https://tr.sputniknews.com/20211006/britanyada-dis-hekimleri-saglik-sistemine-calismiyor-randevu-alinamiyor-11-disimi-kendim-cektim-1049573524.html

Britanya'da diş hekimleri sağlık sistemine çalışmıyor, randevu alınamıyor: '11 dişimi kendim çektim'

Britanya'da diş hekimleri sağlık sistemine çalışmıyor, randevu alınamıyor: '11 dişimi kendim çektim'

AB'den çıkış (Brexit) ve Kovid pandemisinin tetiklediği tedarik krizinin yaşandığı Britanya'da çığ gibi büyüyen gündelik sorunlara Ulusal Sağlık Sistemi'nden... 06.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-06T13:44+0300

2021-10-06T13:44+0300

2021-10-06T13:45+0300

dünya

ingiltere

britanya

randevu

hasta

muayene

nhs

dişçi

ingiltere ulusal sağlık hizmetleri (nhs)

pandemi

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BBC'ye kendi kendisinin dişçisi olmak ve son 2.5 yılda 11 dişini çekmek zorunda kaldığını anlatan Bury St Edmunds, Suffolk'tan Danielle Watts, yaşlanmanın getirdiği kemik kaybı nedeniyle dişlerinin sallandığını, bu yüzden defalarca 111'i aradığını, ama 'durumunun ciddi olmadığı, yüzünün şişmediği, dolayısıyla ağrı kesici alıp gidişata bakması' yanıtını aldığını belirtti. Başvurduğu her klinikten "NHS hastası almıyoruz, özel randevu veriyoruz" yanıtını aldığını, ama özel ücreti karşılayamadığını aktaran kadın, "Randevu almaya çalıştığım yerlerin sayısını hatırlamıyorum. Bury St Edmunds'da NHS randevusu veren tek bir yer bile yok" dedi. 'İçine düştüğü duurmda doğru düzgün yemek yiyemediğini, her gün ağrı kesici kullandığını, konuştuklarının anlaşılmadığını, gülümseyemediğini ve özgüvenini kaybettiğini' sözlerine ekledi. Norfolk'ta diş kliniği işleten Dr. Meetal Patel, Watts'ın dişçilerin NHS hizmeti vermeyi bıraktığı şikayetini doğruladı. "Daha fazla diş hekimi özele dönüyor. Maaş ödemek, ekipman maliyetlerini karşılamak için başka seçeneğiniz yok. Sadece NHS işi yaparak hayatta kalmak mümkün değil. Ya bazı özel işler yapmak veya ağırlıkla özel çalışmak gerekiyor" diyen Dr. Patel, 'pandemi kısıtlamaları yüzünden çalışma pratiklerinin değişmesi nedeniyle eskisi kadar hacimli çalışamadıklarını, dolayısıyla acil durumlara öncelik verirken rutin randevulara bakamadıklarını' belirtti. Kliniğin hemşiresi Tracey Bambridge de 'yaklaşık 5 bin hastaları olduğunu, hastaların geldiklerinde 2 yıldır kontrolden geçmediklerini söylediğini' aktararak "Ama biz de NHS check-up'ı yapacak durumda değiliz, zira kırık diş gibi ağır veya acil sorunları olanlara öncelik veriyoruz" dedi. Hemşire "İnsanlar gerçekten kızgın, niye NHS muayenesi yapmadığımızı soruyorlar. Bunu istemediğimizden değil, ama fiziksel olarak bir günde muayene edebileceğimiz insan sayısı belli ve pandemide eski yoğunlukta hasta muayenesi yapamıyoruz" diye konuşarak ekledi:"Bütün bu check-up'ları vaktinde yapabilmek başlıbaşına bir sorun ve ne zaman halledebileceğimizi bilmiyoruz. Ne kadar uzun süre böyle devam ederseniz, insanlar o kadar uzun süre check-up yaptırmamış oluyor." Sudbury, Suffolk'tan 70 yaşındaki Bob Lewis, 'pandemide kendini koruma kaygısıyla iki yıldır dişçiye gitmedikten sonra geçen hafta rutin randevu için telefon ettiğini, ama düzenli kontrolleri devam ettirmediği gerekçesiyle randevu verme listesinden çıkarıldığını öğrendiğini, özele gidecek parasının da olmadığını' anlattı. Cambridgeshire'daki bir kliniğin diş hekimi Dr Dipali Chokshi de şunları söyledi:"Şu anda pek çok hasta sistemden diş hekimine görünmek için mücadele ediyor. NHS diş hekimliği muayenehanelerinde bekleme listeleri tavan yaptı. Kovid'den önce bekleme listemiz muhtemelen bir yıl kadardı. Şu anda rahatlıkla 2-3 yıl diyebilirim ve bazı doktorların 4 yıl dediğini duydum. Bu sadece rutin randevular için. Acil bir durumda muayene olmaya çalışıyorsanız, 2-3 ay boyunca bir NHS dişçisini görememeniz çok muhtemeldir. Eğer acı çekiyorsanız, bu dayanılmaz bir durum."BBC'nin durumla ilgili görüşünü sorduğu NHS'nin İngiltere ayağından (NHSE) 'acil diş bakımının ihtiyacı olan herkes için erişilebilir olmaya devam ettiği, pandemi sonrasında rutin diş hekimliği hizmetlerinin güvenli şekilde geri dönmesini sağlamak için İngiltere'nin doğusundaki diş hekimleriyle birlikte çalıştıkları' yanıtı geldi.

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ingiltere, britanya, randevu, hasta, muayene, nhs, dişçi, ingiltere ulusal sağlık hizmetleri (nhs), pandemi, kovid-19