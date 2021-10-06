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https://tr.sputniknews.com/20211006/avustralya-gocmenlere-cehennemi-yasattigi-papua-yeni-ginede-gozaltinda-tutma-uygulamasini-bitiriyor-1049588833.html
Avustralya göçmenlere cehennemi yaşattığı Papua Yeni Gine'de gözaltında tutma uygulamasını bitiriyor
Avustralya göçmenlere cehennemi yaşattığı Papua Yeni Gine'de gözaltında tutma uygulamasını bitiriyor
Avustralya, teknelerle gelen göçmenleri içeri almayıp para karşılığı komşu yoksul ada ülkelerindeki gözaltı merkezlerine tıkma politikasının parçası olan Papua... 06.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-06T20:53+0300
2021-10-06T20:53+0300
dünya
avustralya
papua yeni gine
pasifik okyanusu
göçmen
gözaltı
sığınmacı
manus adası
anlaşma
nauru
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Denizyoluyla gelen göçmenlere 2012'den beri Papua Yeni Gine'nin Manus Adası ve Güney Pasifik ada ülkesi Nauru'daki gözaltında merkezlerinde cehennemi yaşatan Avustralya, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından çok sert eleştirilen bu uygulamaya sadece Papua Yeni Gine'de son veriyor. Avustralya ile Papua Yeni Gine'nin ortak açıklamasında, iki ülke arasındaki sığınma başvuruları değerlendirilirken gözaltında tutma anlaşmasının süresinin 31 Aralık'ta dolacağı ve uzatılmayacağı duyuruldu. Papua Yeni Gine, Yüksek Mahkemesi'nin yasadışı olduğuna hükmettiği Avustralya'nın göçmen gözaltı uygulamasına evsahipliği yapmaya uzun zamandır son vermeyi talep ediyordu. Göçmen akınının en yoğun döneminde 2000 civarında göçmen erkeğin tutulduğu Manus Adası'nda artık 124 göçmen erkek kaldı, bunlar üçüncü bir ülkeye yerleştirilmeyi bekliyor ya da sığınma başvuruları reddedildiği için muallak durumda bulunuyor. Avustralya'nın geride kalanlar için önerdiği çözüm, Nauru'ya transfer olmaları ya da Papua Yeni Gine'den vatandaşlık talep etmeleri.Diğer yandan Avustralya ile Nauru, göçmenlerin küçük adada tutulmasına izin veren anlaşmayı bu yılın başlarında uzatmıştı.İçişleri Bakanı Karen Andrews, bugün yaptığı açıklamada, "Avustralya'nın güçlü sınır koruma politikaları değişmedi. Avustralya'ya yasadışı yollardan tekneyle girmeye çalışan herkes iade edilecek veya Nauru'ya gönderilecek" dedi. Bakanın açıklamasında sığınma talebinde bulunmanın yasadışı olmadığına değinilmedi.BM ile yardım kuruluşları, Manus ve Nauru'daki koşulların ağır insan hakları ihlallerine karşılık geldiğine dikkat çekiyor. Avustralya'nın Papua Yeni Gine'deki 8 yıllık varlığı sırasında, göçmenlerin açlık grevleri, ayaklanmaları ve içlerinden bir İranlının gardiyanlar tarafından öldürülmesi dahil olmak üzere büyük şiddet olayları yaşandı. Avustralya tarafından Papua Yeni Gine ve Nauru'da gözaltına alınan göçmenlerden en az 13'ü şiddet, tıbbi ihmal ve intihar nedeniyle öldü.
avustralya
papua yeni gine
pasifik okyanusu
manus adası
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avustralya, papua yeni gine, pasifik okyanusu, göçmen, gözaltı, sığınmacı, manus adası, anlaşma, nauru, gözaltı merkezi

Avustralya göçmenlere cehennemi yaşattığı Papua Yeni Gine'de gözaltında tutma uygulamasını bitiriyor

20:53 06.10.2021
© REUTERS / Eoin Blackwell/AAPManus Adası
Manus Adası - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2021
© REUTERS / Eoin Blackwell/AAP
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Avustralya, teknelerle gelen göçmenleri içeri almayıp para karşılığı komşu yoksul ada ülkelerindeki gözaltı merkezlerine tıkma politikasının parçası olan Papua Yeni Gine ile bu anlaşmasını yenilemeyeceğini açıkladı. Nauru ile anlaşma ise bu yılın başında uzatılmıştı.
Denizyoluyla gelen göçmenlere 2012'den beri Papua Yeni Gine'nin Manus Adası ve Güney Pasifik ada ülkesi Nauru'daki gözaltında merkezlerinde cehennemi yaşatan Avustralya, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından çok sert eleştirilen bu uygulamaya sadece Papua Yeni Gine'de son veriyor.
Avustralya ile Papua Yeni Gine'nin ortak açıklamasında, iki ülke arasındaki sığınma başvuruları değerlendirilirken gözaltında tutma anlaşmasının süresinin 31 Aralık'ta dolacağı ve uzatılmayacağı duyuruldu. Papua Yeni Gine, Yüksek Mahkemesi'nin yasadışı olduğuna hükmettiği Avustralya'nın göçmen gözaltı uygulamasına evsahipliği yapmaya uzun zamandır son vermeyi talep ediyordu.
Göçmen akınının en yoğun döneminde 2000 civarında göçmen erkeğin tutulduğu Manus Adası'nda artık 124 göçmen erkek kaldı, bunlar üçüncü bir ülkeye yerleştirilmeyi bekliyor ya da sığınma başvuruları reddedildiği için muallak durumda bulunuyor. Avustralya'nın geride kalanlar için önerdiği çözüm, Nauru'ya transfer olmaları ya da Papua Yeni Gine'den vatandaşlık talep etmeleri.
Diğer yandan Avustralya ile Nauru, göçmenlerin küçük adada tutulmasına izin veren anlaşmayı bu yılın başlarında uzatmıştı.
İçişleri Bakanı Karen Andrews, bugün yaptığı açıklamada, "Avustralya'nın güçlü sınır koruma politikaları değişmedi. Avustralya'ya yasadışı yollardan tekneyle girmeye çalışan herkes iade edilecek veya Nauru'ya gönderilecek" dedi. Bakanın açıklamasında sığınma talebinde bulunmanın yasadışı olmadığına değinilmedi.
BM ile yardım kuruluşları, Manus ve Nauru'daki koşulların ağır insan hakları ihlallerine karşılık geldiğine dikkat çekiyor. Avustralya'nın Papua Yeni Gine'deki 8 yıllık varlığı sırasında, göçmenlerin açlık grevleri, ayaklanmaları ve içlerinden bir İranlının gardiyanlar tarafından öldürülmesi dahil olmak üzere büyük şiddet olayları yaşandı. Avustralya tarafından Papua Yeni Gine ve Nauru'da gözaltına alınan göçmenlerden en az 13'ü şiddet, tıbbi ihmal ve intihar nedeniyle öldü.
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