https://tr.sputniknews.com/20211006/bebek-influencerlar-milyon-dolarlar-kazaniyor-1-paylasim-40-bin-tl-1049571318.html

'Bebek influencerlar' milyon dolarlar kazanıyor: 1 paylaşım 40 bin TL

'Bebek influencerlar' milyon dolarlar kazanıyor: 1 paylaşım 40 bin TL

Sosyal medya platformu Instagram'da bazı ebeveynlerin bebekleri adına açtıkları hesaplar milyonluk takipçileri sayesinde büyük gelir getiriyor. 06.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-06T13:04+0300

2021-10-06T13:04+0300

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yaşam

influencer

bebek

reklam

para

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Sevimli halleriyle bebek 'influencerlar' (ürün yerleşimleriyle sosyal medya pazarlaması yapan internet ünlüleri) pek çok insandan daha fazla kazanıyor.Posta'nın aktardığına göre, 'Instagram'ın en çok kazanan bebeklerini' sıralayan Ingiliz The Sun gazetesiyse, birinci sırada Noah Tavares'e yer verdi.Instagram'da 'euamonono' olarak bilinen Noah, bir milyondan fazla takipçiye sahip ve gönderi başına ortalama 44.7 bin beğeni alıyor.Ayrıca Noah, gönderi başına 3 bin 444 sterlin (Yaklaşık 41 bin 545 TL) kazanıyor.'theyeetbaby' olarak bilinen ve içecekleri döktüğü videolarıyla tanınan Marleigh Grant, 1 milyondan fazla takipçiyle en fazla kazanan ikinci bebek oldu.Marleigh gönderi başına ise 3 bin sterlin (yaklaşık 36 bin TL) elde ediyor.Giyim tarzıyla dikkat çeken 2 yaşındaki Halston Blake Fisher'ın 'halston.blake' adlı 613 binden fazla takipçili hesabı var ve gönderi başına 2 bin 191 sterlin (yaklaşık 26 bin TL) kazanıyor. Yarım milyondan fazla takipçisi olan '@drewhazeleast' adlı hesabın sahibi Drew Hazel ise, gönderi başına 1.831 sterlin kazanırken, 250 bin takipçili Flavia Louise de paylaşımlarmdan 850 sterlinlik (yaklaşık 10 bin TL) gelir elde ediyor.Pek çok insanın maaşından daha fazla kazanan bu bebeklere reklam yapmaları için para ödenmesinin yanı sıra pahalı hediyeler de gönderiliyor.

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influencer, bebek, reklam, para