https://tr.sputniknews.com/20211006/belcikanin-baskenti-brukselde-alkol-yasagi-genisletiliyor-1049579820.html

Belçika'nın başkenti Brüksel'de alkol yasağı genişletildi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de alkol yasağı genişletildi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de halka açık alanlarda alkol kullanım yasağına 2 bölgenin daha dahil edilerek genişletildiği bildirildi. 06.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-06T16:33+0300

2021-10-06T16:33+0300

2021-10-06T16:37+0300

yaşam

belçika

brüksel

alkol yasağı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/06/1049579782_0:106:1200:781_1920x0_80_0_0_9050c168a526824712ecf141db1a8bed.jpg

Brüksel'de, 5 Ekim Salı gününden itibaren halka açık yerlerde alkollü kullanma yasağının genişletildiği duyuruldu.Brussel Times'ta yer alan habere göre, 5 Ekim 2022 tarihine kadar yürürlükte olacak yasak, kentin batısında bulunan Place du Nouveau Marché aux Grains ve Rue Antoine Dansaert caddelerini kapsayacak şekilde genişletildi.Yasağın haftanın 7 günü, günde 24 saat geçerli olduğu belirtiliyor.Yasağa tabi bölgelerdeki halka açık alanlarda, miktarı gözetilmeksizin damıtılmış, fermente edilmiş, karıştırılmış vb. türden alkollü içkilerin yasak olduğu kaydedildi.Yetkililer, Brüksel Belediyesi tarafından düzenlenen veya önceden izin alınan etkinliklerde ve alkol satış lisansı olan açık mekanlarda alkol kullanımına izin verildiğini vurguluyor.Belediye, yasağın genişletilmesinin gerekçesini, sarhoşların çıkardığı huzursuzlukla açıklıyor.Yasağa uymayanlar 350 euroya kadar varan idari para cezalarıyla karşı karşıya kalıyor.

https://tr.sputniknews.com/20210617/dsonun-kuresel-alkol-eylem-plani-taslagindan-dogurganlik-yasindaki-kadinlara-icki-yasagi-1044758904.html

belçika

brüksel

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

belçika, brüksel, alkol yasağı