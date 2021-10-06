https://tr.sputniknews.com/20211006/atinada-meclisin-onune-yunanistani-turkler-yonetiyor-yazili-arac-birakan-kisi-akil-hastanesinde-1049568689.html
Atina'da meclisin önüne 'Yunanistan'ı Türkler yönetiyor' yazılı araç bırakan kişi akıl hastanesinde
Atina'da meclisin önüne 'Yunanistan'ı Türkler yönetiyor' yazılı araç bırakan kişi akıl hastanesinde
Yunanistan'ın başkenti Atina'da, parlamento binası önüne üzerinde 'Yunanistan'ı Türkler yönetiyor, işte kanıt' yazan bir araç bırakan çiftçi, savcılık... 06.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-06T12:07+0300
2021-10-06T12:07+0300
2021-10-06T12:07+0300
yaşam
yunanistan
atina
gözaltı
araç
bomba imha
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Atina Emniyeti'nden yapılan açıklamada, geçen günlerde parlamento binası önüne üzerinde "Yunanistan'ı Türkler yönetiyor" yazılı araç bırakan çiftçi, gözaltına alındıktan sonra savcılık talimatıyla akıl hastanesine gönderildi.Olay, hafta başında Atina'nın Amalya Caddesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen bomba imha ekipleri, boş olduğu görülen araçta bir gaz tüpü ve bir kutu benzin buldu.Emniyet, çiftçinin aracın üzerine "Türkler tarafından yönetiliyoruz; işte kanıt" sözünün yanında, 'tarihçi', 'halk mahkemesi' ve 'kaplıcalar' gibi çeşitli kelimeler yazdığını kaydetti.58 yaşındaki çiftçi, sonrasında gözaltına alındı ve savcılık talimatıyla akıl hastanesine sevk edildi.
https://tr.sputniknews.com/20211001/turkiye-yunanistan-istisari-gorusmeleri-6-ekimde-ankarada-yapilacak-1049427221.html
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yunanistan, atina, gözaltı, araç, bomba imha
Atina'da meclisin önüne 'Yunanistan'ı Türkler yönetiyor' yazılı araç bırakan kişi akıl hastanesinde
Yunanistan'ın başkenti Atina'da, parlamento binası önüne üzerinde 'Yunanistan'ı Türkler yönetiyor, işte kanıt' yazan bir araç bırakan çiftçi, savcılık talimatıya akıl hastanesine gönderildi.
Atina Emniyeti'nden yapılan açıklamada, geçen günlerde parlamento binası önüne üzerinde "Yunanistan'ı Türkler yönetiyor" yazılı araç bırakan çiftçi, gözaltına alındıktan sonra savcılık talimatıyla akıl hastanesine gönderildi.
Olay, hafta başında Atina'nın Amalya Caddesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen bomba imha ekipleri, boş olduğu görülen araçta bir gaz tüpü ve bir kutu benzin buldu.
Emniyet, çiftçinin aracın üzerine "Türkler tarafından yönetiliyoruz; işte kanıt" sözünün yanında, 'tarihçi', 'halk mahkemesi' ve 'kaplıcalar' gibi çeşitli kelimeler yazdığını kaydetti.
58 yaşındaki çiftçi, sonrasında gözaltına alındı ve savcılık talimatıyla akıl hastanesine sevk edildi.