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Cezayir parlamentosu, Fransız sömürge dönemini suç sayan yasa tasarısına hazırlanıyor
Cezayir parlamentosu, Fransız sömürge dönemini suç sayan yasa tasarısına hazırlanıyor
Cezayir'de parlamentosu Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, ülkesinin Cezayir'deki sömürge tarihine ilişkin tartışmalı açıklamalarının ardından "Fransız sömürge... 06.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-06T01:29+0300
2021-10-06T01:29+0300
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fransa
cezayir
emmanuel macron
sömürge
sömürgecilik
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Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkan Yardımcısı Yusuf Acise, yaptığı açıklamada, üyesi olduğu Barış Toplum Hareketi milletvekilleri olarak Fransız sömürgesini suç sayacak yasa tasarısını Meclis'e getireceklerini söyledi.Acise, Macron'un "Fransız sömürgesinden önce Cezayir ulusu var mıydı?" ifadesini kullandığı ve "Cezayir tarihinin Fransa düşmanlığı üzerine inşa edildiğini" ileri sürdüğü açıklamalarını "açık bir saldırı" şeklinde niteleyerek, bu söylem üzerine söz konusu yasa tasarısı için adım attıklarını belirtti.Yasa tasarısının Meclis içindeki farklı gruplarla sükunet ve ciddiyet içinde görüşüldüğüne dikkati çeken Acise, "Meclis'teki tüm oluşumların onaylayacağı, hukuki altyapısı hazır bir tasarı olması için çalışıldığına" işaret etti.Cezayir yasama sistemine göre, parlamenterlerin onayladığı yasa teklifi önce Meclis başkanlığına sunuluyor, buradan onay için hükümete gidiyor ve ardından da Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla yürürlüğe giriyor.
fransa
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fransa, cezayir, emmanuel macron, sömürge, sömürgecilik

Cezayir parlamentosu, Fransız sömürge dönemini suç sayan yasa tasarısına hazırlanıyor

01:29 06.10.2021
© REUTERS / Ramzi Boudina Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika'nın istifasına rağmen protestolar devam ediyor.
 Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika'nın istifasına rağmen protestolar devam ediyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2021
© REUTERS / Ramzi Boudina
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Cezayir'de parlamentosu Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, ülkesinin Cezayir'deki sömürge tarihine ilişkin tartışmalı açıklamalarının ardından "Fransız sömürge dönemini suç sayan yasa tasarısını" gündeme taşımaya hazırlanıyor.
Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkan Yardımcısı Yusuf Acise, yaptığı açıklamada, üyesi olduğu Barış Toplum Hareketi milletvekilleri olarak Fransız sömürgesini suç sayacak yasa tasarısını Meclis'e getireceklerini söyledi.
Acise, Macron'un "Fransız sömürgesinden önce Cezayir ulusu var mıydı?" ifadesini kullandığı ve "Cezayir tarihinin Fransa düşmanlığı üzerine inşa edildiğini" ileri sürdüğü açıklamalarını "açık bir saldırı" şeklinde niteleyerek, bu söylem üzerine söz konusu yasa tasarısı için adım attıklarını belirtti.
Yasa tasarısının Meclis içindeki farklı gruplarla sükunet ve ciddiyet içinde görüşüldüğüne dikkati çeken Acise, "Meclis'teki tüm oluşumların onaylayacağı, hukuki altyapısı hazır bir tasarı olması için çalışıldığına" işaret etti.
Cezayir yasama sistemine göre, parlamenterlerin onayladığı yasa teklifi önce Meclis başkanlığına sunuluyor, buradan onay için hükümete gidiyor ve ardından da Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla yürürlüğe giriyor.
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