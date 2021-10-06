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https://tr.sputniknews.com/20211006/bakan-gul-yargida-dijitallesme-konusunda-onceligimiz-insan-onurunun-korunmasi-1049557374.html
Bakan Gül: Yargıda dijitalleşme konusunda önceliğimiz insan onurunun korunması
Bakan Gül: Yargıda dijitalleşme konusunda önceliğimiz insan onurunun korunması
Adalet Bakanı Gül, "Yargıda dijitalleşme konusunda da hassasiyetimiz ve önceliğimiz, insan haysiyet ve onurunun korunmasıdır. Hiçbir teknolojik gelişme... 06.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-06T00:25+0300
2021-10-06T00:25+0300
türkiye
macaristan
abdulhamit gül
dijital
yargı
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Macaristan'daki Gödöllö Kraliyet Sarayı’nda düzenlenen Avrupa Konseyi Adalet Bakanları Konferansı'nda Konsey üyesi ülkelerin bakanlarına ve heyet üyelerine hitap etti.Türkiye'nin de kurucu üyesi olduğu Avrupa Konseyinin siyasi rolünün, görünürlüğünün ve etkinliğinin artırılmasına büyük önem verdiklerini kaydeden Gül, Türkiye'nin demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü doğrultusunda, Konsey’in ilke ve değerlerinin geliştirilmesine aktif katkı sağlamayı sürdürdüğünü belirtti.Gül, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde tüm kamu hizmetlerinde olduğu gibi adalet hizmetlerinde de dijitalleşmenin önemine ve faydalarına hep birlikte tanık olunduğuna dikkati çekerek "Yargının dijital dönüşümünü çok erken tarihlerde ülkemiz başlattı. Bu süreçte bilişim altyapısı ve uygulamalarıyla ayrıcalıklı bir yerde durmaktayız" diye konuştu.Yargı Reformu Strateji Belgesi ve İnsan Hakları Eylem Planı'yla adalete erişimin dijital dönüşümün temel hedefleri olduğunu belirten Gül, 2000’li yılların başında hayata geçen UYAP'ın dünyaya örnek olacak özgün bir girişim olduğunu söyledi.Gül, Türkiye'nin "kağıtsız ofis" hedefiyle 2000’li yılların başında hayata geçen UYAP ortamında, SMS Bilgi Sistemi, Vatandaş Portal Bilgi Sistemi ve Avukat Portal Bilgi Sistemi ile adalete erişimin güvenli hale geldiğini ve kolaylaştığını kaydederek "Yılda 800 milyon evrak burada dijital olarak adalet hizmeti alanında üretilmektedir. Yine hukuk yargılamalarında olmak üzere çevrim içi elektronik duruşma uygulamasını başlattık. Güvenli bir şekilde kayıtların alındığı, yargılamaların makul bir sürede adil yargılamaya destek verecek bir uygulamayı başlattık. Adli Sicil bilgilerinin 8 dilde on-line bir şekilde alınmasını sağladık. 2019 Ocak ayında başlayan elektronik tebligat uygulamasıyla 77 milyondan fazla tebligat elektronik olarak yapılmıştır" şeklinde konuştu.Yargı alanında yapay zeka uygulamalarını da yakından takip ettiklerini vurgulayan Gül, bu konuda da insan hak ve özgürlüğünü daraltmayan, bilakis bu özgürlüklere hizmet eden bir anlayışla çalışmaları sürdürdüklerini söyledi. Bakan Gül, şunları kaydetti:
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macaristan, abdulhamit gül, dijital, yargı

Bakan Gül: Yargıda dijitalleşme konusunda önceliğimiz insan onurunun korunması

00:25 06.10.2021
© AAAdalet Bakanı Abdulhamit Gül
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2021
© AA
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Adalet Bakanı Gül, "Yargıda dijitalleşme konusunda da hassasiyetimiz ve önceliğimiz, insan haysiyet ve onurunun korunmasıdır. Hiçbir teknolojik gelişme insandan daha değerli değildir" ifadelerini kullandı
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Macaristan'daki Gödöllö Kraliyet Sarayı’nda düzenlenen Avrupa Konseyi Adalet Bakanları Konferansı'nda Konsey üyesi ülkelerin bakanlarına ve heyet üyelerine hitap etti.
Türkiye'nin de kurucu üyesi olduğu Avrupa Konseyinin siyasi rolünün, görünürlüğünün ve etkinliğinin artırılmasına büyük önem verdiklerini kaydeden Gül, Türkiye'nin demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü doğrultusunda, Konsey’in ilke ve değerlerinin geliştirilmesine aktif katkı sağlamayı sürdürdüğünü belirtti.
Gül, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde tüm kamu hizmetlerinde olduğu gibi adalet hizmetlerinde de dijitalleşmenin önemine ve faydalarına hep birlikte tanık olunduğuna dikkati çekerek "Yargının dijital dönüşümünü çok erken tarihlerde ülkemiz başlattı. Bu süreçte bilişim altyapısı ve uygulamalarıyla ayrıcalıklı bir yerde durmaktayız" diye konuştu.
Yargı Reformu Strateji Belgesi ve İnsan Hakları Eylem Planı'yla adalete erişimin dijital dönüşümün temel hedefleri olduğunu belirten Gül, 2000’li yılların başında hayata geçen UYAP'ın dünyaya örnek olacak özgün bir girişim olduğunu söyledi.
Gül, Türkiye'nin "kağıtsız ofis" hedefiyle 2000’li yılların başında hayata geçen UYAP ortamında, SMS Bilgi Sistemi, Vatandaş Portal Bilgi Sistemi ve Avukat Portal Bilgi Sistemi ile adalete erişimin güvenli hale geldiğini ve kolaylaştığını kaydederek "Yılda 800 milyon evrak burada dijital olarak adalet hizmeti alanında üretilmektedir. Yine hukuk yargılamalarında olmak üzere çevrim içi elektronik duruşma uygulamasını başlattık. Güvenli bir şekilde kayıtların alındığı, yargılamaların makul bir sürede adil yargılamaya destek verecek bir uygulamayı başlattık. Adli Sicil bilgilerinin 8 dilde on-line bir şekilde alınmasını sağladık. 2019 Ocak ayında başlayan elektronik tebligat uygulamasıyla 77 milyondan fazla tebligat elektronik olarak yapılmıştır" şeklinde konuştu.
Yargı alanında yapay zeka uygulamalarını da yakından takip ettiklerini vurgulayan Gül, bu konuda da insan hak ve özgürlüğünü daraltmayan, bilakis bu özgürlüklere hizmet eden bir anlayışla çalışmaları sürdürdüklerini söyledi. Bakan Gül, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından bir yapay zeka stratejisi hazırlandı ve bakanlığımızda özel bir yapay zeka birimi oluşturuldu. Temel politika amacımız 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' felsefesidir. Bu noktada da yargıda dijitalleşme konusunda da hassasiyetimiz ve önceliğimiz insan haklarının, insan haysiyetinin ve onurunun korunmasıdır. Hiçbir teknolojik gelişme insandan daha değerli değildir. Bu yenilikler insana hizmet ettiği ölçüde anlamlıdır, kıymetlidir."
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