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Beyaz Saray: Biden, Çinli mevkidaşı Şi ile yıl sonundan önce çevrimiçi bir araya gelecek
Beyaz Saray: Biden, Çinli mevkidaşı Şi ile yıl sonundan önce çevrimiçi bir araya gelecek
Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın, 2021 yılı bitmeden Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile çevrim içi bir görüşme gerçekleştireceğini duyurdu. 06.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-06T22:57+0300
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İsminin açıklanmasını istemeyen bir Beyaz Saray yetkilisi, gazetecilerle düzenlediği telekonferansta, ABD'li üst düzey diplomatların bugün İsviçre'nin Zürih şehrinde gerçekleştirdikleri görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Söz konusu toplantının detaylarına ilişkin çok fazla bilgi veremeyeceğini belirten yetkili, Biden ve Çinli mevkidaşı Şi'nin 2021 yılı bitmeden önce çevrim içi bir görüşme gerçekleştirmeleri konusunda tarafların prensipte anlaştığını kaydetti.
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abd, çin, beyaz saray, joe biden, şi cinping

Beyaz Saray: Biden, Çinli mevkidaşı Şi ile yıl sonundan önce çevrimiçi bir araya gelecek

22:57 06.10.2021
© REUTERS / EDUARDO MUNOZJoe Biden- BM
Joe Biden- BM - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2021
© REUTERS / EDUARDO MUNOZ
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Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın, 2021 yılı bitmeden Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile çevrim içi bir görüşme gerçekleştireceğini duyurdu.
İsminin açıklanmasını istemeyen bir Beyaz Saray yetkilisi, gazetecilerle düzenlediği telekonferansta, ABD'li üst düzey diplomatların bugün İsviçre'nin Zürih şehrinde gerçekleştirdikleri görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Söz konusu toplantının detaylarına ilişkin çok fazla bilgi veremeyeceğini belirten yetkili, Biden ve Çinli mevkidaşı Şi'nin 2021 yılı bitmeden önce çevrim içi bir görüşme gerçekleştirmeleri konusunda tarafların prensipte anlaştığını kaydetti.
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