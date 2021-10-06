https://tr.sputniknews.com/20211006/britanya-adalet-bakanindan-kadin-cinayetleri-sorusuna-yanit-mizojini-erkege-karsi-da-yanlistir--1049577565.html

Britanya Adalet Bakanı'ndan kadın cinayetleri sorusuna yanıt: Mizojini erkeğe karşı da yanlıştır

Britanya Adalet Bakanı'ndan kadın cinayetleri sorusuna yanıt: Mizojini erkeğe karşı da yanlıştır

Britanya'da Muhafazakar Partili Başbakan Boris Johson'ın eylül ortasındaki kabine değişikliğiyle Dışişleri Bakanlığından Adalet Bakanlığına getirdiği Dominic... 06.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-06T15:36+0300

2021-10-06T15:36+0300

2021-10-06T16:07+0300

dünya

ingiltere

britanya

dominic raab

kadın düşmanı

sarah everard

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İktidardaki Muhafazakar Parti'nin kurultayı sırasında BBC'ye mülakat veren Adalet Bakanı Dominic Raab, 'Londralı kadın Sarah Everard'ın polis cinayetine kurban gitmesinin çektiği tepkilere koşut hükümetin neden mizojiyi nefret suçu ilan etmediği' sorusunu yanıtlarken "İster erkek kadına isterse kadın erkeğe karşı yapsın, her halükarda mizojini yanlıştır" dedi.Ancak kökenleri antik Yunan'a dayanmakla birlikte 1970'lerden itibaren feminizm tarafından yoğun kullanıma sokulan mizojini kavramı, kadın düşmanlığı anlamına geldiğinden, hedefinin erkek olması imkansız. Verdiği yanıtla mizojinin anlamını bilmediğini gösteren Raab, böylece soruyu ters yönden cevaplamış da oldu. Eski Başsavcı oku sapladıCinsel suç çetelerine ve cinsel tacizcilere yargı karşısında hesap sormasıyla tanınan eski Başsavcı Nazir Afzal, Adalet Bakanı'na "Mizojininin ne olduğunu bilmiyorsan, onu asla bulamazsın" tweetiyle tepki göstermekten kendini alamadı.Sunucu sözlük anlamını okuduBBC'nin mizojinin sözlük anlamıyla ilgili ikazı üzerine "Demek istediğim şuydu... eğer cinsiyetçi temelli hakaretlerden etkin şekilde bahsediyorsak, bu tür şeyleri suç saymanın Sarah Everard davasının kalbindeki sorunu çözeceğini sanmıyorum" izahatını getiren Raab şu iddiada bulundu:"Mizojinik olsa bile hakaret dilini suç haline getirmek; tehdit, şiddet ve saldırının çok daha üst düzeyiyle, gerçekten lazer keskinliğiyle odaklanmamız gereken hasar ve zararla başa çıkamaz." 'Feminist değilim, erkekler haksızlığa uğruyor' demiştiGeçmişte feminist olmadığını söylemiş ve erkeklere haksızlık yapıldığından şikayet etmiş olan Raab, 'kadınların adalet sistemine güven duymasını sağlamanın bir numaralı önceliği olduğunu' savundu.Sarah Everard vakasında polisin sistematik yanlışlıklarıLondra'da görev yapan polis memuru Wayne Couzens'ın akşam evine dönen 33 yaşındaki pazarlama danışmanı Sarah Everard'ı kaçırma, tecavüz ve cinayetten şartlı tahliyesiz ömür boyu hapse mahkum edilmesinin ardından, dün hükümet, polis teşkilatındaki sistematik hatalar ve başarısızlıklar hakkında bağımsız soruşturma başlattığını duyurdu. Bu adım, cinayetin, ilk kadın müdürün yönettiği Londra Emniyeti'nin cinayeti protesto eden kadınlara aşırı güç kullanmasının ve Couzens'la ilgili taciz iddialarını örtbas ettiğinin ortaya çıkmasının yarattığı infialin ardından geldi.

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ingiltere, britanya, dominic raab, kadın düşmanı, sarah everard