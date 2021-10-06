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https://tr.sputniknews.com/20211006/avusturyada-basbakan-kurzun-partisinde-ve-basbakanlikta-arama-1049581404.html
Avusturya’da Başbakan Kurz'un partisinde ve Başbakanlık'ta arama
Avusturya’da Başbakan Kurz'un partisinde ve Başbakanlık'ta arama
Avusturya polisi, rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında Başbakan Sebastian Kurz’un başında bulunduğu Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve Başbakanlık... 06.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-06T17:24+0300
2021-10-06T17:26+0300
avusturya
sebastian kurz
rüşvet
arama
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Ülke basınındaki haberlerde, emniyet güçlerinin sabah erken saatlerde Başbakan'ın kullandığı ofis başta olmak üzere ÖVP merkez binası ve Kurz’a yakın isimlerin adreslerinde arama yaptığı belirtildi. Savcılığın, bazı basın organları ve düşünce kuruluşlarına verilen reklamlarda yolsuzluk yapıldığına, anket sonuçlarının daha iyi gösterilmesi için rüşvet verildiğine ilişkin iddialara yönelik Başbakan Kurz ve yakın çevresine yönelik soruşturma başlattığı bilgisi paylaşıldı. Yapılan aramalarda, polisin bazı önemli isimlerin cep telefonlarına el koyduğu kaydedildi. Mali Suçlar ve Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı, polis aramalarını doğruladı ve detaylı bilgi paylaşmadı. ÖVP'den polis baskınlarına ilişkin yapılan açıklamada ise iddialar reddedilirken 'Kurz'a ve partiye zarar vermeye çalışıldığı' savunuldu.
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avusturya, sebastian kurz, rüşvet, arama

Avusturya’da Başbakan Kurz'un partisinde ve Başbakanlık'ta arama

17:24 06.10.2021 (güncellendi: 17:26 06.10.2021)
© AFP 2021 / LUDOVIC MARINSebastian Kurz
Sebastian Kurz - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2021
© AFP 2021 / LUDOVIC MARIN
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Avusturya polisi, rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında Başbakan Sebastian Kurz’un başında bulunduğu Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve Başbakanlık binasında arama yaptı.
Ülke basınındaki haberlerde, emniyet güçlerinin sabah erken saatlerde Başbakan'ın kullandığı ofis başta olmak üzere ÖVP merkez binası ve Kurz’a yakın isimlerin adreslerinde arama yaptığı belirtildi.
Savcılığın, bazı basın organları ve düşünce kuruluşlarına verilen reklamlarda yolsuzluk yapıldığına, anket sonuçlarının daha iyi gösterilmesi için rüşvet verildiğine ilişkin iddialara yönelik Başbakan Kurz ve yakın çevresine yönelik soruşturma başlattığı bilgisi paylaşıldı.
Yapılan aramalarda, polisin bazı önemli isimlerin cep telefonlarına el koyduğu kaydedildi.
Mali Suçlar ve Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı, polis aramalarını doğruladı ve detaylı bilgi paylaşmadı. ÖVP'den polis baskınlarına ilişkin yapılan açıklamada ise iddialar reddedilirken 'Kurz'a ve partiye zarar vermeye çalışıldığı' savunuldu.
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