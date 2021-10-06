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https://tr.sputniknews.com/20211006/aliyev-ermenistanla-iliskiler-kurmak-istiyoruz-1049582371.html
Aliyev: Ermenistan'la ilişkiler kurmak istiyoruz
Aliyev: Ermenistan'la ilişkiler kurmak istiyoruz
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'la ilişkiler kurmak istediklerini, Avrupa Birliği'nin (AB) kendilerine bu konuda yardımcı olabileceğini... 06.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-06T17:51+0300
2021-10-06T17:54+0300
dünya
ermenistan
azerbaycan
ilham aliyev
karabağ
dağlık karabağ
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İlham Aliyev, AB'nin Azerbaycan'a yeni atanan temsilcisi Peter Michalko ile görüştü.Görüşmede Aliyev, AB ile birçok konuda yakın çalışma içerisinde olduklarını belirterek Karabağ çatışmaları sonrası dönemde kalkınma, kalıcı barış ve iş birliğinin tesisine AB'nin katkı yapabileceğini düşündüklerini söyledi.Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev sözlerini şöyle sürdürdü:
ermenistan
azerbaycan
karabağ
dağlık karabağ
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ermenistan, azerbaycan, ilham aliyev, karabağ, dağlık karabağ

Aliyev: Ermenistan'la ilişkiler kurmak istiyoruz

17:51 06.10.2021 (güncellendi: 17:54 06.10.2021)
© İHAAliyev
Aliyev - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2021
© İHA
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'la ilişkiler kurmak istediklerini, Avrupa Birliği'nin (AB) kendilerine bu konuda yardımcı olabileceğini söyledi.
İlham Aliyev, AB'nin Azerbaycan'a yeni atanan temsilcisi Peter Michalko ile görüştü.
Görüşmede Aliyev, AB ile birçok konuda yakın çalışma içerisinde olduklarını belirterek Karabağ çatışmaları sonrası dönemde kalkınma, kalıcı barış ve iş birliğinin tesisine AB'nin katkı yapabileceğini düşündüklerini söyledi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz sayfayı çevirmek ve komşumuz Ermenistan'la ilişkiler kurmak istiyoruz. Barış anlaşması, sınır hattının belirlenmesi ve iletişim bağlantılarının açılması için müzakerelere başlamaya hazırız. Bu süreç kısmen başlamıştır. Ama Avrupa Birliği aktif olarak katılırsa ki, böyle bir arzu görüyorum, bize birçok alanda yardımcı olabileceğini düşünüyorum. Genel olarak Güney Kafkasya'daki durum, 30 yıldır var olmayan tamamen yeni bir boyuta geçebilir. Bu istikrar, öngörülebilirlik ve barış için çok önemli bir faktör olabilir."

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