https://tr.sputniknews.com/20211006/camiye-motorla-gelip-giden-taksim-camisinin-imami-kaski-cikarinca-sasiriyorlar-1049577380.html

Camiye motorla gelip giden Taksim Camisi'nin imamı: 'Kaskı çıkarınca şaşırıyorlar'

Camiye motorla gelip giden Taksim Camisi'nin imamı: 'Kaskı çıkarınca şaşırıyorlar'

Taksim Camisi'ne imam olarak atanan 32 yaşındaki Abdullah Özkan, motor kullanmasıyla da dikkat çekiyor. Sembolik bir camiye atanmaktan mutluluk duyduğunu... 06.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-06T15:32+0300

2021-10-06T15:32+0300

2021-10-06T15:32+0300

yaşam

taksim

cami

imam

hutbe

motosiklet

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Taksim Camisi'nde imam olarak görev yapan Abdullah Özkan, motosiklet aşkıyla cemaati şaşırtırken gençlerin ilgi odağı oluyor.32 yaşındaki kurra hafız Abdullah Özkan Taksim Camisi'ne bir ay önce imam olarak atandı. Daha önce görev yeri Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi'ydi. İmam Özkan Kasımpaşa'daki evinden yeni atandığı Taksim Camisi'ne de motosikletiyle gidiyor.Taksim gibi sembolik bir camiye imam olarak atanmaktan mutluluk duyduğunu ve haberini aldığında çok heyecanlandığını ifade eden Abdullah Özkan, "Atandığımı duyunca biraz da şaşırdım, beklemiyordum. Taksim Camisi'nin ilk imamı olmak da gurur verici. Taksim Camisi hayallerimin camisiydi" dedi.Taksim Camisi'nin bir külliye gibi inşa edildiğini anlatan Özkan, şöyle devam etti:'Görev aldığım camilere hep motosikletle gelip gittim'Motosiklet tutkusunun 13 yıl önce babasının yönlendirmesiyle başladığını dile getiren Özkan, başlangıçta küçük motosiklet kullandığını daha sonra büyük, araziye için motosiklet kullanmaya başladığını söyledi.Özkan, ileri sürüş eğitimi de aldığını belirterek, "Görev aldığım camilere hep motosikletle gelip gittim. Taksim Camisi'ne de motosikletle gidip gelmeye devam ediyorum. Camideki görevime motosikletle geldiğimde beni tanımıyorlar. Hatta kimse imam olduğuma inanmıyor. Kaskı çıkarınca 'Caminin imamıymış, hocaymış' deyip çok şaşırıyorlar. Motosiklet kullanmam özellikle gençlerin ilgisini çekiyor. Motosiklet kullanıyor olmam gençleri camiye teşvik ediyor. Motosiklet vesilesiyle onlarla birçok etkinlikte bir araya geliyoruz" diye konuştu.15 Temmuz'da motor üstünde hatim turuHer yıl 15 Temmuz'da motosikletiyle Türkiye'yi dolaştığını kaydeden Özkan, şunları anlattı:

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taksim, cami, imam, hutbe, motosiklet