https://tr.sputniknews.com/20211006/brezilyada-hakeme-saldiran-futbolcu-mac-sirasinda-tutuklandi-1049577049.html

Brezilya'da hakeme saldıran futbolcu, maç sırasında tutuklandı

Brezilya'da hakeme saldıran futbolcu, maç sırasında tutuklandı

Brezilya'nın amatör lig ekiplerinden Sao Paulo de Rio Grande'de forma giyen William Ribeiro adlı futbolcu, maç sırasında hakeme fiziksel saldırıda bulunduğu... 06.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-06T15:26+0300

2021-10-06T15:26+0300

2021-10-06T15:27+0300

brezilya

saldırı

futbolcu

hakem

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Sao Paulo de Rio Grande ile Guarani de Venancio Aires arasından oynanan maç sırasında hakem Rodrigo Crivellaro'nun takımı lehine frikik kararı vermemesine sinirlenen Brezilyalı futbolcu Ribeiro, hakeme iki kez tekme atarak saldırıda bulundu. Saldırının ardından bilinci kapanan hakem Crivellaro hastaneye kaldırılırken, William Ribeiro ise maç sırasında emniyet yetkililerince tutuklandı. Sao Paulo de Rio Grande Kulübü'nden yapılan açıklamada, olayın ardından William Ribeiro'nun sözleşmesinin feshedildiği, hakkında yasal işlemlerin uygulanması için federasyon ve emniyet yetkililerince harekete geçildiği belirtildi. Brezilya basınında ise hakem Crivellaro'nun sağlık durumunun iyi olduğu ve hastaneden taburcu edildiği bilgisi paylaşıldı. Brezilya Futbol Federasyonu, yarıda kalan maça ilişkin son kararını daha sonra verecek. William Ribeiro'ya ise ömür boyu spordan men cezası uygulanması bekleniyor.

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brezilya, saldırı, futbolcu, hakem