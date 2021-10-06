https://tr.sputniknews.com/20211006/bir-evin-catisinda-saksilarda-ekili-51-kok-kenevir-bulundu-1049583119.html

Bir evin çatısında saksılarda ekili 51 kök kenevir bulundu

Bir evin çatısında saksılarda ekili 51 kök kenevir bulundu

Evinin çatısına havalandırma ve aydınlanma düzenekleri kurarak saksılarda kenevir yetiştiren B.U. yakalandı. 06.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-06T18:13+0300

2021-10-06T18:13+0300

2021-10-06T18:20+0300

türkiye

çatı

uyuşturucu

hint keneviri

saksı

kenevir

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Düzce'de, evinin çatısına havalandırma ve aydınlatma düzenekleri kurarak saksılarda hint keneviri yetiştiren B.U., polisin baskınıyla yakalandı.Düzce Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, B.U.’nun hint keneviri yetiştirerek, uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti.Çatı katında düzenekB.U.’nun evine yapılan baskında çatı katında kurduğu aydınlatma ve havalandırma sistemi ile hint keneviri yetiştirdiği belirlendi. Saksılarda ekili olan 51 kök kenevir ve 3 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen B.U., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

türkiye

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çatı, uyuşturucu, hint keneviri, saksı, kenevir