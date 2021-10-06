'Amiral Grigoroviç' fırkateyni, Karadeniz'de top atışlarını kapsayan manevra gerçekleştirdi

NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Deniz Görev Grubu-2 (SNMCMG-2) bünyesindeki 5 gemi Gürcistan karasularında tatbikat yaparken Rusya Donanması da Karadeniz'de top atışlarını kapsayan manevralar düzenledi. Rusya Karadeniz Filosu'ndan yapılan açıklamaya göre 'Amiral Grigoroviç' fırkateyni, Karadeniz havzasında top atışları gerçekleştirdi. Eğitim faaliyetleri sırasında gemi mürettebatı, sözde düşmana ait 10'dan fazla deniz ve hava aracını imha etmeye yönelik ateşleme görevlerini yerine getirdi. 'Amiral Grigoroviç' fırkateyni, hedef gemilerden ve filoya ait uçaklardan atılan renkli hava bombalarından oluşan su üstü hedeflere A-190 topçu düzeneğinden atışlar yaptı.
Rus 'Amiral Grigoroviç' fırkateyninin, Karadeniz'de sözde düşmana ait gemi ve hava araçlarını imha etmeye yönelik manevra gerçekleştirdiği belirtildi.
NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Deniz Görev Grubu-2 (SNMCMG-2) bünyesindeki 5 gemi Gürcistan karasularında tatbikat yaparken Rusya Donanması da Karadeniz'de top atışlarını kapsayan manevralar düzenledi.
Rusya Karadeniz Filosu'ndan yapılan açıklamaya göre 'Amiral Grigoroviç' fırkateyni, Karadeniz havzasında top atışları gerçekleştirdi. Eğitim faaliyetleri sırasında gemi mürettebatı, sözde düşmana ait 10'dan fazla deniz ve hava aracını imha etmeye yönelik ateşleme görevlerini yerine getirdi.
'Amiral Grigoroviç' fırkateyni, hedef gemilerden ve filoya ait uçaklardan atılan renkli hava bombalarından oluşan su üstü hedeflere A-190 topçu düzeneğinden atışlar yaptı.