https://tr.sputniknews.com/20211006/alaattin-cakici-yeni-mektup-paylasti-kilicdarogluna-seslendi-neden-dile-getiremiyorsun-1049591042.html

Alaattin Çakıcı yeni mektup paylaştı, Kılıçdaroğlu'na seslendi: Neden dile getiremiyorsun?

Alaattin Çakıcı yeni mektup paylaştı, Kılıçdaroğlu'na seslendi: Neden dile getiremiyorsun?

Alaatin Çakıcı, 'Bodrum, Milas ve Marmaris'te bu yaz ne oldu?' başlıklı mektup paylaştı. Çakıcı, paylaşımında CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yönelik, "Cumhur... 06.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-06T22:23+0300

2021-10-06T22:23+0300

2021-10-06T22:24+0300

türkiye

kemal kılıçdaroğlu

alaattin çakıcı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102343/74/1023437472_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_547dcbde1619a4b1725a40bdd0ce89ab.jpg

Geçen yıl yasalaşan İnfaz Kanunu ile tahliye olan Alaattin Çakıcı, kişisel Twitter hesabından açıklamada bulundu.. Çakıcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhur İttifakı'na yönelik söylemlerini eleştirerek, "Sayın muhalefet lideri Cumhur İttifakın'a saldıracağınıza, yaptıkları yüzde 80 milli savunma sanayisini, tüneller, otobanlar ülkesi olduğunu, sağlık sektöründe başarılı olduklarını, terörle mücadelede dünyaya kafa tuttuklarını neden dile getirmiyorsun?" dediCHP lideri Kılıçdaroğlu'na seslenen Çakıcı, "Milas Belediyesi'yle ilgili neden bir araştırma yapmıyor. Hani o namus abidesi yetim hakkı savunucusu tavrıyla Milas ve çevresinde olanlarla ilgili genel merkez, il ve ilçe teşkilatları bir çalışma yapmıyor" dedi.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kemal kılıçdaroğlu, alaattin çakıcı