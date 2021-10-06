CHP'den Bahriye Üçok paylaşımı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 6 Ekim 1990'da evine gönderilen bir bombalı paketle öldürülen Bahriye Üçok'u andı.Ağbaba, "Gerici odaklar tarafından 6 Ekim 1990'da bombalı bir suikastle öldürülen; Cumhuriyet değerlerinin ve laikliğin yılmaz savunucusu, Atatürkçü Düşünce Derneği kurucularından akademisyen Bahriye Üçok’u saygıyla anıyorum" ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 61990 yılında öldürülen evine gönderilen bir bombalı paketle
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 6 Ekim 1990'da evine gönderilen bir bombalı paketle öldürülen Bahriye Üçok'u andı.
Ağbaba, "Gerici odaklar tarafından 6 Ekim 1990'da bombalı bir suikastle öldürülen; Cumhuriyet değerlerinin ve laikliğin yılmaz savunucusu, Atatürkçü Düşünce Derneği kurucularından akademisyen Bahriye Üçok’u saygıyla anıyorum" ifadelerini kullandı.
Gerici odaklar tarafından 6 Ekim 1990'da bombalı bir suikastle öldürülen; Cumhuriyet değerlerinin ve laikliğin yılmaz savunucusu, Atatürkçü Düşünce Derneği kurucularından akademisyen #BahriyeÜçok’u saygıyla anıyorum. pic.twitter.com/ff8DCYhqRu