https://tr.sputniknews.com/20211006/alaattin-cakici-yeni-mektup-paylasti-kilicdarogluna-seslendi-neden-dile-getiremiyorsun-1049591042.html
Alaattin Çakıcı yeni mektup paylaştı, Kılıçdaroğlu'na seslendi: Neden dile getiremiyorsun?
Alaattin Çakıcı yeni mektup paylaştı, Kılıçdaroğlu'na seslendi: Neden dile getiremiyorsun?
Alaatin Çakıcı, 'Bodrum, Milas ve Marmaris'te bu yaz ne oldu?' başlıklı mektup paylaştı. Çakıcı, paylaşımında CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yönelik, "Cumhur... 06.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-06T22:23+0300
2021-10-06T22:23+0300
2021-10-06T22:24+0300
türkiye
kemal kılıçdaroğlu
alaattin çakıcı
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Geçen yıl yasalaşan İnfaz Kanunu ile tahliye olan Alaattin Çakıcı, kişisel Twitter hesabından açıklamada bulundu.. Çakıcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhur İttifakı'na yönelik söylemlerini eleştirerek, "Sayın muhalefet lideri Cumhur İttifakın'a saldıracağınıza, yaptıkları yüzde 80 milli savunma sanayisini, tüneller, otobanlar ülkesi olduğunu, sağlık sektöründe başarılı olduklarını, terörle mücadelede dünyaya kafa tuttuklarını neden dile getirmiyorsun?" dediCHP lideri Kılıçdaroğlu'na seslenen Çakıcı, "Milas Belediyesi'yle ilgili neden bir araştırma yapmıyor. Hani o namus abidesi yetim hakkı savunucusu tavrıyla Milas ve çevresinde olanlarla ilgili genel merkez, il ve ilçe teşkilatları bir çalışma yapmıyor" dedi.
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kemal kılıçdaroğlu, alaattin çakıcı
Alaattin Çakıcı yeni mektup paylaştı, Kılıçdaroğlu'na seslendi: Neden dile getiremiyorsun?
22:23 06.10.2021 (güncellendi: 22:24 06.10.2021)
Alaatin Çakıcı, 'Bodrum, Milas ve Marmaris'te bu yaz ne oldu?' başlıklı mektup paylaştı. Çakıcı, paylaşımında CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yönelik, "Cumhur İttifakın'a saldıracağınıza, yüzde 80 milli savunma sanayisini, tüneller, otobanlar ülkesi olduğunu, terörle mücadelede dünyaya kafa tuttuklarını neden dile getirmiyorsun" ifadesini kullandı.
Geçen yıl yasalaşan İnfaz Kanunu ile tahliye olan Alaattin Çakıcı, kişisel Twitter hesabından açıklamada bulundu..
Çakıcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhur İttifakı'na yönelik söylemlerini eleştirerek, "Sayın muhalefet lideri Cumhur İttifakın'a saldıracağınıza, yaptıkları yüzde 80 milli savunma sanayisini, tüneller, otobanlar ülkesi olduğunu, sağlık sektöründe başarılı olduklarını, terörle mücadelede dünyaya kafa tuttuklarını neden dile getirmiyorsun?" dedi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na seslenen Çakıcı, "Milas Belediyesi'yle ilgili neden bir araştırma yapmıyor. Hani o namus abidesi yetim hakkı savunucusu tavrıyla Milas ve çevresinde olanlarla ilgili genel merkez, il ve ilçe teşkilatları bir çalışma yapmıyor" dedi.