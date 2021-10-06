Biden’den Cumhuriyetçilere ‘ekonomiyle Rus ruleti oynamayın’ çağrısı

Biden, iş dünyasının liderleriyle görüşmede, 18 Ekim’den sonra her an ülkenin parasız kalabileceğini ve bunun, doların rezerv para birimi statüsünü kaybetmesi, ulusal kredi notunun düşmesi, kredi faizlerinin yükselmesi, sosyal ödemeler ve asker maaşlarının askıya alınması dahil çeşitli sonuçlara yol açabileceğini söyledi.Biden, “Bugün Senato’da borç limitinin yükseltilmesi için oylama yapılacak. Bunun için genellikle sadece 50 oy gerekiyor. Senato’daki Cumhuriyetçi dostlarımız, ‘filibustering’ olarak bilinen süreçten yararlanarak oylamayı engellemeyi planlıyor. Basit bir ifadeyle, bir şey elde etmek için 50 yerine 60 oya ihtiyacınız olacak” ifadesini kullandı.ABD lideri, “Cumhuriyetçi dostlarım ABD ekonomisiyle Rus ruleti oynamayı bırakmalı. İşlerini yapmak istemiyorlarsa kenara çekilsinler. Her şeyi kendimiz yaparız” dedi.Biden, borç limitini yükseltmenin, planlanan yeni harcamalarla ilgili olmadığını, 8 trilyon dolarlık ek borç toplayan Donald Trump’ın Cumhuriyetçi idaresinin onayladığı eski borçların ödenmesiyle ilgili olduğunu vurguladı.
ABD Başkanı Joe Biden, Cumhuriyetçi muhalefete ülke ekonomisiyle Rus ruleti onamayı bırakma ve ülkenin temerrüde düşmesini engellemek için Senato’nun borç limitini yükseltmesine izin verme çağrısında bulundu.
Biden, iş dünyasının liderleriyle görüşmede, 18 Ekim’den sonra her an ülkenin parasız kalabileceğini ve bunun, doların rezerv para birimi statüsünü kaybetmesi, ulusal kredi notunun düşmesi, kredi faizlerinin yükselmesi, sosyal ödemeler ve asker maaşlarının askıya alınması dahil çeşitli sonuçlara yol açabileceğini söyledi.
Biden, “Bugün Senato’da borç limitinin yükseltilmesi için oylama yapılacak. Bunun için genellikle sadece 50 oy gerekiyor. Senato’daki Cumhuriyetçi dostlarımız, ‘filibustering’ olarak bilinen süreçten yararlanarak oylamayı engellemeyi planlıyor. Basit bir ifadeyle, bir şey elde etmek için 50 yerine 60 oya ihtiyacınız olacak” ifadesini kullandı.
ABD lideri, “Cumhuriyetçi dostlarım ABD ekonomisiyle Rus ruleti oynamayı bırakmalı. İşlerini yapmak istemiyorlarsa kenara çekilsinler. Her şeyi kendimiz yaparız” dedi.
Biden, borç limitini yükseltmenin, planlanan yeni harcamalarla ilgili olmadığını, 8 trilyon dolarlık ek borç toplayan Donald Trump’ın Cumhuriyetçi idaresinin onayladığı eski borçların ödenmesiyle ilgili olduğunu vurguladı.