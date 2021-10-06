https://tr.sputniknews.com/20211006/cianin-yurt-disindaki-onlarca-muhbirinin-ele-gecirildigi-ortaya-cikti-1049556941.html

CIA'nın yurt dışındaki onlarca muhbirinin ele geçirildiği ortaya çıktı

CIA'nın yurt dışındaki onlarca muhbirinin ele geçirildiği ortaya çıktı

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA), başta Rusya, Çin, İran ve Pakistan olmak üzere yurt dışındaki onlarca muhbirinin son yıllarda yakalandığı... 06.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-06T00:11+0300

2021-10-06T00:11+0300

2021-10-06T00:11+0300

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Amerikan New York Times gazetesi, istihbarata karşı koyma yetkililerinin, geçtiğimiz hafta CIA'nın yurt dışı istasyonlarına yolladığı bir bilgi notuna ulaştı.Konuya ilişkin gazetede yer alan haberde, CIA'nın istihbarata karşı koyma merkezinin bilgi notunda, son birkaç yılda öldürülen, tutuklanan veya büyük olasılıkla ikili çalıştırılan onlarca yabancı muhbir tespit ettikleri belirtildiği öne sürüldü.Bilgi notunda, Rusya, Çin, İran ve Pakistan gibi ülkelerin CIA muhbirlerini avladığı ve bazılarını ise ikili çalıştırdığı ileri sürülürken, teşkilatın istihdam yaparken muhbirlere çabuk güvendiği, yabancı istihbaratları azımsadığı ve işe almada aceleci davrandığı iddia edildi.Çok sayıda muhbirin yakayı ele vermesinde yabancı istihbaratların biyometrik ölçümler dahil birçok yenilikçi teknolojiyi kullandığı belirtilen bilgi notunun bölgedeki CIA ajanlarını bilgilendirme amacıyla gönderildiği öne sürüldü.

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abd, cia, muhbir