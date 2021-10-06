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Aliyev: Avrupa'da Azeri gazı sevk ettiğimiz coğrafyayı genişletmek istiyoruz
© İHAAliyev
© İHA
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Avrupa'da Azeri gazı sevlk ettikleri coğrafyayı genişletmek için AB'yle çalışma yapmayı planladıklarını söyledi.
Aliyev, bugün Bakü'de AB'nin yeni Azerbaycan Delegasyonu Başkanı Peter Mihalko ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Aliyev, "Azeri gazı halihazırda Avrupa pazarına sevk ediliyor. Elbette Güney Gaz Koridoru projesiyle bağlantılı planlarımız, bununla sınırlı değil. Mevcut ülkeler dışında çok sayıda AB ülkesi için de gaz tedarikçisi olabileceğimizi görüyoruz. Özellikle alternatif kaynağın enerji güvenliği konusu olduğunun herkes tarafından görüldüğü kış mevsiminde sevkiyatlarımızın coğrafyasını genişletmek için AB'yle çalışmayı planlıyoruz" dedi.
Aliyev, hafta sonu İspanya basınına verdiği demeçte ülkesinin doğalgaz kaynaklarının, kendi kullanımına ve ihracata en az 100 sene yetecek miktarda olduğunu söylemişti.
Azerbaycan’ın Avrupa’ya doğalgaz ihracatına geçen senenin sonunda başladığı hatırlatmasını yapan Aliyev, o zamandan bu yana ülkesinin ihracat portfolyosunun genişlediğini kaydetmişti: “Avrupa pazarı için 15 senedir güvenilir bir petrol tedarikçisi olduk, hiçbir kesinti olmadı. Şimdi de güvenilir bir doğalgaz tedarikçisi olma rolünü oynamak istiyoruz.”
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Aliyev, "Azeri gazı halihazırda Avrupa pazarına sevk ediliyor. Elbette Güney Gaz Koridoru projesiyle bağlantılı planlarımız, bununla sınırlı değil. Mevcut ülkeler dışında çok sayıda AB ülkesi için de gaz tedarikçisi olabileceğimizi görüyoruz. Özellikle alternatif kaynağın enerji güvenliği konusu olduğunun herkes tarafından görüldüğü kış mevsiminde sevkiyatlarımızın coğrafyasını genişletmek için AB'yle çalışmayı planlıyoruz" dedi.
Aliyev, hafta sonu İspanya basınına verdiği demeçte ülkesinin doğalgaz kaynaklarının, kendi kullanımına ve ihracata en az 100 sene yetecek miktarda olduğunu söylemişti.
Azerbaycan’ın Avrupa’ya doğalgaz ihracatına geçen senenin sonunda başladığı hatırlatmasını yapan Aliyev, o zamandan bu yana ülkesinin ihracat portfolyosunun genişlediğini kaydetmişti: “Avrupa pazarı için 15 senedir güvenilir bir petrol tedarikçisi olduk, hiçbir kesinti olmadı. Şimdi de güvenilir bir doğalgaz tedarikçisi olma rolünü oynamak istiyoruz.”