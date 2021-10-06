https://tr.sputniknews.com/20211006/chpden-bahriye-ucok-paylasimi-1049573178.html

CHP'den Bahriye Üçok paylaşımı

CHP'den Bahriye Üçok paylaşımı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 61990 yılında öldürülen evine gönderilen bir bombalı paketle 06.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-06T13:36+0300

2021-10-06T13:36+0300

2021-10-06T13:35+0300

türkiye

veli ağbaba

açıklama

bahriye üçok

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 6 Ekim 1990'da evine gönderilen bir bombalı paketle öldürülen Bahriye Üçok'u andı.Ağbaba, "Gerici odaklar tarafından 6 Ekim 1990'da bombalı bir suikastle öldürülen; Cumhuriyet değerlerinin ve laikliğin yılmaz savunucusu, Atatürkçü Düşünce Derneği kurucularından akademisyen Bahriye Üçok’u saygıyla anıyorum" ifadelerini kullandı.

türkiye

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veli ağbaba, açıklama, bahriye üçok