırdı, tüfekle intihar etti

Akrabalarını yanına çağırdı, tüfekle intihar etti

Samsun'da eşinden boşanma aşamasında olan bir kişi yakınlarını telefonla arayarak yanına çağırdı, daha sonra da tüfekle kendini vurdu. 06.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-06T15:50+0300

2021-10-06T15:50+0300

2021-10-06T15:50+0300

intihar

türkiye

samsun

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Samsun’da iddiaya göre, eşiyle boşanma aşamasında olan 36 yaşındaki Baki Aygün, yakınlarını telefonla arayarak bulunduğu yeri tarif etti.Aygün, 'yaşaması için bir sebep olmadığını, kendisini öldüreceğini' söyledi. Aygün'ün yakınları durumu jandarmaya bildirdi.Bir yakını olay yerine giderek Baki Aygün'ü ikna etmeye çalışırken, olay yerine jandarma ekipleri de sevk edildi.Jandarma olay yerine vardığında Baki Aygün, yakınının gözü önünde tüfeği sol göğsüne dayayarak tetiği çekti.Aygün hayatını kaybederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

türkiye

samsun

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intihar, samsun