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https://tr.sputniknews.com/20211006/bylockun-lisans-sahibi-keynes-beni-cayci-mehmet-gibi-dusunebilirsiniz-hicbir-seyden-haberim-yok-1049574804.html
ByLock'un lisans sahibi Keynes: Beni 'Çaycı Mehmet' gibi düşünebilirsiniz, hiçbir şeyden haberim yok
ByLock'un lisans sahibi Keynes: Beni 'Çaycı Mehmet' gibi düşünebilirsiniz, hiçbir şeyden haberim yok
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi olan ve "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapsi... 06.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-06T14:25+0300
2021-10-06T14:26+0300
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fetö
bylock
david keynes
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Çifte vatandaş olan David Keynes'in, mahkemede Alpaslan Demir adı kullanıldı. İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen ilk duruşmaya, tutuklu sanık Alpaslan Demir ve avukatı katıldı. Sanık Alpaslan Demir kimlik sorgusunda, bekar olduğunu, mali müşavir olduğunu ve aylık 3 bin dolar geliri olduğunu belirtti. Savunmasını yapan Demir, "Ben programın lisans sahibi olarak görünüyorum ama beni şirketteki 'Çaycı Mehmet' gibi düşünebilirsiniz. Hiçbir şeyden haberim yok. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.Demir'in avukatı Abdurrahman Bayramoğlu ise, duruşmanın gizli yapılması, müvekkilinin tanık koruma programına alınmasını, bazı isimler hakkında sorulursa bilgi verebileceğini ifade etti. Kısa bir aranın ardından mahkeme heyeti, "Sanığın yeniden bildiklerini hususunda beyanlarının tespiti için savcılığa yazı yazılmasına karar verdi. Demir'in avukatı ise "Tüm bildiklerini anlattı zaten" deyince Mahkeme Başkanı, "Bizde söylemediği şeyler olduğu kanaati oluştuğundan savcılığa sevk ettik" dedi. Davanın tanığı Gazeteci İsmail Saymaz'ın zorla getirilmesine karar veren heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma, 29 Aralık tarihine ertelendi.Avukatı tepki gösterdiDemir'in avukatı Abdurrahman Bayramoğlu duruşma çıkışında basın mensuplarına açıklama yaparak, "Türkiye'de artık görüldü ki etkin pişmanlık hükümleri hiçbir işe yaramıyor. İstediklerine uyguluyorlar istemediklerine uygulamıyorlar" diyerek tepki gösterdi.
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fetö, bylock, david keynes

ByLock'un lisans sahibi Keynes: Beni 'Çaycı Mehmet' gibi düşünebilirsiniz, hiçbir şeyden haberim yok

14:25 06.10.2021 (güncellendi: 14:26 06.10.2021)
© AAMahkeme, yargı , dava
Mahkeme, yargı , dava - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2021
© AA
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi olan ve "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapsi istenen David Keynes, "Ben programın lisans sahibi olarak görünüyorum ama beni şirketteki 'Çaycı Mehmet' gibi düşünebilirsiniz. Hiçbir şeyden haberim yok" dedi.
Çifte vatandaş olan David Keynes'in, mahkemede Alpaslan Demir adı kullanıldı. İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen ilk duruşmaya, tutuklu sanık Alpaslan Demir ve avukatı katıldı. Sanık Alpaslan Demir kimlik sorgusunda, bekar olduğunu, mali müşavir olduğunu ve aylık 3 bin dolar geliri olduğunu belirtti. Savunmasını yapan Demir, "Ben programın lisans sahibi olarak görünüyorum ama beni şirketteki 'Çaycı Mehmet' gibi düşünebilirsiniz. Hiçbir şeyden haberim yok. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.
Demir'in avukatı Abdurrahman Bayramoğlu ise, duruşmanın gizli yapılması, müvekkilinin tanık koruma programına alınmasını, bazı isimler hakkında sorulursa bilgi verebileceğini ifade etti. Kısa bir aranın ardından mahkeme heyeti, "Sanığın yeniden bildiklerini hususunda beyanlarının tespiti için savcılığa yazı yazılmasına karar verdi. Demir'in avukatı ise "Tüm bildiklerini anlattı zaten" deyince Mahkeme Başkanı, "Bizde söylemediği şeyler olduğu kanaati oluştuğundan savcılığa sevk ettik" dedi. Davanın tanığı Gazeteci İsmail Saymaz'ın zorla getirilmesine karar veren heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma, 29 Aralık tarihine ertelendi.

Avukatı tepki gösterdi

Demir'in avukatı Abdurrahman Bayramoğlu duruşma çıkışında basın mensuplarına açıklama yaparak, "Türkiye'de artık görüldü ki etkin pişmanlık hükümleri hiçbir işe yaramıyor. İstediklerine uyguluyorlar istemediklerine uygulamıyorlar" diyerek tepki gösterdi.
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