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Türkiye
Akşam Postası - Sputnik Türkiye, 1920
AKŞAM POSTASI
Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan konuların ele alındığı; politikacı, uzman ve gazetecilerin yorumlarıyla katkı sunduğu Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içi her akşam dinleyicilerle buluşuyor.
https://tr.sputniknews.com/20211006/buyukadadaki-tugva-krizi-nasil-cikti--adada-neler-yasandi-1049592793.html
Büyükada’daki TÜGVA krizi nasıl çıktı ? Adada neler yaşandı
Büyükada’daki TÜGVA krizi nasıl çıktı ? Adada neler yaşandı
İBB-TÜGVA gerilimi Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası programının bugün gündem konusuydu. Gerilim, Büyükada’dan yapılan yayında tüm yönleriyle... 06.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-06T23:19+0300
2021-10-06T23:21+0300
akşam postasi
büyükada
ibb
türkiye gençlik vakfı (tügva)
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Büyükada’daki TÜGVA krizi nasıl çıktı ? Adada neler yaşandı
Büyükada’daki TÜGVA krizi nasıl çıktı ? Adada neler yaşandı
Büyükada’da yaşanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) gerilimi tüm boyutlarıyla Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası programında masaya yatırıldı. Büyükada’dan yayın yapan Güner’in paylaştığı ayrıntılar şöyle:Gerilim nereden çıktı?"İBB’nin AK Parti’de olduğu dönemde 2000 TL kira bedeliyle Türkiye Gençlik Vakfı’na (TÜGVA) tahsis edilen Büyükada İskelesi'nin üst katı İmamoğlu yönetimi tarafından incelemeye alındı. Buranın Vakıf tarafından 3’üncü bir kişiye kiralandığı görüldü. Bunun üzerine sözleşmeye aykırı hareket nedeniyle mahkemeden tahliye kararı çıkarıldı. İBB tahliye işlemlerini başlatmak isteyince TÜGVA itiraz etti. Bu kez İstanbul 2’nci İdare Mahkemesi'nce yürütmenin durdurulması isteminin reddi kararı verildi. TÜGVA bu karara da itiraz etti. Nihai kararı İBB lehine İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 10’uncu İdare Dava Dairesi verdi."Mahkeme kararında ne var?"İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 10. İdare Dava Dairesi tarafından verilen kararda, “2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesinin 2. fıkrasına göre, ancak idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda yürütmenin durdurulmasına karar verilebilir” deniyor.""Kararda, itiraz edilen kararla ilgili dosyanın incelenmesinden, yürütmenin durdurulması kararı verilebilmesi için kanunun aradığı koşulların gerçekleşmemiş olduğu sonucuna ulaşıldığı belirtilerek, TÜGVA’nın yaptığı itirazın reddine oybirliğiyle ve kesin olarak karar verildiği kaydedildi."Dünkü tahliye işlemi nasıl engellendi?"İBB, tahliye için kaymakamlığa başvurdu ve gün aldı. Kaymakam izindeydi. Zabıta ekipleri tahliye için Büyükada’ya gitti. Tahliye işlemi başlatıldı. TÜGVA’ya ait eşyalar çıkarıldı. Bu sırada bir telefon trafiği başladı ve ardından polisler adaya geldi. Zabıtaların tahliye esnasında darp suçu işledikleri gerekçesiyle İBB’ya bağlı memurları gözaltına alıp 4 saat tuttular. Bu sırada CHP İlçe Başkanı Ercan Akpolat ve arkadaşları da tahliye edilen iskelenin üst katına geceyi geçirmek üzere yerleşti."Bugün neler yaşandı?"Sabah saatlerinde adaya peşpeşe gelen çevik kuvvet polisleri, Akpolat ve diğer CHP’lileri buradan çıkardı. Bu sırada merdivenden itildiğini iddia eden Akpolat, Büyükada’daki hastaneden darp raporu almak istedi, ancak buradan rapor alamayınca Kartal’da hastane raporunu aldı. Gelişmeler üzerine CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, beraberindeki 38 İlçe başkanıyla Büyükada’ya geldi. Ondan 30 dakika önce TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu başkanlığındaki heyet adaya geldi. Polis koruması altındaki üst kata çıktılar. Kaftancıoğlu ve beraberindeki CHP’liler ise içeri girmelerine izin verilmeyince iskele önünde basın açıklaması yaptı. Tam adadan ayrıldıkları sırada bu kez TÜGVA üyesi gençler dışarı çıkıp aynı yerde basın açıklaması yaptı. Bunun üzerine Kaftancıoğlu bir kez daha adaya geri dönüp bir açıklama daha yaptı ve “Burası halkın olana kadar CHP iskele önünde nöbet bekleyecek” dedi."
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büyükada, ibb, türkiye gençlik vakfı (tügva), аудио

Büyükada’daki TÜGVA krizi nasıl çıktı ? Adada neler yaşandı

23:19 06.10.2021 (güncellendi: 23:21 06.10.2021)
AKŞAM POSTASI
Büyükada’daki TÜGVA krizi nasıl çıktı ? Adada neler yaşandı
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Gazeteci Atilla Güner - Sputnik Türkiye
Atilla Güner
Tüm yazılar
İBB-TÜGVA gerilimi Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası programının bugün gündem konusuydu. Gerilim, Büyükada’dan yapılan yayında tüm yönleriyle değerlendirildi.
Büyükada’da yaşanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) gerilimi tüm boyutlarıyla Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası programında masaya yatırıldı.
Büyükada’dan yayın yapan Güner’in paylaştığı ayrıntılar şöyle:

Gerilim nereden çıktı?

"İBB’nin AK Parti’de olduğu dönemde 2000 TL kira bedeliyle Türkiye Gençlik Vakfı’na (TÜGVA) tahsis edilen Büyükada İskelesi'nin üst katı İmamoğlu yönetimi tarafından incelemeye alındı. Buranın Vakıf tarafından 3’üncü bir kişiye kiralandığı görüldü. Bunun üzerine sözleşmeye aykırı hareket nedeniyle mahkemeden tahliye kararı çıkarıldı. İBB tahliye işlemlerini başlatmak isteyince TÜGVA itiraz etti. Bu kez İstanbul 2’nci İdare Mahkemesi'nce yürütmenin durdurulması isteminin reddi kararı verildi. TÜGVA bu karara da itiraz etti. Nihai kararı İBB lehine İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 10’uncu İdare Dava Dairesi verdi."

Mahkeme kararında ne var?

"İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 10. İdare Dava Dairesi tarafından verilen kararda, “2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesinin 2. fıkrasına göre, ancak idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda yürütmenin durdurulmasına karar verilebilir” deniyor."
"Kararda, itiraz edilen kararla ilgili dosyanın incelenmesinden, yürütmenin durdurulması kararı verilebilmesi için kanunun aradığı koşulların gerçekleşmemiş olduğu sonucuna ulaşıldığı belirtilerek, TÜGVA’nın yaptığı itirazın reddine oybirliğiyle ve kesin olarak karar verildiği kaydedildi."

Dünkü tahliye işlemi nasıl engellendi?

"İBB, tahliye için kaymakamlığa başvurdu ve gün aldı. Kaymakam izindeydi. Zabıta ekipleri tahliye için Büyükada’ya gitti. Tahliye işlemi başlatıldı. TÜGVA’ya ait eşyalar çıkarıldı. Bu sırada bir telefon trafiği başladı ve ardından polisler adaya geldi. Zabıtaların tahliye esnasında darp suçu işledikleri gerekçesiyle İBB’ya bağlı memurları gözaltına alıp 4 saat tuttular. Bu sırada CHP İlçe Başkanı Ercan Akpolat ve arkadaşları da tahliye edilen iskelenin üst katına geceyi geçirmek üzere yerleşti."

Bugün neler yaşandı?

"Sabah saatlerinde adaya peşpeşe gelen çevik kuvvet polisleri, Akpolat ve diğer CHP’lileri buradan çıkardı. Bu sırada merdivenden itildiğini iddia eden Akpolat, Büyükada’daki hastaneden darp raporu almak istedi, ancak buradan rapor alamayınca Kartal’da hastane raporunu aldı. Gelişmeler üzerine CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, beraberindeki 38 İlçe başkanıyla Büyükada’ya geldi. Ondan 30 dakika önce TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu başkanlığındaki heyet adaya geldi. Polis koruması altındaki üst kata çıktılar. Kaftancıoğlu ve beraberindeki CHP’liler ise içeri girmelerine izin verilmeyince iskele önünde basın açıklaması yaptı. Tam adadan ayrıldıkları sırada bu kez TÜGVA üyesi gençler dışarı çıkıp aynı yerde basın açıklaması yaptı. Bunun üzerine Kaftancıoğlu bir kez daha adaya geri dönüp bir açıklama daha yaptı ve “Burası halkın olana kadar CHP iskele önünde nöbet bekleyecek” dedi."
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