https://tr.sputniknews.com/20211006/amiral-grigorovic-firkateyni-karadenizde-top-atislarini-kapsayan-manevra-gerceklestirdi--1049579388.html

'Amiral Grigoroviç' fırkateyni, Karadeniz'de top atışlarını kapsayan manevra gerçekleştirdi

'Amiral Grigoroviç' fırkateyni, Karadeniz'de top atışlarını kapsayan manevra gerçekleştirdi

Rus 'Amiral Grigoroviç' fırkateyninin, Karadeniz'de sözde düşmana ait gemi ve hava araçlarını imha etmeye yönelik manevra gerçekleştirdiği belirtildi. 06.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-06T16:19+0300

2021-10-06T16:19+0300

2021-10-06T16:19+0300

rusya

karadeniz

amiral grigoroviç fırkateyni

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102562/57/1025625728_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_b3695b760d59518a5af8e21af3656340.jpg

NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Deniz Görev Grubu-2 (SNMCMG-2) bünyesindeki 5 gemi Gürcistan karasularında tatbikat yaparken Rusya Donanması da Karadeniz'de top atışlarını kapsayan manevralar düzenledi. Rusya Karadeniz Filosu'ndan yapılan açıklamaya göre 'Amiral Grigoroviç' fırkateyni, Karadeniz havzasında top atışları gerçekleştirdi. Eğitim faaliyetleri sırasında gemi mürettebatı, sözde düşmana ait 10'dan fazla deniz ve hava aracını imha etmeye yönelik ateşleme görevlerini yerine getirdi. 'Amiral Grigoroviç' fırkateyni, hedef gemilerden ve filoya ait uçaklardan atılan renkli hava bombalarından oluşan su üstü hedeflere A-190 topçu düzeneğinden atışlar yaptı.

rusya

karadeniz

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, karadeniz, amiral grigoroviç fırkateyni