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CHP'den Bahriye Üçok paylaşımı
CHP'den Bahriye Üçok paylaşımı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 61990 yılında öldürülen evine gönderilen bir bombalı paketle 06.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-06T13:36+0300
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türkiye
veli ağbaba
açıklama
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 6 Ekim 1990'da evine gönderilen bir bombalı paketle öldürülen Bahriye Üçok'u andı.Ağbaba, "Gerici odaklar tarafından 6 Ekim 1990'da bombalı bir suikastle öldürülen; Cumhuriyet değerlerinin ve laikliğin yılmaz savunucusu, Atatürkçü Düşünce Derneği kurucularından akademisyen Bahriye Üçok’u saygıyla anıyorum" ifadelerini kullandı.
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veli ağbaba, açıklama, bahriye üçok

CHP'den Bahriye Üçok paylaşımı

13:36 06.10.2021
© AACHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2021
© AA
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 61990 yılında öldürülen evine gönderilen bir bombalı paketle
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 6 Ekim 1990'da evine gönderilen bir bombalı paketle öldürülen Bahriye Üçok'u andı.
Ağbaba, "Gerici odaklar tarafından 6 Ekim 1990'da bombalı bir suikastle öldürülen; Cumhuriyet değerlerinin ve laikliğin yılmaz savunucusu, Atatürkçü Düşünce Derneği kurucularından akademisyen Bahriye Üçok’u saygıyla anıyorum" ifadelerini kullandı.
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