https://tr.sputniknews.com/20211006/almanyadan-turkiyeye-uyusturucu-parasi-aktardigi-belirtilen-10-kisi-gozaltina-alindi-1049583275.html

Almanya'dan Türkiye'ye 'uyuşturucu parası aktardığı' belirtilen 10 kişi gözaltına alındı

Almanya'dan Türkiye'ye 'uyuşturucu parası aktardığı' belirtilen 10 kişi gözaltına alındı

Almanya'da polisin gerçekleştirdiği operasyonda, 'Türkiye'ye uyuşturucu parası akladıkları' tespit edilen 10 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. 06.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-06T18:22+0300

2021-10-06T18:22+0300

2021-10-06T18:23+0300

dünya

almanya

operasyon

gözaltı

uyuşturucu

para aklama

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Savcılık kararıyla gerçekleştirilen operasyonlar Nordrhein-Westfalen (NRW) Eyaleti'nde yapıldı. Euronews'in Alman WDR sitesine dayandırdığı haberinde, Gelsenkirchen, Dortmund, Bochum, Düsseldorf, Heinsberg ve Erkelenz şehirlerinde gerçekleşen operasyonlarda çok sayıda doküman ve cihaza da el konuldu.Pperasyonlar sırasında 80'den fazla ev ve iş yeri arandığı belirtiliyor. Havale edildiği ileri sürülen miktar ise 100 milyon eurodan fazla.Türkiye'ye havale edilen paraların Suriye üzerinden terör faaliyetlerinde de kullanıldığı tespit edildi.Polis yetkililerinden yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:"Suç örgütü aylardır takip altındaydı. Yaklaşık 1000 polis, savcı ve vergi müfettişi 80'den fazla ev ve iş yerinde arama yaptı. Grup, diğer şeylerin yanı sıra kara para aklama, terörün finansmanı, dolandırıcılık ve yasa dışı finansal işlemlerle suçlanıyor."

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almanya, operasyon, gözaltı, uyuşturucu, para aklama