https://tr.sputniknews.com/20211006/azerbaycan-ermenistan-hava-sahasini-kullanmaya-basladi-1049570965.html

Azerbaycan, Ermenistan hava sahasını kullanmaya başladı

Azerbaycan, Ermenistan hava sahasını kullanmaya başladı

Azerbaycan Hava Yolları (AZAL), Bakü-Nahçıvan-Bakü uçak seferlerinde Ermenistan hava sahasının kullanılmaya başlandığını duyurdu. 06.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-06T12:54+0300

2021-10-06T12:54+0300

2021-10-06T12:54+0300

ermenistan

azerbaycan

hava sahası

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AZAL'dan yapılan açıklamada, Nahçıvan'a yapılan uçuşun bugün Ermenistan hava sahasının kullanılarak gerçekleştirildiği belirtildi. Azerbaycan'ın bu adımla bölgede tüm ulaşım hatlarının açılmasında kararlı olduğunu gösterdiği ifade edilen açıklamada, ülkenin tüm sınır devletlerinin çıkarlarını karşılamakta olduğu kaydedildi. Ermenistan hava sahasının kullanılarak yapıldığı uçuşlarda zaman ve yakıt tasarrufu sağlanacağı belirtilen açıklamada, AZAL'ın Ermenistan ve İran hava sahaları da dahil tüm hava koridorlarını kullanacağı ifade edildi. Azerbaycan, daha önce Dağlık Karabağ sorunu nedeniyle Ermenistan hava sahasını kullanmıyordu.

ermenistan

azerbaycan

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ermenistan, azerbaycan, hava sahası