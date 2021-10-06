https://tr.sputniknews.com/20211006/bogazici-universitesinde-10-kisi-gozaltina-alindi-1049563489.html

Boğaziçi Üniversitesi'nde 10 kişi gözaltına alındı

Boğaziçi Üniversitesi'nde 10 kişi gözaltına alındı

Boğaziçi Üniversitesi'nde Pazartesi günü Rektörlük binası önünde toplanan yaklaşık 60 kişilik gruptan aralarında Üniversite Rektörü Prof. Dr. Naci İnci'nin... 06.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-06T08:31+0300

2021-10-06T08:31+0300

2021-10-06T08:30+0300

türkiye

boğaziçi üniversitesi

protesto

gözaltı

naci inci

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İstanbul Valiliği'nce konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Pazartesi günü Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük binası önünde toplanan yaklaşık (60) kişilik grup; sloganlar atarak, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Naci İnci'nin makam aracının önünü keserek ilerlemesini engellemiş ve bir şahıs da aracın üzerine çıkmıştır.Konuyla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalarda; makam aracının üzerine çıkan kişinin de aralarında bulunduğuşahıs ile görevli personele mukavemette bulunan (3) şahıs olmak üzere toplam şahıs hakkında Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla gözaltı işlemi uygulanmıştır. Soruşturma devam etmektedir"

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boğaziçi üniversitesi, protesto, gözaltı, naci inci