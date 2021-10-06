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https://tr.sputniknews.com/20211006/camiye-motorla-gelip-giden-taksim-camisinin-imami-kaski-cikarinca-sasiriyorlar-1049577380.html
Camiye motorla gelip giden Taksim Camisi'nin imamı: 'Kaskı çıkarınca şaşırıyorlar'
Camiye motorla gelip giden Taksim Camisi'nin imamı: 'Kaskı çıkarınca şaşırıyorlar'
Taksim Camisi'ne imam olarak atanan 32 yaşındaki Abdullah Özkan, motor kullanmasıyla da dikkat çekiyor. Sembolik bir camiye atanmaktan mutluluk duyduğunu... 06.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-06T15:32+0300
2021-10-06T15:32+0300
yaşam
taksim
cami
imam
hutbe
motosiklet
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Taksim Camisi'nde imam olarak görev yapan Abdullah Özkan, motosiklet aşkıyla cemaati şaşırtırken gençlerin ilgi odağı oluyor.32 yaşındaki kurra hafız Abdullah Özkan Taksim Camisi'ne bir ay önce imam olarak atandı. Daha önce görev yeri Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi'ydi. İmam Özkan Kasımpaşa'daki evinden yeni atandığı Taksim Camisi'ne de motosikletiyle gidiyor.Taksim gibi sembolik bir camiye imam olarak atanmaktan mutluluk duyduğunu ve haberini aldığında çok heyecanlandığını ifade eden Abdullah Özkan, "Atandığımı duyunca biraz da şaşırdım, beklemiyordum. Taksim Camisi'nin ilk imamı olmak da gurur verici. Taksim Camisi hayallerimin camisiydi" dedi.Taksim Camisi'nin bir külliye gibi inşa edildiğini anlatan Özkan, şöyle devam etti:'Görev aldığım camilere hep motosikletle gelip gittim'Motosiklet tutkusunun 13 yıl önce babasının yönlendirmesiyle başladığını dile getiren Özkan, başlangıçta küçük motosiklet kullandığını daha sonra büyük, araziye için motosiklet kullanmaya başladığını söyledi.Özkan, ileri sürüş eğitimi de aldığını belirterek, "Görev aldığım camilere hep motosikletle gelip gittim. Taksim Camisi'ne de motosikletle gidip gelmeye devam ediyorum. Camideki görevime motosikletle geldiğimde beni tanımıyorlar. Hatta kimse imam olduğuma inanmıyor. Kaskı çıkarınca 'Caminin imamıymış, hocaymış' deyip çok şaşırıyorlar. Motosiklet kullanmam özellikle gençlerin ilgisini çekiyor. Motosiklet kullanıyor olmam gençleri camiye teşvik ediyor. Motosiklet vesilesiyle onlarla birçok etkinlikte bir araya geliyoruz" diye konuştu.15 Temmuz'da motor üstünde hatim turuHer yıl 15 Temmuz'da motosikletiyle Türkiye'yi dolaştığını kaydeden Özkan, şunları anlattı:
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taksim, cami, imam, hutbe, motosiklet

Camiye motorla gelip giden Taksim Camisi'nin imamı: 'Kaskı çıkarınca şaşırıyorlar'

15:32 06.10.2021
© AA / Hikmet Faruk BaşerTaksim Camisi'nin motorcu imamı
Taksim Camisi'nin motorcu imamı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2021
© AA / Hikmet Faruk Başer
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Taksim Camisi'ne imam olarak atanan 32 yaşındaki Abdullah Özkan, motor kullanmasıyla da dikkat çekiyor. Sembolik bir camiye atanmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Özkan, işine her gün motoru ile gidip geliyor.
Taksim Camisi'nde imam olarak görev yapan Abdullah Özkan, motosiklet aşkıyla cemaati şaşırtırken gençlerin ilgi odağı oluyor.
32 yaşındaki kurra hafız Abdullah Özkan Taksim Camisi'ne bir ay önce imam olarak atandı. Daha önce görev yeri Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi'ydi. İmam Özkan Kasımpaşa'daki evinden yeni atandığı Taksim Camisi'ne de motosikletiyle gidiyor.
Taksim gibi sembolik bir camiye imam olarak atanmaktan mutluluk duyduğunu ve haberini aldığında çok heyecanlandığını ifade eden Abdullah Özkan, "Atandığımı duyunca biraz da şaşırdım, beklemiyordum. Taksim Camisi'nin ilk imamı olmak da gurur verici. Taksim Camisi hayallerimin camisiydi" dedi.
Taksim Camisi'nin bir külliye gibi inşa edildiğini anlatan Özkan, şöyle devam etti:
"Toplumun her kesimine hitap edecek alanları olan böyle bir camiye atanmış olmak beni derinden heyecanlandırıyor. Burada birçok hizmet alanı mevcut. Taksim Camisi'nde farklı projeleri hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Burası Türk İslam sanatlarının icra edilmesi noktasında bir merkez olacak. Cami açıldığından beri vatandaşların da camiye yoğun ilgisi var. Hem vakit namazlarında hem de cuma namazlarında büyük yoğunluk yaşıyoruz. Yurt içi ve yurt dışından birçok kişi camiyi ziyaret ediyor. Yurt dışından sadece bu camiyi ve Ayasofya-i Kebir Camisi'ni görmeye gelenler oluyor. Ayrıca camimizde 2 rehber gelenlere rehberlik yapıp yönlendirme yapıyor."

'Görev aldığım camilere hep motosikletle gelip gittim'

Motosiklet tutkusunun 13 yıl önce babasının yönlendirmesiyle başladığını dile getiren Özkan, başlangıçta küçük motosiklet kullandığını daha sonra büyük, araziye için motosiklet kullanmaya başladığını söyledi.
Özkan, ileri sürüş eğitimi de aldığını belirterek, "Görev aldığım camilere hep motosikletle gelip gittim. Taksim Camisi'ne de motosikletle gidip gelmeye devam ediyorum. Camideki görevime motosikletle geldiğimde beni tanımıyorlar. Hatta kimse imam olduğuma inanmıyor. Kaskı çıkarınca 'Caminin imamıymış, hocaymış' deyip çok şaşırıyorlar. Motosiklet kullanmam özellikle gençlerin ilgisini çekiyor. Motosiklet kullanıyor olmam gençleri camiye teşvik ediyor. Motosiklet vesilesiyle onlarla birçok etkinlikte bir araya geliyoruz" diye konuştu.

15 Temmuz'da motor üstünde hatim turu

Her yıl 15 Temmuz'da motosikletiyle Türkiye'yi dolaştığını kaydeden Özkan, şunları anlattı:
"15 Temmuz'da motosikletimizin tekerini hayra döndürmemiz gerekiyor. Bu kapsamda bir proje başlattım. 15 Temmuz'un sene-i devriyesinde 1 hafta süreyle bir Türkiye turu düzenliyorum. Bunu da şahsi olarak yapıyorum. Tur boyunca da motosikleti kullanırken ezbere şehitlerimizin ruhlarına hatim okuyorum. Gittiğim yerlerde bütün şehitlerimizin kabirlerini ziyaret ediyorum. Bu ziyaretlerde insanlarla sohbet ediyorum. Onlar da şaşırıyorlar 'motosikletle bir hoca gelir mi' diye. Hatta bazen inanmadıkları için personel kimlik kartımı gösteriyorum. Ondan sonra 'Aaa motosikletli bir hocamız varmış' diyorlar. Güzel sohbetler oluyor, güzel karşılanıyoruz, çok seviniyorlar."
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