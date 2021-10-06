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Almanya’da Nazilere yardım eden 96 yaşındaki sekreter serbest bırakıldı
Almanya’da Nazilere yardım eden 96 yaşındaki sekreter serbest bırakıldı
Almanya’da İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi toplama kampında görev yapan, 11 bin 412 kişinin ölümüne yardım etmekle suçlanan ve davanın ilk duruşması öncesi... 06.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-06T00:30+0300
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dünya
almanya
nazi
sekreter
serbest bırakma
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İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi toplama kampında toplu katliama yardım ve yataklık etmekten suçlanan 96 yaşındaki Alman Irmgard Furchner, davanın ilk duruşması öncesi firar etmişti. Furchner’in yakalanmış ve gözaltına alınmıştı. Furchner’in davasının görüldüğü Itzehoe Bölge Mahkemesi, sanığın serbest bırakılmasına ve tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Furchner’in ayağına elektronik kelepçe takıldığı aktarıldı. Mahkemenin sözcüsü Frederike Milhoffer yaptığı açıklamada, "Mahkeme tutuklama emrini askıya aldı ve zanlıyı ihtiyati tedbirler şartıyla gözaltından serbest bıraktı" dedi.Milhoffer, Furchner'in serbest bırakılmasının koşulları hakkında ayrıntılı bilgi vermezken, Furchner'in bir sonraki duruşmaya geleceğinden emin olduğunu aktardı. Duruşmaya 19 Ekim'de devam edilmesi bekleniyor.Haziran 1943'ten Nisan 1945'e Stutthof Toplama Kampı’nda sekreter olarak çalışan ve o dönem 18 yaşında olan Furchner, 11 bin 412 kişinin ölümüne yardım etmekle suçlanıyor. Furchner, İkinci Dünya Savaşı sırasında Naziler tarafından Polonya topraklarında bulunan Stutthof Toplama Kampı'nda işlenen suçlarla bağlantılı olarak yıllar sonra yargılanan ilk kadın olması bakımından önem taşıyor.
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almanya, nazi, sekreter, serbest bırakma

Almanya’da Nazilere yardım eden 96 yaşındaki sekreter serbest bırakıldı

00:30 06.10.2021
© İHAAlmanya’da İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi toplama kampında görev yapan, 11 bin 412 kişinin ölümüne yardım etmekle suçlanan ve davanın ilk duruşması öncesi firar eden 96 yaşındaki Alman sekreter Irmgard Furchner, Itzehoe bölge mahkemesi tarafından serbest bırakıldı.
Almanya’da İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi toplama kampında görev yapan, 11 bin 412 kişinin ölümüne yardım etmekle suçlanan ve davanın ilk duruşması öncesi firar eden 96 yaşındaki Alman sekreter Irmgard Furchner, Itzehoe bölge mahkemesi tarafından serbest bırakıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2021
© İHA
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Almanya’da İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi toplama kampında görev yapan, 11 bin 412 kişinin ölümüne yardım etmekle suçlanan ve davanın ilk duruşması öncesi firar eden 96 yaşındaki Alman sekreter Irmgard Furchner, Itzehoe bölge mahkemesi tarafından serbest bırakıldı.
İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi toplama kampında toplu katliama yardım ve yataklık etmekten suçlanan 96 yaşındaki Alman Irmgard Furchner, davanın ilk duruşması öncesi firar etmişti. Furchner’in yakalanmış ve gözaltına alınmıştı. Furchner’in davasının görüldüğü Itzehoe Bölge Mahkemesi, sanığın serbest bırakılmasına ve tutuksuz yargılanmasına karar verdi.
Furchner’in ayağına elektronik kelepçe takıldığı aktarıldı. Mahkemenin sözcüsü Frederike Milhoffer yaptığı açıklamada, "Mahkeme tutuklama emrini askıya aldı ve zanlıyı ihtiyati tedbirler şartıyla gözaltından serbest bıraktı" dedi.
Milhoffer, Furchner'in serbest bırakılmasının koşulları hakkında ayrıntılı bilgi vermezken, Furchner'in bir sonraki duruşmaya geleceğinden emin olduğunu aktardı. Duruşmaya 19 Ekim'de devam edilmesi bekleniyor.
Haziran 1943'ten Nisan 1945'e Stutthof Toplama Kampı’nda sekreter olarak çalışan ve o dönem 18 yaşında olan Furchner, 11 bin 412 kişinin ölümüne yardım etmekle suçlanıyor.
Furchner, İkinci Dünya Savaşı sırasında Naziler tarafından Polonya topraklarında bulunan Stutthof Toplama Kampı'nda işlenen suçlarla bağlantılı olarak yıllar sonra yargılanan ilk kadın olması bakımından önem taşıyor.
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