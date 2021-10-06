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BAE, tek dozluk Rus aşısı Sputnik Light'ı onayladı: Üçüncü doz takviye aşısı olarak da kullanılacak
BAE, tek dozluk Rus aşısı Sputnik Light'ı onayladı: Üçüncü doz takviye aşısı olarak da kullanılacak
Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) ilaç otoritesi, Rusya’da geliştirilen bir dozluk koronavirüs aşısı Sputnik Light’ın ülkede kullanımına izin verdi. Sputnik... 06.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-06T13:30+0300
2021-10-06T13:31+0300
dünya
birleşik arap emirlikleri (bae)
sputnik light
dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v
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Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) yetkilileri, BAE İlaç Dairesi’nin, tek dozluk Sputnik Light aşısının ülkede kullanılmasına onay verdiğini belirtti.RDIF yetkilileri, Sputnik Light aşısının BAE’de hem kendi başına koruyucu aşı olarak hem de vücutta düşen antikor seviyesini yükseltmek adına üçüncü doz takviye aşısı olarak da kullanılacağını belirtti.Yetkililer, “Giderek daha çok ülke, zaman içinde güçlenen koruması nedeniyle Sputnik Light’ı ideal bir güçlendirici takviye aşısı olarak görmeye başladı” dedi.Sputnik V aşısının tek dozluk şekli olan Sputnik Light’ın uygulandığı ülkelerden aşının yüksek seviyede güvenli ve etkili olduğuna ilişkin bulgular geliyor.Arjantin’de yaşlı insanların aşılanmasının baz alındığı bir araştırmada, söz konusu Rus aşısının yüzde 78.6-83.7 etkinlik gösterdiği sonucuna ulaşıldı.Sputnik Light’ın yaygın aşılama programında kullanıldığı Paraguay’ın sağlık otoritesinin ilettiği bulgular ise aşının yüzde 93.5 seviyesinde etkili olduğunu gösteriyor.Sputnik Light, şu an tek başına koruyucu bir aşı olarak kullanıldığı gibi, başka aşıların uygulanmasını takiben pekiştirici doz olarak kullanımının araştırıldığı çalışmalarda da yer alıyor.Rus Sputnik Light ve Sputnik V aşıları, Gamaleya Enstitüsü tarafından viral vektör ismi verilen yöntemle geliştirildi. Söz konusu yöntemde, koronavirüs parçacıklarını vücudun diğer bölgelerine taşıması için zayıflatılmış bir virüs kullanılıyor.
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birleşik arap emirlikleri (bae), sputnik light , dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v

BAE, tek dozluk Rus aşısı Sputnik Light'ı onayladı: Üçüncü doz takviye aşısı olarak da kullanılacak

13:30 06.10.2021 (güncellendi: 13:31 06.10.2021)
© REUTERS / THE RUSSIAN DIRECT INVESTMENT FUSputnik Light aşısı
Sputnik Light aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2021
© REUTERS / THE RUSSIAN DIRECT INVESTMENT FU
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Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) ilaç otoritesi, Rusya’da geliştirilen bir dozluk koronavirüs aşısı Sputnik Light’ın ülkede kullanımına izin verdi. Sputnik Light ülkede kendi başına aşı olarak kullanılmasının yanı sıra üçüncü doz takviye aşısı olarak da kullanılacak.
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) yetkilileri, BAE İlaç Dairesi’nin, tek dozluk Sputnik Light aşısının ülkede kullanılmasına onay verdiğini belirtti.
RDIF yetkilileri, Sputnik Light aşısının BAE’de hem kendi başına koruyucu aşı olarak hem de vücutta düşen antikor seviyesini yükseltmek adına üçüncü doz takviye aşısı olarak da kullanılacağını belirtti.
Yetkililer, “Giderek daha çok ülke, zaman içinde güçlenen koruması nedeniyle Sputnik Light’ı ideal bir güçlendirici takviye aşısı olarak görmeye başladı” dedi.
Sputnik V aşısının tek dozluk şekli olan Sputnik Light’ın uygulandığı ülkelerden aşının yüksek seviyede güvenli ve etkili olduğuna ilişkin bulgular geliyor.
Arjantin’de yaşlı insanların aşılanmasının baz alındığı bir araştırmada, söz konusu Rus aşısının yüzde 78.6-83.7 etkinlik gösterdiği sonucuna ulaşıldı.
Sputnik Light’ın yaygın aşılama programında kullanıldığı Paraguay’ın sağlık otoritesinin ilettiği bulgular ise aşının yüzde 93.5 seviyesinde etkili olduğunu gösteriyor.
Sputnik Light, şu an tek başına koruyucu bir aşı olarak kullanıldığı gibi, başka aşıların uygulanmasını takiben pekiştirici doz olarak kullanımının araştırıldığı çalışmalarda da yer alıyor.
Rus Sputnik Light ve Sputnik V aşıları, Gamaleya Enstitüsü tarafından viral vektör ismi verilen yöntemle geliştirildi. Söz konusu yöntemde, koronavirüs parçacıklarını vücudun diğer bölgelerine taşıması için zayıflatılmış bir virüs kullanılıyor.
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